A pocsék idő árt a májunknak

[{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az együttes az albán válogatottat mosta le idegenben az Európa-bajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában, ezzel nagy lépést tett a kijutás felé.","shortLead":"Az együttes az albán válogatottat mosta le idegenben az Európa-bajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában, ezzel nagy...","id":"20181118_noi_kosarlabda_valogatott_albania_eb_selejtezo_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4eeaf6-d6ae-4a38-b158-062b8bb7d331","keywords":null,"link":"/sport/20181118_noi_kosarlabda_valogatott_albania_eb_selejtezo_gyozelem","timestamp":"2018. november. 18. 07:25","title":"112(!) ponttal verte ellenfelét a női kosárlabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"Pálmai Erika, Gergely Márton","category":"itthon","description":"Az állampolgár több lehetőséget kap a hivatalokkal szembeni vitás ügyeiben, az állam pedig önmagát optimalizáló közigazgatással gazdagodik – így érvel az új bírósági rendszer kiépítése mellett Trócsányi László igazságügyi miniszter. Hallgatni sem bírja a politikai sejtetéseket, jövőre pedig felülvizsgálja a rendes bíróságok működését is.","shortLead":"Az állampolgár több lehetőséget kap a hivatalokkal szembeni vitás ügyeiben, az állam pedig önmagát optimalizáló...","id":"20181118_Trocsanyi_Laszlo_le_fogom_gyozni_a_bizalmatlansagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5454e319-6c96-45d2-869b-cf9abb9de334","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Trocsanyi_Laszlo_le_fogom_gyozni_a_bizalmatlansagot","timestamp":"2018. november. 18. 17:30","title":"Trócsányi László: Le fogom győzni a bizalmatlanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e7da10-6fdf-438e-ac75-f43ae38f121a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 116 éves gőzössel, ami nagyjából sétatempóban megy, hogyan lehet karambolozni?","shortLead":"Egy 116 éves gőzössel, ami nagyjából sétatempóban megy, hogyan lehet karambolozni?","id":"20181119_baleset_gozmozdony_vasut_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4e7da10-6fdf-438e-ac75-f43ae38f121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e994aaa-ba5c-42d1-b759-8f2d00a79df9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_baleset_gozmozdony_vasut_mercedes","timestamp":"2018. november. 19. 09:24","title":"Lassan is lehet csúnyán balesetezni: komótos gőzmozdony préselt össze egy Mercedest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9c96f9-905c-43ed-be39-6f7fba248d36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kínában és Los Angeles-ben is lelepleztek koszos, kórokozókkal teli szállodákat","shortLead":"Kínában és Los Angeles-ben is lelepleztek koszos, kórokozókkal teli szállodákat","id":"20181118_Vigyazzon_a_luxushotelekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f9c96f9-905c-43ed-be39-6f7fba248d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33442d-643a-4029-b3c4-e5fec33288c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Vigyazzon_a_luxushotelekkel","timestamp":"2018. november. 18. 10:36","title":"Rejtett videó buktatta le a kínai luxushotelek dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszületett a Brexit megállapodástervezete, de az ujjongás elmaradt; spekulációval vádolja Varga Mihály az utolsó pillanatban lakástakarékra szerződőket; megszűnik a Music FM és a Sláger FM is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megszületett a Brexit megállapodástervezete, de az ujjongás elmaradt; spekulációval vádolja Varga Mihály az utolsó...","id":"20181118_Es_akkor_brexit_lakastakarek_radio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a710b36-5c5e-4ca2-857b-bb87a5e1e2d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181118_Es_akkor_brexit_lakastakarek_radio","timestamp":"2018. november. 18. 07:00","title":"És akkor Varga Mihálynak támadt egy komoly gyanúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181117_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a059eea4-cf6b-493a-808b-dd39db3b5dce","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. november. 17. 19:27","title":"Itt vannak az ötöslottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eab7c76-a9ac-4f41-ba33-03a871f50639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A National Geographic bejelentette, hogy az elkövetkező egy évben – az Apollo–11 holdra szállásának 50. évfordulója apropóján – minden felületén kiemelten foglalkozik az űrkutatás témájával. A tematika a tévécsatorna tudományos-ismeretterjesztő műsoraiban is megjelenik. A programsorozat hazánkban vasárnap este veszi kezdetét.","shortLead":"A National Geographic bejelentette, hogy az elkövetkező egy évben – az Apollo–11 holdra szállásának 50. évfordulója...","id":"20181118_national_geographic_csillagok_nyomaban_urrepules_apollo_program_mars_spacex_kozmosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eab7c76-a9ac-4f41-ba33-03a871f50639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7d8e69-bee9-4190-b747-7a1cb25bd49a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_national_geographic_csillagok_nyomaban_urrepules_apollo_program_mars_spacex_kozmosz","timestamp":"2018. november. 18. 08:03","title":"Érdemes lesz ma este bekapcsolni a tévét, 8-tól izgalmas űrműsorokat ad a National Geographic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13f87a4-7eb3-4c99-9d9f-8cab16a0c320","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Anglia 2-1-re legyőzte a vendég horvát labdarúgó-válogatottat a Nemzetek Ligája A osztályának vasárnapi játéknapján, a házigazdák ezzel bejutottak a négyes döntőbe, míg a vesztes együttes kiesett a B osztályba.","shortLead":"Anglia 2-1-re legyőzte a vendég horvát labdarúgó-válogatottat a Nemzetek Ligája A osztályának vasárnapi játéknapján...","id":"20181118_Lingard_es_Kane_forditott_Modricek_ellen_Anglia_a_negyes_dontoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a13f87a4-7eb3-4c99-9d9f-8cab16a0c320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eead243-2e3d-423a-a4f4-80a8df489121","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Lingard_es_Kane_forditott_Modricek_ellen_Anglia_a_negyes_dontoben","timestamp":"2018. november. 18. 17:03","title":"Lingard és Kane fordított Modricék ellen, Anglia a négyes döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]