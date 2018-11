Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az idei és a 2019-es díjazott személyéről is egy tíztagú testület dönthet, miután a Svéd Akadémia egyik tagjának férjét szexuális erőszak miatt ítélték el. ","shortLead":"Az idei és a 2019-es díjazott személyéről is egy tíztagú testület dönthet, miután a Svéd Akadémia egyik tagjának férjét...","id":"20181119_Atmeneti_testulet_itelheti_oda_a_botrany_miatt_ki_nem_osztott_irodalmi_Nobeldijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3121e930-9d7f-446d-af18-21b62a26efa8","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Atmeneti_testulet_itelheti_oda_a_botrany_miatt_ki_nem_osztott_irodalmi_Nobeldijat","timestamp":"2018. november. 19. 18:07","title":"Átmeneti testület ítélheti oda a botrány miatt ki nem osztott irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c24420c-b79f-4f03-b9d6-81ca8d2c2ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy értesült, hogy Perényi János volt bécsi nagykövet hamarosan új megbízást kapott volna a külügytől.\r

","shortLead":"A 24.hu úgy értesült, hogy Perényi János volt bécsi nagykövet hamarosan új megbízást kapott volna a külügytől.\r

","id":"20181120_aston_martin_80_millio_forint_perenyi_janos_nagykovet_diplomata_becs_lisszabon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c24420c-b79f-4f03-b9d6-81ca8d2c2ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e82311-c132-4e68-9c21-a2dc36eda90c","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_aston_martin_80_millio_forint_perenyi_janos_nagykovet_diplomata_becs_lisszabon","timestamp":"2018. november. 20. 18:40","title":"Bukta az újabb megbízást a 80 milliós autóval furikázó magyar diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1674039-e51a-4d9f-be8a-17f3852df9be","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A tagi kölcsön jól jöhet a forráshiányos cégnek, de gondot okozhat, ha a vállalat szeretne megszabadulni tőle. Az Adózóna összefoglalta, milyen következményei vannak a tagi kölcsön elengedésének, átvállalásának, illetve apportjának.","shortLead":"A tagi kölcsön jól jöhet a forráshiányos cégnek, de gondot okozhat, ha a vállalat szeretne megszabadulni tőle...","id":"20181120_Mit_tehet_a_ceg_ha_el_akarja_tuntetni_a_tagi_kolcsonoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1674039-e51a-4d9f-be8a-17f3852df9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3128cef4-0777-48ce-8f93-3d913b9906a1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181120_Mit_tehet_a_ceg_ha_el_akarja_tuntetni_a_tagi_kolcsonoket","timestamp":"2018. november. 20. 12:59","title":"Mit tehet a cég, ha el akarja tüntetni a tagi kölcsönöket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Tulipán-torony 2025-re készülhet el, a tervezők szerint turisztikai és oktatási célokat is szolgál majd. ","shortLead":"A Tulipán-torony 2025-re készülhet el, a tervezők szerint turisztikai és oktatási célokat is szolgál majd. ","id":"20181120_Rekordmagas_felhokarcolo_epulhet_hamarosan_London_sziveben__fotok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a642368-bee7-4dea-b1fd-c33cb1a92a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Rekordmagas_felhokarcolo_epulhet_hamarosan_London_sziveben__fotok_video","timestamp":"2018. november. 20. 09:24","title":"Rekordmagas felhőkarcoló épülhet hamarosan London szívében – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e8a219-4a71-40fb-ba89-4322001be530","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két strandpapucsot és 115 műanyag poharat találtak egy elpusztult bálna gyomrában – szólt egy mai hír. Na, erről is meg volt természetesen a gyerekszerkesztőink véleménye.\r

\r

","shortLead":"Két strandpapucsot és 115 műanyag poharat találtak egy elpusztult bálna gyomrában – szólt egy mai hír. Na, erről is meg...","id":"20181120_Az_emberek_hulyek_es_eldobjak_a_szemetet_a_teherautok_meg_mindenfelet_beontenek_a_tengerbe_es_a_balnak_megeszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8e8a219-4a71-40fb-ba89-4322001be530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cddf092-53ac-451f-8c78-e4c917b30e90","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Az_emberek_hulyek_es_eldobjak_a_szemetet_a_teherautok_meg_mindenfelet_beontenek_a_tengerbe_es_a_balnak_megeszik","timestamp":"2018. november. 20. 16:40","title":"„Az emberek hülyék, és eldobják a szemetet, a teherautók meg mindenfélét beöntenek a tengerbe, és a bálnák megeszik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd1dae5-ca4a-4563-84b6-f03bdc2feb7d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Nemcsak hitelszerződést kötött a debreceni önkormányzat az Erste Bankkal az épülő BMW-gyárra, hanem határidős devizaügyletet is. Így akarják tompítani az euró-forint árfolyamkockázatból adódó kockázatot és spekulációt. ","shortLead":"Nemcsak hitelszerződést kötött a debreceni önkormányzat az Erste Bankkal az épülő BMW-gyárra, hanem határidős...","id":"20181121_Ha_jon_a_crach_ugyis_mindegy__kockazatos_uzletbe_kezdett_Debrecen_a_BMWvel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfd1dae5-ca4a-4563-84b6-f03bdc2feb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c0c4c3-41a8-4969-835a-d23df4f600ea","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Ha_jon_a_crach_ugyis_mindegy__kockazatos_uzletbe_kezdett_Debrecen_a_BMWvel","timestamp":"2018. november. 21. 16:25","title":"A Kósa Lajos szobrát őrző múzeumot ajánlották fedezetként a BMW debreceni gyárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa mérkőzhet az üzemért.","shortLead":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa...","id":"20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0c9450-4907-4a05-9495-7bb2bd8d026f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","timestamp":"2018. november. 21. 10:27","title":"Újabb autógyárat csípne meg Szlovákia, ezúttal egy Skoda-gyár a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Létezik-e természet adta tehetség, vagy a fenomének sikere esetleg magyarázható valami mással is? – teszi fel a kérdést Anders Ericsson kiválóságkutató.","shortLead":"Létezik-e természet adta tehetség, vagy a fenomének sikere esetleg magyarázható valami mással is? – teszi fel a kérdést...","id":"20181120_Mozart_szuletett_tehetseg_volt_vagy_valami_mas_titka_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd56029f-bdfc-472d-b05e-c8a97298ccab","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181120_Mozart_szuletett_tehetseg_volt_vagy_valami_mas_titka_volt","timestamp":"2018. november. 20. 19:30","title":"Mozart született tehetség volt, vagy valami más titka volt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]