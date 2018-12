Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különösen a felújításra felvett, gyorsan átárazódó kölcsön ára ugrott meg. ","shortLead":"Különösen a felújításra felvett, gyorsan átárazódó kölcsön ára ugrott meg. ","id":"20181203_Dragak_lettek_a_lakashitelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb690df-9299-48d3-b1c6-9fb238c34810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Dragak_lettek_a_lakashitelek","timestamp":"2018. december. 03. 13:56","title":"Drágák lettek a lakáshitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen még nem volt: már a dark weben üzletelő nehézfiúk sem mernek hozzányúlni a droghoz, amit még a heroinnál is könnyebb túladagolni.","shortLead":"Ilyen még nem volt: már a dark weben üzletelő nehézfiúk sem mernek hozzányúlni a droghoz, amit még a heroinnál is...","id":"20181202_Meg_a_legkemenyebb_drogterjesztok_is_felnek_a_fentaniltol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74d03f4-5b8f-4d0a-8490-f7a62a805e33","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Meg_a_legkemenyebb_drogterjesztok_is_felnek_a_fentaniltol","timestamp":"2018. december. 02. 15:14","title":"Még a legkeményebb drogterjesztők is félnek a fentaniltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt Komárom közelében lezárták a sztráda főváros felé vezető oldalát.\r

","shortLead":"A baleset miatt Komárom közelében lezárták a sztráda főváros felé vezető oldalát.\r

","id":"20181203_busz_kamion_baleset_m1es_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120dd01e-d6bd-4df2-8ee4-4e2377198ead","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_busz_kamion_baleset_m1es_autopalya","timestamp":"2018. december. 03. 05:10","title":"Utasokkal teli busz és kamion ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt csendes megemlékezést szervezett az egyetem épülete elé. ","shortLead":"A párt csendes megemlékezést szervezett az egyetem épülete elé. ","id":"20181203_Video_Gyertyagyujtassal_emlekezik_a_szabad_oktatasra_a_Momentum_a_CEUnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c703897d-c80e-444b-a468-787aa76b60b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Video_Gyertyagyujtassal_emlekezik_a_szabad_oktatasra_a_Momentum_a_CEUnal","timestamp":"2018. december. 03. 18:40","title":"Videó: Gyertyagyújtással emlékezik a CEU-nál a szabad oktatásra a Momentum ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084f4e68-935b-40f8-bf8a-47668a986061","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"József Attila szelleme egy A4-es lapról köszön vissza.","shortLead":"József Attila szelleme egy A4-es lapról köszön vissza.","id":"20181203_Ha_kell_embert_is_olok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=084f4e68-935b-40f8-bf8a-47668a986061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93843361-7fdb-4dbf-a7b8-40b108f968f7","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Ha_kell_embert_is_olok","timestamp":"2018. december. 03. 08:28","title":"„Ha kell, embert is ölök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2bf939-228e-4b90-89c8-ef5f9b3e38b1","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"Van olyan szerv Magyarországon, mely még ma is ragaszkodik az igazolványok lemásolásához, pedig azt igencsak megkérdőjelezik az adatvédelmi uniós előírások. A GDPR-t idén tavasszal tették kötelezővé, de az annak való megfelelés még sokáig eltarthat. Dr. Báldy Péterrel, az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézetének igazgatóhelyettesével beszélgettünk.","shortLead":"Van olyan szerv Magyarországon, mely még ma is ragaszkodik az igazolványok lemásolásához, pedig azt igencsak...","id":"elteajk_20181203_gdpr_adatvedelem_baldy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d2bf939-228e-4b90-89c8-ef5f9b3e38b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd9dd6c-5c0d-41a0-849d-847782dd22f8","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20181203_gdpr_adatvedelem_baldy","timestamp":"2018. december. 03. 11:30","title":"\"A GDPR-t nem lehet figyelmen kívül hagyni\" – Bárkiből lehet adatvédelmi szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi szervezet aggódó hangú közleményben értékelte a múlt heti fejleményeket. ","shortLead":"A nemzetközi szervezet aggódó hangú közleményben értékelte a múlt heti fejleményeket. ","id":"20181203_Riporterek_Hatarok_Nelkul_a_fideszes_mediagolemrol_Ilyenre_a_kommunizmus_ota_nem_volt_pelda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8498a548-6faa-4770-9758-c11093df4d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Riporterek_Hatarok_Nelkul_a_fideszes_mediagolemrol_Ilyenre_a_kommunizmus_ota_nem_volt_pelda","timestamp":"2018. december. 03. 20:30","title":"Riporterek Határok Nélkül a fideszes médiagólemről: Ilyenre a kommunizmus óta nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975265eb-648d-4523-ae4e-7cfaf6d623bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezzel nagy lépést tettek a középdöntőbe jutás felé. ","shortLead":"Ezzel nagy lépést tettek a középdöntőbe jutás felé. ","id":"20181203_Hat_gollal_verte_a_horvatokat_a_noi_kezivalogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=975265eb-648d-4523-ae4e-7cfaf6d623bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b587b184-c7ca-45b3-89af-7960f4660890","keywords":null,"link":"/sport/20181203_Hat_gollal_verte_a_horvatokat_a_noi_kezivalogatott","timestamp":"2018. december. 03. 21:27","title":"Hat góllal verte a horvátokat a női kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]