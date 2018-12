Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ennyi áramot egyetlen nap alatt még sosem használtak el Magyarországon.","shortLead":"Ennyi áramot egyetlen nap alatt még sosem használtak el Magyarországon.","id":"20181207_Uj_aramfogyasztasi_rekordot_hozott_a_Mikulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf543163-16ba-49fe-b58f-26a8b6a55e39","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Uj_aramfogyasztasi_rekordot_hozott_a_Mikulas","timestamp":"2018. december. 07. 10:48","title":"Új áramfogyasztási rekordot hozott a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet próbálni az év egyik legjobb videojátékát.","shortLead":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet...","id":"20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba42e6b3-62d5-401b-bbb6-e1a2c7aaaa6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","timestamp":"2018. december. 06. 21:33","title":"Ingyen ki lehet próbálni az év egyik legjobb játékának tartott Shadow of the Tomb Raidert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717020d1-d7e5-4022-b2eb-55371efd8401","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd, szuperexkluzív autómárka bemutatta legújabb fejlesztését, amivel 20 kilót lehet spórolni az autó tömegén.","shortLead":"A svéd, szuperexkluzív autómárka bemutatta legújabb fejlesztését, amivel 20 kilót lehet spórolni az autó tömegén.","id":"20181206_koenigsegg_naked_carbon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=717020d1-d7e5-4022-b2eb-55371efd8401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6e999d-76b7-470b-996b-c00df5e48d0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_koenigsegg_naked_carbon","timestamp":"2018. december. 06. 10:22","title":"Semmi más már, csak csupasz karbon egy ilyen 600 milliós Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ vezető olajkereskedői, a Vitol, a Trafigura és a Glencore több mint 30 millió dollár kenőpénzt adtak a brazil állam tulajdonában álló Petrobras alkalmazottainak az ”autómosós” botrányban - egy olyan séma szerint, mely a mai napig működhet.\r

","shortLead":"A világ vezető olajkereskedői, a Vitol, a Trafigura és a Glencore több mint 30 millió dollár kenőpénzt adtak a brazil...","id":"20181206_Allami_ceg_alkalmazottainak_fizettek_kenopenz_a_vilag_legnagyobb_olajkereskedoi__allitja_az_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb341f7-47ab-414c-ba7e-5663400deafb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Allami_ceg_alkalmazottainak_fizettek_kenopenz_a_vilag_legnagyobb_olajkereskedoi__allitja_az_ugyeszseg","timestamp":"2018. december. 06. 10:46","title":"Állami cég alkalmazottainak fizettek kenőpénzt a világ legnagyobb olajkereskedői – állítja az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10a3aad-4f10-4f9f-8a52-ce43fbb53693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény a nemrég bejelentett adósságkonszolidációra vár, de közben a vezetés attól fél, hogy a kormány pénzügyi felügyelőt nevez ki a fejük fölé.","shortLead":"Az intézmény a nemrég bejelentett adósságkonszolidációra vár, de közben a vezetés attól fél, hogy a kormány pénzügyi...","id":"20181207_Lepedon_es_injekcios_tun_kenytelen_sporolni_a_csod_szelen_allo_Delpesti_Korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b10a3aad-4f10-4f9f-8a52-ce43fbb53693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451875a6-2f46-4fd9-855d-dd3bc695c177","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Lepedon_es_injekcios_tun_kenytelen_sporolni_a_csod_szelen_allo_Delpesti_Korhaz","timestamp":"2018. december. 07. 08:44","title":"Lepedőn és injekciós tűn kénytelen spórolni a csőd szélén álló Dél-pesti Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950e512d-2888-4c97-911f-d63bad454b79","c_author":"","category":"itthon","description":"A parlament egyetlen kerekesszékes képviselője 51 éves volt. ","shortLead":"A parlament egyetlen kerekesszékes képviselője 51 éves volt. ","id":"20181207_Meghalt_Hirt_Ferenc_a_Fidesz_orszaggyulesi_kepviseloje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=950e512d-2888-4c97-911f-d63bad454b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66eda377-7546-437f-af7f-ab5747385d77","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Meghalt_Hirt_Ferenc_a_Fidesz_orszaggyulesi_kepviseloje","timestamp":"2018. december. 07. 10:45","title":"Meghalt Hirt Ferenc, a Fidesz országgyűlési képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nem ütközik nemzetközi szerződésbe, és így az alaptörvénybe sem, hogy az úgynevezett adóerő-képesség alapján elveszik a jobb módú települések bevételének egy részét – mondta ki ezúttal egyhangúlag az Alkotmánybíróság.","shortLead":"Nem ütközik nemzetközi szerződésbe, és így az alaptörvénybe sem, hogy az úgynevezett adóerő-képesség alapján elveszik...","id":"20181206_Budaors_fizethet_az_Ab_szerint_rendben_van_hogy_penzt_vesznek_el_a_gazdag_telepulesektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fe0b9a-8037-4465-8d2d-e859e579ae5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Budaors_fizethet_az_Ab_szerint_rendben_van_hogy_penzt_vesznek_el_a_gazdag_telepulesektol","timestamp":"2018. december. 06. 12:08","title":"Budaörs fizethet: az Ab szerint rendben van, hogy pénzt vesznek el a gazdag településektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae6320f-61db-4c69-8e21-4b31a2d31122","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Csirkefej rendezője úgy küldött ki meghívókat egy Spiró-darabra, hogy az e-mailben kifejtette markáns véleményét is az Orbán-rezsimről. A levelet valaki kiszivárogtatta a Külügyminisztériumnak, ahonnan értesítették a Párizsi Magyar Intézetet. Az intézet vezetője szerint nem Spiró György darabjával van a bajuk, hanem azzal, hogy a rendező politikai demonstrációra használta volna föl az egyébként a kormány támogatásával készült előadást. ","shortLead":"A Csirkefej rendezője úgy küldött ki meghívókat egy Spiró-darabra, hogy az e-mailben kifejtette markáns véleményét is...","id":"20181206_Egy_orbanisztanozo_level_miatt_levettek_Spiro_Csirkefej_cimu_eloadasat_a_Parizsi_Magyar_Intezetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae6320f-61db-4c69-8e21-4b31a2d31122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9916bd-f965-47eb-be9c-97cc814fcc07","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Egy_orbanisztanozo_level_miatt_levettek_Spiro_Csirkefej_cimu_eloadasat_a_Parizsi_Magyar_Intezetben","timestamp":"2018. december. 06. 15:10","title":"Egy orbanisztánozó levél miatt törölték Spiró György előadását a Párizsi Magyar Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]