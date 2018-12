Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár korábban a lap magyar származású újságíróját kritizálta.","shortLead":"A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár korábban a lap magyar származású újságíróját kritizálta.","id":"20181213_Politico_Kovacs_Zoltannak_fogalma_sincs_a_sajtoszabadsagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d97ef8-f60c-48f8-a7eb-e3d03ff31bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Politico_Kovacs_Zoltannak_fogalma_sincs_a_sajtoszabadsagrol","timestamp":"2018. december. 13. 19:07","title":"Politico: Kovács Zoltánnak fogalma sincs a sajtószabadságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f89360-04df-4045-852d-07833c660260","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter szerint a demonstráció „nem lehet a demokrácia része”, mert a résztvevők megsértették a törvényeket.","shortLead":"A belügyminiszter szerint a demonstráció „nem lehet a demokrácia része”, mert a résztvevők megsértették a törvényeket.","id":"20181213_Pinter_A_kozelmultban_ilyen_intenzitasu_tamadas_nem_ert_rendort_mint_a_Kossuth_teri_tuntetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f89360-04df-4045-852d-07833c660260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1302ac8e-b1be-4d4d-aab9-29438e0f8bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Pinter_A_kozelmultban_ilyen_intenzitasu_tamadas_nem_ert_rendort_mint_a_Kossuth_teri_tuntetesen","timestamp":"2018. december. 13. 18:54","title":"Pintér: Rég nem látott támadás érte a rendőröket szerdán a Kossuth téren ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767723ae-4b46-432a-8b13-2227056b20b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181212_Adventi_irodalmi_naptar__december_12","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=767723ae-4b46-432a-8b13-2227056b20b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174b49d0-88f2-447a-a732-78a0a5cb6b77","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Adventi_irodalmi_naptar__december_12","timestamp":"2018. december. 12. 08:04","title":"Adventi irodalmi naptár – december 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A CEU ügyében csak egy kisebbség támogatja a kormányt – többek között ezt állapítja meg a HVG számára készült év végi Medián-elemzés.","shortLead":"A CEU ügyében csak egy kisebbség támogatja a kormányt – többek között ezt állapítja meg a HVG számára készült év végi...","id":"20181212_Median_A_magyarok_kicsit_jobban_kedvelik_Kaslert_Orbant_most_epp_nem_annyira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7cc738-9801-459f-9083-9ffbcbdbcb12","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Median_A_magyarok_kicsit_jobban_kedvelik_Kaslert_Orbant_most_epp_nem_annyira","timestamp":"2018. december. 12. 17:40","title":"Medián: A magyarok kicsit jobban kedvelik Káslert, Orbánt most épp nem annyira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d405dc11-710d-46a9-b98a-e74494fa9bc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA robotgeológusa korábban is készített már szelfit magáról, de a mostanin a robot \"teste\" és a körülötte lévő munkaterület is látható. ","shortLead":"A NASA robotgeológusa korábban is készített már szelfit magáról, de a mostanin a robot \"teste\" és a körülötte lévő...","id":"20181212_nasa_insight_urszonda_mars_szelfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d405dc11-710d-46a9-b98a-e74494fa9bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5779ace-7fc4-4b0e-a549-fb473327c020","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_nasa_insight_urszonda_mars_szelfi","timestamp":"2018. december. 12. 11:33","title":"Lenyűgöző fotó: elkészítette az első igazi szelfit a Marson állomásozó InSight","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ezzel több mint tíz évre előre fedezik az elektromos autóik akkumulátorigényét.","shortLead":"Ezzel több mint tíz évre előre fedezik az elektromos autóik akkumulátorigényét.","id":"20181212_daimler_mercedes_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b33f8fe-5f6c-4880-af9c-c14508a3a64e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_daimler_mercedes_akkumulator","timestamp":"2018. december. 12. 09:23","title":"20 milliárd euróért spájzol be akkumulátorokat a Mercedes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az élet megy tovább, és nem hagyjuk, hogy életmódunk megváltoztatására kényszerítsenek bennünket – ezt mondták, akik összegyűltek a kedd esti strasbourgi merénylet helyszínén.



","shortLead":"Az élet megy tovább, és nem hagyjuk, hogy életmódunk megváltoztatására kényszerítsenek bennünket – ezt mondták, akik...","id":"20181212_A_strasbourgiak_nem_hagyjak_magukat_megfelemliteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaa67e8-e157-4925-93a5-9d49ac17ab01","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_A_strasbourgiak_nem_hagyjak_magukat_megfelemliteni","timestamp":"2018. december. 12. 17:18","title":"A strasbourgiak nem hagyják magukat megfélemlíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c21d095-54b8-4e49-acd7-975887eae9ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az erdészek most megpróbálják elfogni az állatot. ","shortLead":"Az erdészek most megpróbálják elfogni az állatot. ","id":"20181213_Leopard_meditalo_szerzetes_India_rezervatum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c21d095-54b8-4e49-acd7-975887eae9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dd82dd-1b5e-460b-8c20-a52ea8997453","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Leopard_meditalo_szerzetes_India_rezervatum","timestamp":"2018. december. 13. 10:30","title":"Leopárd ölte meg az erdőben meditáló szerzetest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]