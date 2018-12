Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszó címét megvédve nyert 400 méter vegyesen a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság keddi nyitónapján.","shortLead":"Az úszó címét megvédve nyert 400 méter vegyesen a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság keddi...","id":"20181211_hosszu_katinka_rovidpalyas_vb_gyozelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45101556-6335-474f-ada3-149daeb27d3e","keywords":null,"link":"/sport/20181211_hosszu_katinka_rovidpalyas_vb_gyozelem","timestamp":"2018. december. 11. 13:25","title":"Fölényes győzelemmel világbajnok Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfőt többen támogatták, mint kinevezésekor.","shortLead":"A kormányfőt többen támogatták, mint kinevezésekor.","id":"20181212_Elbukott_a_puccs_Theresa_May_megnyerte_partja_bizalmi_szavazasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d349a21e-3f98-4eff-89a7-7cbbf33ba894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Elbukott_a_puccs_Theresa_May_megnyerte_partja_bizalmi_szavazasat","timestamp":"2018. december. 12. 22:02","title":"Elbukott a puccs: Theresa May megnyerte pártja bizalmi szavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy bírósági döntés eredményeként számos iPhone-modell értékesítését megtiltották Kínában. Az ügy másik szereplője, a Qualcomm azonban azt szeretné, ha a rendelkezés a most kapható készülékekre is vonatkozna.","shortLead":"Egy bírósági döntés eredményeként számos iPhone-modell értékesítését megtiltották Kínában. Az ügy másik szereplője...","id":"20181211_apple_iphone_qualcomm_szabadalomsertesi_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16450a83-e291-4508-9a6b-ec5a9f1b74e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_apple_iphone_qualcomm_szabadalomsertesi_per","timestamp":"2018. december. 11. 19:33","title":"Az összes iPhone-t betiltatnák Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az élet megy tovább, és nem hagyjuk, hogy életmódunk megváltoztatására kényszerítsenek bennünket – ezt mondták, akik összegyűltek a kedd esti strasbourgi merénylet helyszínén.



","shortLead":"Az élet megy tovább, és nem hagyjuk, hogy életmódunk megváltoztatására kényszerítsenek bennünket – ezt mondták, akik...","id":"20181212_A_strasbourgiak_nem_hagyjak_magukat_megfelemliteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaa67e8-e157-4925-93a5-9d49ac17ab01","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_A_strasbourgiak_nem_hagyjak_magukat_megfelemliteni","timestamp":"2018. december. 12. 17:18","title":"A strasbourgiak nem hagyják magukat megfélemlíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2d9ae5-3676-4ed0-b0e6-8fb2a5fb5560","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tulajdonosok rövidtávon gondolkodtak.","shortLead":"A tulajdonosok rövidtávon gondolkodtak.","id":"20181211_Hamarosan_bezar_Budapest_egyik_legkedveltebb_peksege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf2d9ae5-3676-4ed0-b0e6-8fb2a5fb5560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296fa638-e4ea-406e-a363-28db9ab14564","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Hamarosan_bezar_Budapest_egyik_legkedveltebb_peksege","timestamp":"2018. december. 11. 11:34","title":"Hamarosan bezár Budapest egyik legkedveltebb péksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ezzel több mint tíz évre előre fedezik az elektromos autóik akkumulátorigényét.","shortLead":"Ezzel több mint tíz évre előre fedezik az elektromos autóik akkumulátorigényét.","id":"20181212_daimler_mercedes_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b33f8fe-5f6c-4880-af9c-c14508a3a64e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_daimler_mercedes_akkumulator","timestamp":"2018. december. 12. 09:23","title":"20 milliárd euróért spájzol be akkumulátorokat a Mercedes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a68c066-4577-4f03-8a0e-c9aef92b373c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szupergazdagok tavaly több mint 150 olyan házat vagy luxuslakást vettek, melynek értéke meghaladta a 25 millió dollárt. Hongkong, New York és London a listavezető. ","shortLead":"A szupergazdagok tavaly több mint 150 olyan házat vagy luxuslakást vettek, melynek értéke meghaladta a 25 millió...","id":"20181211_Almodik_a_nyomor_a_szupergazdagok_mindig_kibujnak_az_adopres_alol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a68c066-4577-4f03-8a0e-c9aef92b373c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4e96e6-eecb-4ff0-b6cc-0da6bc7938ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Almodik_a_nyomor_a_szupergazdagok_mindig_kibujnak_az_adopres_alol","timestamp":"2018. december. 11. 10:54","title":"Álmodik a nyomor, a szupergazdagok mindig kibújnak az adóprés alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301cad1-0111-4111-ad2f-561dc7413a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdokról van szó.","shortLead":"Milliárdokról van szó.","id":"20181212_Osszesitettek_ennyit_koltott_a_kormany_a_hataron_tul_focira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7301cad1-0111-4111-ad2f-561dc7413a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc9c6cc-ce99-4937-910c-1e3396348c23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Osszesitettek_ennyit_koltott_a_kormany_a_hataron_tul_focira","timestamp":"2018. december. 12. 06:40","title":"Összesítették, ennyit költött a kormány a határon túl focira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]