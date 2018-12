Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebac722a-58a8-4815-9782-38bc8df4abc4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Trehány volt a Millenáris gazdálkodása 2012-15 között, mit tesz isten, ekkor épp Orbán Viktor egykori iskolatársa állt az intézmény élén.","shortLead":"Trehány volt a Millenáris gazdálkodása 2012-15 között, mit tesz isten, ekkor épp Orbán Viktor egykori iskolatársa állt...","id":"20181214_Megmosta_Orban_Viktor_egykori_iskolatarsanak_a_fejet_az_ASZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebac722a-58a8-4815-9782-38bc8df4abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51709e15-60e5-43dd-aba5-5168defb85df","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Megmosta_Orban_Viktor_egykori_iskolatarsanak_a_fejet_az_ASZ","timestamp":"2018. december. 14. 16:04","title":"Megmosta Orbán Viktor egykori iskolatársának a fejét az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b562f2-6e7a-4a1a-9274-110bcaaf564d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis növekedés után hatalmas zuhanás.","shortLead":"Kis növekedés után hatalmas zuhanás.","id":"20181215_Rekordmagas_a_betoltetlen_haziorvosi_praxisok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96b562f2-6e7a-4a1a-9274-110bcaaf564d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e7d15e-148d-4f6d-8e97-1943419184d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Rekordmagas_a_betoltetlen_haziorvosi_praxisok_szama","timestamp":"2018. december. 15. 11:57","title":"Rekordmagas a betöltetlen háziorvosi praxisok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43640ecb-a635-4a49-bb88-f87ad0c24be2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sötét és vészjósló. ","shortLead":"Sötét és vészjósló. ","id":"20181213_Soteten_veszjoslo_lett_a_Volkswagen_Touareg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43640ecb-a635-4a49-bb88-f87ad0c24be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a160eb0-99a7-495a-bdae-eaf4f9f1fe42","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_Soteten_veszjoslo_lett_a_Volkswagen_Touareg","timestamp":"2018. december. 14. 04:07","title":"Kis tuninggal is, milyen gonosz karaktert kapott ez a Volkswagen Touareg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d24278f-f421-4491-a2e3-dd0f50e81da1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges temetkezési helyre bukkantak felső-Egyiptomban, melynek érdekessége, hogy 5 méterrel a földfelszín alatt található. ","shortLead":"Különleges temetkezési helyre bukkantak felső-Egyiptomban, melynek érdekessége, hogy 5 méterrel a földfelszín alatt...","id":"20181215_felso_egyiptom_fold_alatti_temeto_koporso_mutargy_amulett_regeszet_feltaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d24278f-f421-4491-a2e3-dd0f50e81da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e51dfa-46d1-49ba-a8bf-6dfdfc94c86f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_felso_egyiptom_fold_alatti_temeto_koporso_mutargy_amulett_regeszet_feltaras","timestamp":"2018. december. 15. 18:03","title":"3500 éves föld alatti temetőre bukkantak Egyiptomban, gyerekeknek készült koporsók is voltak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0006fa01-15a1-431a-b5d5-74060374875b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színházigazgató szerint problémás, ha gyilkosság, drogozás vagy óriáspénisz is lehet egy darabban, de a kamu cigi már nem fér bele.","shortLead":"A színházigazgató szerint problémás, ha gyilkosság, drogozás vagy óriáspénisz is lehet egy darabban, de a kamu cigi már...","id":"20181214_Oriaspenisz_is_volt_az_eloadasban_de_a_kamu_cigaretta_miatt_kaptak_buntetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0006fa01-15a1-431a-b5d5-74060374875b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1938e2d-4193-49ce-9747-41218a8765df","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Oriaspenisz_is_volt_az_eloadasban_de_a_kamu_cigaretta_miatt_kaptak_buntetest","timestamp":"2018. december. 14. 11:37","title":"Óriáspénisz is volt az előadásban, de egy kamu cigaretta miatt kaptak büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány a várakozásokkal ellentétben nem döntött a minimálbér jövő évi emeléséről az idei utolsó ülésén, így nyitva maradt a kérdés. A munkaadók és a munkavállalók korábban nem tudtak megállapodni az emelésről, ezért mindkét fél azt várta, hogy majd a kabinet dönt. Két megoldás kínálkozik.","shortLead":"A kormány a várakozásokkal ellentétben nem döntött a minimálbér jövő évi emeléséről az idei utolsó ülésén, így nyitva...","id":"20181215_Vakarozik_a_kormany_a_minimalberemelesel_ami_mar_kozelitene_spanyol_osszeg_felet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cc937b-ca9c-4032-bac8-b6aa0487ae38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Vakarozik_a_kormany_a_minimalberemelesel_ami_mar_kozelitene_spanyol_osszeg_felet","timestamp":"2018. december. 15. 10:14","title":"Vakarózik a kormány a minimálbér-emeléssel, ami már közelítené a spanyol összeg felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828f3ca1-076c-4b30-9d86-4cac84bac39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig mentek a BMW X6-osok, mega nagy Mercik, de eljött a pickupok ideje. ","shortLead":"Eddig mentek a BMW X6-osok, mega nagy Mercik, de eljött a pickupok ideje. ","id":"20181215_MercedesBenz_Xosztaly_Carlex_Design","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828f3ca1-076c-4b30-9d86-4cac84bac39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a61b2b-5f26-40ae-becd-4ea7ddd9b57f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_MercedesBenz_Xosztaly_Carlex_Design","timestamp":"2018. december. 15. 14:52","title":"Új műfajt találtak, milyen autót kell tuningolni az orosz oligarcháknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c46b2e-abd6-4ee1-9a2e-264c27aa0371","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Persze, ha a szalagcímek mögé nézünk, a helyzet kissé bonyolultabb. Tény, hogy a 49 éves Anne Rigailt nevezték ki a legendás francia társaság főigazgatójává. De az Air-France ma már nem egyedül működik, hanem vállalati szövetségben az ugyancsak nem kispályás holland KLM-mel. ","shortLead":"Persze, ha a szalagcímek mögé nézünk, a helyzet kissé bonyolultabb. Tény, hogy a 49 éves Anne Rigailt nevezték ki...","id":"20181214_Ilyen_meg_nem_volt__egy_no_iranyitja_az_Air_France_legitarsasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7c46b2e-abd6-4ee1-9a2e-264c27aa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab435476-9759-4c95-b5c4-701127822be1","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Ilyen_meg_nem_volt__egy_no_iranyitja_az_Air_France_legitarsasagot","timestamp":"2018. december. 14. 10:37","title":"Ilyen még nem volt – egy nő irányítja az Air France légitársaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]