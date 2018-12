Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus a Fidesz-karácsonyról üzent a tüntetőknek.","shortLead":"A politikus a Fidesz-karácsonyról üzent a tüntetőknek.","id":"20181220_Lazar_a_tuntetoknek_Mi_gyertyat_gyujtunk_nem_szankokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478e15e0-6f65-400e-831c-90f2003cd4ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Lazar_a_tuntetoknek_Mi_gyertyat_gyujtunk_nem_szankokat","timestamp":"2018. december. 20. 20:51","title":"Lázár: Mi gyertyát gyújtunk, nem szánkókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19256f0a-960f-40b8-84c2-731da6297aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181220_Javor_Benedek_megmondta_mi_az_alapveto_kulonbseg_Schmitt_Pal_es_Ader_Janos_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19256f0a-960f-40b8-84c2-731da6297aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e42dd5-0b20-4018-bf7d-be66bd6dc86b","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Javor_Benedek_megmondta_mi_az_alapveto_kulonbseg_Schmitt_Pal_es_Ader_Janos_kozott","timestamp":"2018. december. 20. 17:53","title":"Jávor Benedek megmondta, mi az alapvető különbség Schmitt Pál és Áder János között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Literenként 3 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Literenként 3 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20181221_Olcsobb_lett_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bccf31-4d4d-47f3-88e7-d76353605278","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Olcsobb_lett_a_gazolaj","timestamp":"2018. december. 21. 05:20","title":"Olcsóbb lett a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha ez a trend folytatódik, év végére ötéves csúcsot dönthet a jóváhagyott megfigyelések száma. ","shortLead":"Ha ez a trend folytatódik, év végére ötéves csúcsot dönthet a jóváhagyott megfigyelések száma. ","id":"20181221_Havonta_szaz_titkos_megfigyelest_engedelyezett_iden_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244625e4-1da8-4793-aae3-d497d5197a87","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Havonta_szaz_titkos_megfigyelest_engedelyezett_iden_az_allam","timestamp":"2018. december. 21. 12:45","title":"Havonta száz titkos megfigyelést engedélyezett idén az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84727f3-4b65-4d48-9ca3-9e0d09c1b342","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 174 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti jura időszak elejéről származó, megkövesedett virágos növényt azonosítottak kínai kutatók.","shortLead":"Több mint 174 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti jura időszak elejéről származó, megkövesedett virágos növényt...","id":"20181221_elso_viragok_megjelenese_a_foldon_jura_nanjinganthus_dendrostyla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84727f3-4b65-4d48-9ca3-9e0d09c1b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3995281c-2546-4491-b290-b42c2e675cd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_elso_viragok_megjelenese_a_foldon_jura_nanjinganthus_dendrostyla","timestamp":"2018. december. 21. 10:33","title":"50 millió éves tévedésre derült fény a virágokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba34df7-97f1-4719-95d7-adbe5b6f7696","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Két rendőri tanúvallomás alapján gyanúsíthatták meg a 32 éves belga–kanadai állampolgárságú diákot azzal, hogy a múlt szerdai budapesti tüntetésen másokkal együtt megütött egy rendőrt. A férfi tagad, viszont ha elítélik, 2-8 évet kaphat. ","shortLead":"Két rendőri tanúvallomás alapján gyanúsíthatták meg a 32 éves belga–kanadai állampolgárságú diákot azzal, hogy a múlt...","id":"20181221_adrien_ceu_tuntetes_hatosag_elleni_eroszak_kossuth_ter_tuloratorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba34df7-97f1-4719-95d7-adbe5b6f7696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6995ed04-6f3c-423b-ab15-986c385b867f","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_adrien_ceu_tuntetes_hatosag_elleni_eroszak_kossuth_ter_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 21. 06:35","title":"\"Különös\" rendőri vallomásokról tud a budapesti tüntetésen letartóztatott CEU-s diák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f09fd0f-05f4-4e17-a4ab-48cb4fe12cee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Önmagukat befűzni képes cipők eddig is léteztek már, azonban nagyon drágán adták őket. A Nike most olyan verziót ad ki, ami egyrészt modernebb, másrészt jóval kevesebbe kerül.","shortLead":"Önmagukat befűzni képes cipők eddig is léteztek már, azonban nagyon drágán adták őket. A Nike most olyan verziót ad ki...","id":"20181221_nike_hyperadapt_edzocipo_onmagat_befuzo_cipo_onbefuzos_cipo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f09fd0f-05f4-4e17-a4ab-48cb4fe12cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee5965b-3c03-457b-9b75-5d8b87e79c73","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_nike_hyperadapt_edzocipo_onmagat_befuzo_cipo_onbefuzos_cipo","timestamp":"2018. december. 21. 15:33","title":"A Nike megcsinálja az (igazi) önbefűzős cipőt, jövőre már kapható is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adc5699-cf09-44cf-8630-77aaef34748d","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Igazán alkalmi ajándék egy dobozka színarannyal borított bonbon. A luxuskategóriájú édességet egy baszk cukrász készíti.

","shortLead":"Igazán alkalmi ajándék egy dobozka színarannyal borított bonbon. A luxuskategóriájú édességet egy baszk cukrász...","id":"20181221_Aranyba_foglalt_csoki__brutalis_elmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8adc5699-cf09-44cf-8630-77aaef34748d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca99b731-4974-49b3-867e-5390c17bf115","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Aranyba_foglalt_csoki__brutalis_elmeny","timestamp":"2018. december. 21. 16:56","title":"Aranyba foglalt csoki – brutális élmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]