[{"available":true,"c_guid":"a9c11f69-6ac0-4165-87cb-901ec49c2c67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jason Dalton 2016-ban, a kocsijából lőtt le több embert az Egyesült Államokban. Tárgyalása most ért véget, életfogytiglant kapott.","shortLead":"Jason Dalton 2016-ban, a kocsijából lőtt le több embert az Egyesült Államokban. Tárgyalása most ért véget...","id":"20190108_A_michigani_amokfuto_szerint_megbabonazta_az_Uberalkalmazas_ezert_lovoldozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c11f69-6ac0-4165-87cb-901ec49c2c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de713c83-b86f-4060-85aa-708d87b15ce4","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_A_michigani_amokfuto_szerint_megbabonazta_az_Uberalkalmazas_ezert_lovoldozott","timestamp":"2019. január. 08. 07:45","title":"A michigani ámokfutó szerint megbabonázta az Uber-alkalmazás, ezért lövöldözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit választók többsége ma már az EU-ban maradásra szavazna, ha újra népszavazásra bocsátanák a Brexit ügyét. A 2016-os referendumon kis többséggel diadalmaskodtak a kilépés-pártiak.","shortLead":"A brit választók többsége ma már az EU-ban maradásra szavazna, ha újra népszavazásra bocsátanák a Brexit ügyét...","id":"20190106_A_britek_tobbsege_mar_az_EUban_maradasra_voksolna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1510243-fe77-48eb-97f8-e0dae6219701","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_A_britek_tobbsege_mar_az_EUban_maradasra_voksolna","timestamp":"2019. január. 06. 20:25","title":"A britek többsége már az EU-ban maradásra voksolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c34552c-23df-4bc7-aceb-69584c71a763","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy hétig ingyen és online megtekinthető Tóth Barnabás rövidfilmje, a Susotázs, amely bejutott az Oscar-esélyes alkotások szűkített listájára. ","shortLead":"Egy hétig ingyen és online megtekinthető Tóth Barnabás rövidfilmje, a Susotázs, amely bejutott az Oscar-esélyes...","id":"20190108_A_szinkrontolmacs_coming_outol__most_megnezheti_az_Oscareselyes_magyar_rovidfilmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c34552c-23df-4bc7-aceb-69584c71a763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663bd1c5-457f-4cc2-a209-137096912f61","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_A_szinkrontolmacs_coming_outol__most_megnezheti_az_Oscareselyes_magyar_rovidfilmet","timestamp":"2019. január. 08. 10:52","title":"A szinkrontolmács coming outol – most megnézheti az Oscar-esélyes magyar rövidfilmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57591e8-f52a-49e1-9066-e3e102571c61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Fucsovics Márton egy helyet javítva a 35. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.\r

","shortLead":"Fucsovics Márton egy helyet javítva a 35. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.\r

","id":"20190107_fucsovics_marton_karriercsucs_vilagranglista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b57591e8-f52a-49e1-9066-e3e102571c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4135b35d-6854-4bfd-86a2-edbd09c9612c","keywords":null,"link":"/sport/20190107_fucsovics_marton_karriercsucs_vilagranglista","timestamp":"2019. január. 07. 10:05","title":"Karriercsúcson Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f541bdb8-8db6-4857-8c5a-18c0c99284d2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis toplistát az Aquaman, a fantasyre a hétvégén további 30,7 millió dollár értékben váltottak jegyet, ezzel hazai bevétele csaknem elérte a 260 millió dollárt.\r

\r

","shortLead":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis toplistát az Aquaman, a fantasyre a hétvégén további 30,7 millió dollár...","id":"20190107_Tovabbra_is_nagyot_megy_az_Aquaman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f541bdb8-8db6-4857-8c5a-18c0c99284d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92be7151-f4c2-4c04-86a2-c63633ae237a","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Tovabbra_is_nagyot_megy_az_Aquaman","timestamp":"2019. január. 07. 10:09","title":"Továbbra is nagyot megy az Aquaman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy érzi, egyedül képtelen megbirkózni a feladattal, hogy megóvja a művet.","shortLead":"Úgy érzi, egyedül képtelen megbirkózni a feladattal, hogy megóvja a művet.","id":"20190107_Nem_birja_tovabb_a_ferfi_akinek_garazsan_feltunt_Banksy_legujabb_muve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2698d3-8b11-4b24-8639-5922c0c1df28","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Nem_birja_tovabb_a_ferfi_akinek_garazsan_feltunt_Banksy_legujabb_muve","timestamp":"2019. január. 07. 15:57","title":"Nem bírja tovább a férfi, akinek garázsán feltűnt Banksy legújabb műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fd5135-29c5-4243-8e45-670b940c7906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi elmondása szerint már megkapta volna a vágyott állást, de végül azzal utasították el, hogy kitette a Facebook-profiljára az O1G-emblémát. ","shortLead":"Egy férfi elmondása szerint már megkapta volna a vágyott állást, de végül azzal utasították el, hogy kitette...","id":"20190107_Kormanyellenes_posztja_miatt_nem_vettek_fel_egy_ferfit_egy_ceghez_dolgozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7fd5135-29c5-4243-8e45-670b940c7906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ee642-6430-42c6-9c30-c5e377d29839","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Kormanyellenes_posztja_miatt_nem_vettek_fel_egy_ferfit_egy_ceghez_dolgozni","timestamp":"2019. január. 07. 20:17","title":"Facebookos O1G-embléma miatt nem vettek fel egy férfit egy állásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fcef19-e601-42b6-b749-a24f14293c8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lezártak több strandot vasárnap az ausztráliai Queensland államban, köztük a Brisbane-től délre fekvő népszerű Coolangattát, miután csaknem ezer ember szorult orvosi ellátásra medúzacsípés miatt.



","shortLead":"Lezártak több strandot vasárnap az ausztráliai Queensland államban, köztük a Brisbane-től délre fekvő népszerű...","id":"20190106_Ezreket_kezelnek_meduzacsipes_miatt_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4fcef19-e601-42b6-b749-a24f14293c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cf1f52-da58-48e9-aa30-8b7a23d8e053","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Ezreket_kezelnek_meduzacsipes_miatt_Ausztraliaban","timestamp":"2019. január. 06. 18:15","title":"Ezreket kezelnek medúzacsípés miatt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]