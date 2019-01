A téli sör mint műfaj nem mai találmány. Amióta az emberiség főz sört – márpedig ezt elég régóta teszi – igenis alkalmazkodott az évszakokhoz. Azaz meleg napokon jellemzően könnyű világos, a hideg télieken testes sötét söröket főztek és ittak. Alapvetően a téli sörök testesebbek, sűrűbbek, fűszeresebbek és általában a borostyán színtől kezdve mindenféle sötét árnyalat megtalálható közöttük.

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy télen ne lehetne világos sört meginni. Így például remek téli választás egy világos belga apátsági, egy aranyló német duplabak, vagy egy erős cseh speciál. Ennek ellenére azonban inkább – a magyar terminológia szerint barnának nevezett – sötét színű söröket nevezzük télinek.

A szín mellett fontos jellemző, hogy a téli söröknél a szomjoltás helyett a hangsúly az intenzív ízekre, a testességre, a magasabb alkoholtartalomra, a csokoládés, kávés, fűszeres aromákra helyeződik. Ezt a különleges fűszerek használata mellett elsősorban a tavaszi-nyári söröknél megszokott aromakomlók helyett a keserűkomlók használata eredményezi.

Mégis a legfontosabb a maláta minősége. A karamell, Melandin és más sötét maláták használata ugyanis nem csak a színre van nagy hatással, de ad a téli söröknek egy kellemes édeskés zamatot is, amit alkalmanként malátázatlan pörkölt árpával vagy zabbal is fokoznak.

Amióta a legújabbkori sörfőzés ismét felfedezte a tradicionális ale azaz felsőerjesztésű sörökben rejlő izgalmas lehetőségeket, világszerte divatba jöttek a különféle téli sörök. Ezek között természetesen találunk olyat, amit nyugodt szívvel ajánlhatunk melegebb évszakokban is, de jól alkalmazkodnak a télhez is.

Ilyenek a már említett apátsági sörök, de még inkább a különféle stoutok és porterek. Az egyik legkellemesebb téli sör a majdnem feledésbe merült milk stout. Ez ugyan nem tartozik az erős sörök közé, de az erjedésben levő sörhöz adott laktóz krémes testet biztosít a sörnek. Szép hazai példája ennek a típusnak a Reczer T30. Szintén a magyar sörfőzők fantáziáját dicséri a Zentus Darkness Be My Friend amerikai stoutja, amely egy régi magyar erjesztett ital a márc – mézből és cukorból készített szörp – hozzáadásával készül. A cseh Zlatá Kráva Boci Csokija (Choco Cow) azért is kellemes meglepetés, mert a stout sokáig ismeretlen volt a cseh sörfőzők körében, de ezzel a sörrel bizonyították, hogy ehhez is értenek.

Szerző dilemmázik - milk stout vagy márcos stout © Gy.Zs.

Apropó, ha már Csehország! Mindenképpen a téli sörök közé sorolhatjuk a nagy klasszikust, a Pardubicky Portert. Ez egy ún. „balti porter” mely leginkább a lengyel sörfőzők körében népszerű az Okocimtól a Zywiecig szinte valamennyi lengyel sörfőzde készít balti portert. Bár nem lengyel klasszikus, de a wroclawi Stu Mostow Salamander Black IPA-ja is feltétlen említést érdemel. Ugye a Black IPA maga az ellentmondás, hiszen a név utolsó két betűjének eredeti jelentése pale ale, vagyis világos sör. Ez viszont fekete, mint egy német Schwarzbier, keserű mint egy igazi dupla IPA, miközben a pörkölt malátás, karamellás ízek szinte észrevétlenül simulnak bele a citrusos, fenyőgyantás ízvilágba.

És ha már ilyen szépen elkanyarodtunk a különlegességek irányába, meg kell említenünk az amerikai sörfőzőktől eredő, de ugyancsak népszerű „téli melegítő”-nek is nevezett söröket, melyek különlegességüket elsősorban izgalmas fűszerezésüknek köszönhetik. Itt aztán tényleg szabadon szárnyalhat a sörfőző fantáziája: szerecsendió, fahéj, gyömbér, narancshéj, boróka, ánizs – mintha csak egy forralt bor hozzávalóit sorolnánk. De működik ez sörben is.

A téli sörök leltárja természetesen soha nem lehet teljes, hiszen nem említettük külön a füstízű söröket, de kimaradtak a felsorolásból a téli belga specialitások és a melegített sörök is. Mindenesetre reméljük, hogy sikerült a „sör nyári ital” közhelyét némileg megcáfolnunk és kedvet csináltunk egy jó erős, szívet-testet-lelket melengető téli sörkülönlegesség megkóstolásához.

Egy dologra azonban felhívnánk a figyelmet. Az erős, testes sörök íze, zamata, aromája nem élvezhető igazán, ha túlságosan lehűtik őket. Ha otthon üvegest iszunk, akkor érdemes a címkén levő ajánlott hőmérsékletet betartani. Ha csapolttal próbálkozunk, sorsunk és az italé is a csapos kezében van. Egészségünkre.