Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy napig örülhetett a két párt, újra lecsapott az Állami Számvevőszék.","shortLead":"Egy napig örülhetett a két párt, újra lecsapott az Állami Számvevőszék.","id":"20190116_Megint_felfuggesztik_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tamogatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf50f72-ec25-4d82-b672-c0d42fab8cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Megint_felfuggesztik_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tamogatasat","timestamp":"2019. január. 16. 15:34","title":"Megint felfüggesztik a Momentum és a Párbeszéd állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7958eef-01a9-4b82-a7ed-31e098b55bd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság már létrejött, a Liga is kész a tárgyalásra, a Munkástanácsok azonban egyelőre nem. Egyre közelebb a központi sztrájkbizottság létrejötte.","shortLead":"Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság már létrejött, a Liga is kész a tárgyalásra, a Munkástanácsok azonban...","id":"20190116_Tuloratorveny_mar_a_hetvegere_felallhat_a_kozponti_sztrajkbizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7958eef-01a9-4b82-a7ed-31e098b55bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e512c245-a376-4ca7-9c24-76c88213135d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Tuloratorveny_mar_a_hetvegere_felallhat_a_kozponti_sztrajkbizottsag","timestamp":"2019. január. 16. 08:28","title":"Túlóratörvény: már a hétvégére felállhat a központi sztrájkbizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","shortLead":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","id":"20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6447e7f-bab8-4a9c-81e0-4f9af8d884d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","timestamp":"2019. január. 16. 15:52","title":"Kirabolták a Kutyapárt irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A torinói csapat a szaúd-arábiai Dzsiddában 1-0-ra nyert az AC Milan ellen.","shortLead":"A torinói csapat a szaúd-arábiai Dzsiddában 1-0-ra nyert az AC Milan ellen.","id":"20190116_juventus_milan_olasz_szuperkupa_cristiano_ronaldo_gol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b93702-90db-4f41-b5d6-74708724cdd9","keywords":null,"link":"/sport/20190116_juventus_milan_olasz_szuperkupa_cristiano_ronaldo_gol","timestamp":"2019. január. 16. 20:42","title":"Ronaldo góljával a Juventusé a Szuperkupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb8b655-cf70-4208-8735-924b46a58719","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megnövekedett költségigény miatt nem támogatják a beruházást.","shortLead":"A megnövekedett költségigény miatt nem támogatják a beruházást.","id":"20190115_Nemet_mondott_a_kormany_Meszaros_Lorinc_gyerekeinek_korhazfejlesztesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdb8b655-cf70-4208-8735-924b46a58719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c84a07-1fbe-46cc-8a30-fe0438228f56","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Nemet_mondott_a_kormany_Meszaros_Lorinc_gyerekeinek_korhazfejlesztesere","timestamp":"2019. január. 15. 19:30","title":"Nemet mondott a kormány Mészáros Lőrinc gyerekeinek kórházfejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce75585-c37f-4f30-90c6-a33e8211bded","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati választás előtt észrevette a kormány, hogy végletesen leszakadó térségek is vannak az országban.","shortLead":"Az önkormányzati választás előtt észrevette a kormány, hogy végletesen leszakadó térségek is vannak az országban.","id":"20190116_Hiaba_ad_penzt_a_kormany_a_falvaknak_ha_nem_engedi_hogy_jol_koltsek_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce75585-c37f-4f30-90c6-a33e8211bded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a24b1f8-f975-4dae-aa9f-26fa09e4901d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Hiaba_ad_penzt_a_kormany_a_falvaknak_ha_nem_engedi_hogy_jol_koltsek_el","timestamp":"2019. január. 16. 12:30","title":"Hiába ad pénzt a kormány a falvaknak, ha nem engedi, hogy jól költsék el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328d2d2e-c80b-47f7-bc2b-3c86b3ebaae0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsort a közszolgálati televízió kulturális csatornáján vetítették le. ","shortLead":"A műsort a közszolgálati televízió kulturális csatornáján vetítették le. ","id":"20190117_Arrol_keszitett_musort_a_kozteve_hogyan_lehet_meggyogyitani_a_melegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328d2d2e-c80b-47f7-bc2b-3c86b3ebaae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18463934-d8fb-452b-b6c4-3396f89cc565","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Arrol_keszitett_musort_a_kozteve_hogyan_lehet_meggyogyitani_a_melegeket","timestamp":"2019. január. 17. 15:58","title":"Arról készített műsort a köztévé, hogyan lehet meggyógyítani a melegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az országban irányított lavinák megindításával próbálják csökkenteni a veszélyt. ","shortLead":"Az országban irányított lavinák megindításával próbálják csökkenteni a veszélyt. ","id":"20190117_Ilyen_az_amikor_megindul_a_lavina_egy_svajci_hegyoldalon__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911d2f17-8f19-4f52-b4af-bf2912eb9cf2","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Ilyen_az_amikor_megindul_a_lavina_egy_svajci_hegyoldalon__video","timestamp":"2019. január. 17. 10:05","title":"Ilyen az, amikor megindul a lavina egy svájci hegyoldalon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]