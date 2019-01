Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 33-30-ra kikapott az Európa-bajnoki ezüstérmes svéd csapattól a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének ötödik, utolsó fordulójában.\r

","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 33-30-ra kikapott az Európa-bajnoki ezüstérmes svéd csapattól a német-dán közös...","id":"20190117_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_svedorszag_vereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ea3c43-00f2-4c1b-9254-ab2e74db7b99","keywords":null,"link":"/sport/20190117_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_svedorszag_vereseg","timestamp":"2019. január. 17. 22:15","title":"Kézilabda-vb: óriásit küzdött, de kikapott a svédektől a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98862a02-0a03-477a-b44b-9644f71c46b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Volt olyan írás a nemrég bezárt Zoom.hu-nál, amely Habony Árpád volt élettársához, Kaminski Fannyhoz kapcsolódott, a lapvezetés pedig egy éven keresztül hitegette szerzőt, a cikk hamarosan megjelenik. De soha nem jelent meg.","shortLead":"Volt olyan írás a nemrég bezárt Zoom.hu-nál, amely Habony Árpád volt élettársához, Kaminski Fannyhoz kapcsolódott...","id":"20190116_Habonnyal_es_Meszarossal_is_kesztyus_kezzel_bantak_a_Tarjanyifele_Zoomnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98862a02-0a03-477a-b44b-9644f71c46b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a8f19d-0b54-4019-9643-50ccb0ba6fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Habonnyal_es_Meszarossal_is_kesztyus_kezzel_bantak_a_Tarjanyifele_Zoomnal","timestamp":"2019. január. 16. 12:10","title":"Habonnyal és Mészárossal is kesztyűs kézzel bántak a Tarjányi-féle Zoomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","shortLead":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","id":"20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f54e9e-df16-499a-b79e-0ad318c00624","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","timestamp":"2019. január. 16. 10:13","title":"Egyre több város vezette be a plakátadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fbc69b-4627-4fc6-96bd-2a6c730f81bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyugtattak mindenkit: a Fidesz előnye stabil.","shortLead":"Megnyugtattak mindenkit: a Fidesz előnye stabil.","id":"20190117_Szmajlival_kuldte_at_a_Szazadveg_a_legujabb_kozvelemenykutatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02fbc69b-4627-4fc6-96bd-2a6c730f81bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f730b4a1-cd94-4f0b-aa03-6240dca9f9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Szmajlival_kuldte_at_a_Szazadveg_a_legujabb_kozvelemenykutatasat","timestamp":"2019. január. 17. 15:19","title":"Szmájlival küldte át a Századvég a legújabb közvélemény-kutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műtét rendben ment. ","shortLead":"A műtét rendben ment. ","id":"20190117_Brenda_Cridland_tumor_endometriozis_hizas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f21d91-63e6-4f59-93a5-b1754c535a7b","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Brenda_Cridland_tumor_endometriozis_hizas","timestamp":"2019. január. 17. 14:19","title":"Azt hitte, a menopauza miatt hízik, aztán kioperáltak belőle egy húszkilós tumort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat átnézve és szakértőkkel beszélve. A döntés borítékolható, azonban a közmédia a végtelenségig húzhatja az időt. Az MTV korábbi hírigazgatója, Kert Attila azt mondja, Hadházy politikai hirdetést akar föladni, amit ő nem engedne adásba, ahogy a Soros-kampánynál is ezt tette volna, de ha az ment, ez is mehetne. ","shortLead":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat...","id":"20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e61f20-556f-416f-bde9-7c0d7fd48013","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 16. 18:25","title":"4817-szer ment le a kormánypropaganda, Hadházy hirdetése aligha fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az építőiparban és a vendéglátásban egyre gyakoribb a feketemunka, de a munkaidővel is sok cég trükközik.","shortLead":"Az építőiparban és a vendéglátásban egyre gyakoribb a feketemunka, de a munkaidővel is sok cég trükközik.","id":"20190117_A_cegek_70_szazaleka_atveri_a_dolgozoit_vagy_a_munkaugyi_ellenoroket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0577af6f-bf48-4d1b-9513-7a4c85d79898","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_A_cegek_70_szazaleka_atveri_a_dolgozoit_vagy_a_munkaugyi_ellenoroket","timestamp":"2019. január. 17. 19:31","title":"A cégek 70 százaléka átveri a dolgozóit vagy a munkaügyi ellenőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a mobilos és asztali felületén is máshogy fogja ajánlani a témába vágó felvételeket a YouTube. Már azt is tudni, hogyan.","shortLead":"A jövőben a mobilos és asztali felületén is máshogy fogja ajánlani a témába vágó felvételeket a YouTube. Már azt is...","id":"20190116_youtube_videok_ajanlasa_algoritmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7974e792-95fb-4b40-9c2b-e462feaf92fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_youtube_videok_ajanlasa_algoritmus","timestamp":"2019. január. 17. 13:03","title":"Változik a YouTube, máshogy fogják ajánlani a videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]