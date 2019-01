Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaef5458-9877-4989-a343-48593a4f6103","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szimpátiatüntetést tartottak a berlini magyarok is. A Mercedes Benz Aréna előtt gyűltek össze, hogy azoknak a német óriáscégeknek is üzenjek, akik - szerintük - befektetéseikkel csak támogatják az Orbán-rendszert.","shortLead":"Szimpátiatüntetést tartottak a berlini magyarok is. A Mercedes Benz Aréna előtt gyűltek össze, hogy azoknak a német...","id":"20190119_A_berlini_falig_mentek_a_magyar_tuntetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaef5458-9877-4989-a343-48593a4f6103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f76fac9-96dd-4d0a-9015-cb5ee56eaf51","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_A_berlini_falig_mentek_a_magyar_tuntetok","timestamp":"2019. január. 19. 18:08","title":"A berlini falig mentek a magyar tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol kézilabda-válogatott pénteki edzésén ledőlt a kölni pálya szélén található hirdetőfal, ketten is megsérültek.","shortLead":"A spanyol kézilabda-válogatott pénteki edzésén ledőlt a kölni pálya szélén található hirdetőfal, ketten is megsérültek.","id":"20190119_Bizarr_baleset_miatt_kaphat_eselyt_Sterbik_Arpad_a_szereplesre_a_kezilabda_veben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b55918-2096-4f1a-8d65-160e0b63ed81","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Bizarr_baleset_miatt_kaphat_eselyt_Sterbik_Arpad_a_szereplesre_a_kezilabda_veben","timestamp":"2019. január. 19. 10:37","title":"Bizarr baleset miatt kaphat esélyt Sterbik Árpád a szereplésre a kézilabda vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ok: az új kritériumok miatt sok család teljesen kieshet az ápolási díj rendszeréből.","shortLead":"Az ok: az új kritériumok miatt sok család teljesen kieshet az ápolási díj rendszeréből.","id":"20190120_Az_ombudsmanhoz_fordul_a_gyerekek_otthongondozasi_dija_miatt_az_LMP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8af7b9-c707-4471-83e5-6d9be86d0eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Az_ombudsmanhoz_fordul_a_gyerekek_otthongondozasi_dija_miatt_az_LMP","timestamp":"2019. január. 20. 15:50","title":"Az ombudsmanhoz fordul a gyerekek otthongondozási díja miatt az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca006d8f-5e6f-4d4f-941c-d4284e486eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár évek óta dinamikusan nőnek a magyar bérek, mégis egyre jobban visszacsúszunk az európai jövedelmi listán. A reálkeresetek 2013 óta folyamatosan emelkednek, a legnagyobb növekedést 2017-ben mérte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), 5,9 százalékos értékkel. Érdemes azonban azt is megnézni, Európában hogyan alakult ez.","shortLead":"Bár évek óta dinamikusan nőnek a magyar bérek, mégis egyre jobban visszacsúszunk az európai jövedelmi listán...","id":"20190120_Rona_Peter_Az_elvett_penz_helyett_nemzeti_buszkeseget_kapnak_a_szegenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca006d8f-5e6f-4d4f-941c-d4284e486eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3136585-c2b3-45a7-a47a-66f7d259478a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190120_Rona_Peter_Az_elvett_penz_helyett_nemzeti_buszkeseget_kapnak_a_szegenyek","timestamp":"2019. január. 20. 16:19","title":"Róna Péter: Az elvett pénz helyett nemzeti büszkeséget kapnak a szegények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szekér Gergő és Oláh Gergő holtversenyben nyerte A Dal 2019 első válogatóműsorát. ","shortLead":"Szekér Gergő és Oláh Gergő holtversenyben nyerte A Dal 2019 első válogatóműsorát. ","id":"20190119_a_dal_elso_valogato_szeker_gergo_olah_gergo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e38c360-61cb-4b76-b322-1e898aa05dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_a_dal_elso_valogato_szeker_gergo_olah_gergo","timestamp":"2019. január. 19. 21:43","title":"Holtverseny A Dal első válogatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75990baa-0a69-4aea-9da2-f4019151df5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek ünnepi szentmisét mutat be Árpád-házi Szent Margit emléknapjához kapcsolódóan ma délelőtt 11-kor a margitszigeti domonkos kolostor romjainál – közölte Tóth János Csaba, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtóreferense.","shortLead":"Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek ünnepi szentmisét mutat be Árpád-házi Szent Margit emléknapjához...","id":"20190120_A_Margitszigeten_misezik_Erdo_Peter_Szent_Margit_tiszteletere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75990baa-0a69-4aea-9da2-f4019151df5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a5d247-4743-4d8e-b699-f3fd5418bc57","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_A_Margitszigeten_misezik_Erdo_Peter_Szent_Margit_tiszteletere","timestamp":"2019. január. 20. 08:39","title":"A Margitszigeten misézik Erdő Péter Szent Margit tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af6cce0-87f6-4944-8d57-96ee92bdaac0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Janus Pannonius Múzeum munkatársa, Sárkány József művészettörténész, a múzeum osztályvezető főmuzeológusa január 17-én.","shortLead":"Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Janus Pannonius Múzeum munkatársa, Sárkány József művészettörténész, a múzeum...","id":"20190119_Elhunyt_Sarkany_Jozsef_muveszettortenesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af6cce0-87f6-4944-8d57-96ee92bdaac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dbf5bd-da67-4601-b8dd-7fa7ea70b970","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Elhunyt_Sarkany_Jozsef_muveszettortenesz","timestamp":"2019. január. 19. 15:58","title":"Elhunyt Sárkány József művészettörténész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa","c_author":"T. R.","category":"kultura","description":"Hosszú betegség után, életének 75. évében meghalt Andy Vajna.","shortLead":"Hosszú betegség után, életének 75. évében meghalt Andy Vajna.","id":"20190120_Meghalt_Andy_Vajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d456fd-f1de-4f25-bd6a-4c5f4e4c1244","keywords":null,"link":"/kultura/20190120_Meghalt_Andy_Vajna","timestamp":"2019. január. 20. 11:44","title":"Meghalt Andy Vajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]