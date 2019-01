Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létszámleépítéssel kell takarékoskodnia az ELTE bölcsészettudományi- és természettudományi karának. ","shortLead":"Létszámleépítéssel kell takarékoskodnia az ELTE bölcsészettudományi- és természettudományi karának. ","id":"20190121_5070_oktatot_kuldenek_el_az_ELTE_ket_kararol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517a8e25-df46-4df7-a86d-5ad05ef7adc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_5070_oktatot_kuldenek_el_az_ELTE_ket_kararol","timestamp":"2019. január. 21. 09:13","title":"50-70 oktatót küldenek el az ELTE két karáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca67b89-2033-4d78-85fb-27f75480547b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem tudni, hogy pontosan mennyit költöttek a tankokra, százmilliárdról lehet szó. ","shortLead":"Azt nem tudni, hogy pontosan mennyit költöttek a tankokra, százmilliárdról lehet szó. ","id":"20190121_Egyeb_ellentetelezes_nelkul_vett_tankokat_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aca67b89-2033-4d78-85fb-27f75480547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c69802a-ac93-447a-b665-7073b303e577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Egyeb_ellentetelezes_nelkul_vett_tankokat_a_kormany","timestamp":"2019. január. 21. 07:06","title":"Egyéb ellentételezés nélkül vett tankokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szennyvizekben lévő mikroműanyagok több mint 60 százalékát el lehet távolítani – derült ki a Kínai Tudományos Akadémia (CAS) kutatóinak tanulmányából.","shortLead":"A szennyvizekben lévő mikroműanyagok több mint 60 százalékát el lehet távolítani – derült ki a Kínai Tudományos...","id":"20190120_mikromuanyag_eltavolitasa_szennyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb03d2a-e55d-465c-b374-f0bb086ae168","keywords":null,"link":"/tudomany/20190120_mikromuanyag_eltavolitasa_szennyviz","timestamp":"2019. január. 20. 20:03","title":"Jó hír: „ki lehet mosni” a szennyvízből a mikroműanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pokolgépes merényletet a második legnagyobb északír városban, Londonderryben szombat éjjel követték el.","shortLead":"A pokolgépes merényletet a második legnagyobb északír városban, Londonderryben szombat éjjel követték el.","id":"20190120_Orizetbe_vettek_ket_embert_az_eszakirorszagi_robbantas_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdd86c2-69c6-444e-82c1-84a332c285dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Orizetbe_vettek_ket_embert_az_eszakirorszagi_robbantas_ugyeben","timestamp":"2019. január. 20. 15:59","title":"Őrizetbe vettek két embert az észak-írországi robbantás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ok: az új kritériumok miatt sok család teljesen kieshet az ápolási díj rendszeréből.","shortLead":"Az ok: az új kritériumok miatt sok család teljesen kieshet az ápolási díj rendszeréből.","id":"20190120_Az_ombudsmanhoz_fordul_a_gyerekek_otthongondozasi_dija_miatt_az_LMP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8af7b9-c707-4471-83e5-6d9be86d0eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Az_ombudsmanhoz_fordul_a_gyerekek_otthongondozasi_dija_miatt_az_LMP","timestamp":"2019. január. 20. 15:50","title":"Az ombudsmanhoz fordul a gyerekek otthongondozási díja miatt az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem semmi vasárnapon van túl Lékai Máté.","shortLead":"Nem semmi vasárnapon van túl Lékai Máté.","id":"20190120_Lekai_Mate_legjobb_napja_Nyertunk_es_apa_lettem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664bdcbb-d8c8-4727-8f21-dee9e0815349","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Lekai_Mate_legjobb_napja_Nyertunk_es_apa_lettem","timestamp":"2019. január. 20. 21:11","title":"Lékai Máté legjobb napja: \"Nyertünk és apa lettem!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce7f33d9-0f8f-4a21-8cde-7d884da15426","c_author":"Dubrovszki Dániel","category":"elet","description":"Az elmúlt években legalább hét, nagy nyilvánosságot kapó amerikai tömeggyilkosság történt, ahol az elkövető lazábban vagy szorosabban kötődött az incelnek nevezett szubkultúrához. E mögött ugyanis meglepően kiterjedt, bizarr és aktuális, a frusztrált fiatal férfiak ezreit csábító világértelmezés húzódik meg. ","shortLead":"Az elmúlt években legalább hét, nagy nyilvánosságot kapó amerikai tömeggyilkosság történt, ahol az elkövető lazábban...","id":"20190120_A_kopaszodas_vagy_a_csuklomeretem_miatt_nem_kellek_a_noknek_Az_incel_szubkultura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce7f33d9-0f8f-4a21-8cde-7d884da15426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd9160a-b55b-43db-a972-0fa992705e53","keywords":null,"link":"/elet/20190120_A_kopaszodas_vagy_a_csuklomeretem_miatt_nem_kellek_a_noknek_Az_incel_szubkultura","timestamp":"2019. január. 20. 21:00","title":"A kopaszodás vagy a csuklóméretem miatt nem kellek a nőknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8626d-6885-4590-82df-004e30169cc6","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Nem praktikus, nem is olcsó és korántsem sem olyan brutális, mint egy keményvonalas AMG-Mercedes. A C 43 a többségnek mégis bőven elégséges vezetési élményt adna – ha csak ez volna a lényeg egy AMG-ben, nem pedig a \"mindenkit azonnal lenyomok\" elv.","shortLead":"Nem praktikus, nem is olcsó és korántsem sem olyan brutális, mint egy keményvonalas AMG-Mercedes. A C 43 a többségnek...","id":"20190120_mercedes_amg_c_43_coupe_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8626d-6885-4590-82df-004e30169cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876aee87-853f-425f-a822-74952967c83d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190120_mercedes_amg_c_43_coupe_teszt","timestamp":"2019. január. 20. 16:00","title":"Mercedes-AMG C 43 Coupe-teszt: ez nem a bikanyakú izomautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]