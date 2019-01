Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen napra sem változott meg a magyarországi hírfolyam ezen héten sem. Folytatódtak a Honvédkórház rémtörténetei, az MTVA is úgy kezdte a hetet, ahogy az előzőt befejezte, és kiszivárgott egy felvétel a Jobbik elnökének esküvőjéről – nem az első hitvesi csókról. Heti belpolitikai összefoglaló.","shortLead":"Egyetlen napra sem változott meg a magyarországi hírfolyam ezen héten sem. Folytatódtak a Honvédkórház rémtörténetei...","id":"20190127_Nagy_pofon_lesz_a_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d0627c-ca66-4877-ae6e-591a666a447c","keywords":null,"link":"/itthon/20190127_Nagy_pofon_lesz_a_vege","timestamp":"2019. január. 27. 12:30","title":"Készül a zárójelentés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a kormány mindig világosan fogalmazott, ha a magyar állam holokauszttal kapcsolatos felelősségéről volt szó.","shortLead":"A miniszter szerint a kormány mindig világosan fogalmazott, ha a magyar állam holokauszttal kapcsolatos felelősségéről...","id":"20190127_Gulyas_Gergely_nem_tortenhetett_volna_meg_a_holokauszt_a_magyar_kozigazgatas_tevekenysege_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db9132c-5273-49d6-a1d5-46cecce0c8e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190127_Gulyas_Gergely_nem_tortenhetett_volna_meg_a_holokauszt_a_magyar_kozigazgatas_tevekenysege_nelkul","timestamp":"2019. január. 27. 18:02","title":"Gulyás Gergely: nem történhetett volna meg a holokauszt a magyar közigazgatás tevékenysége nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó is megszólalt az egyre súlyosbodó venezuelai hatalmi válság ügyében, nem tűrik az ellenzék és az amerikai diplomaták fenyegetését.","shortLead":"Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó is megszólalt az egyre súlyosbodó venezuelai hatalmi válság ügyében, nem tűrik...","id":"20190128_Venezuela_mar_az_USA_is_fenyegetozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec591836-a3f3-407d-9080-ac3a096d29bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Venezuela_mar_az_USA_is_fenyegetozik","timestamp":"2019. január. 28. 13:14","title":"Venezuela: már az USA is fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23067b26-1856-4ea3-8657-a3c28399715e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezután elvileg nehezebb is lesz majd ellopni. ","shortLead":"Ezután elvileg nehezebb is lesz majd ellopni. ","id":"20190128_Visszakerult_a_minitank_a_rakpartra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23067b26-1856-4ea3-8657-a3c28399715e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f320c543-16db-41bd-8883-756f38accd5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Visszakerult_a_minitank_a_rakpartra","timestamp":"2019. január. 28. 09:05","title":"Visszakerült a minitank a rakpartra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egygólos francia siker született a bronzéremért vívott heringi helyosztón.","shortLead":"Egygólos francia siker született a bronzéremért vívott heringi helyosztón.","id":"20190127_Kezivb_Franciaorszag_izgalmas_meccsen_bronzermes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187b4864-3b9f-4578-90eb-832a8f1f4971","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Kezivb_Franciaorszag_izgalmas_meccsen_bronzermes","timestamp":"2019. január. 27. 16:27","title":"Kézi-vb: Franciaország izgalmas meccsen bronzérmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a925cb71-af33-4a62-b263-34e8d0d369a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hogy ne keltsünk feltűnést: egy részeg sofőr gyakorlatilag feladta magát a parkolásával.","shortLead":"Hogy ne keltsünk feltűnést: egy részeg sofőr gyakorlatilag feladta magát a parkolásával.","id":"20190127_Nem_is_parkolhatott_volna_rosszabb_helyre_a_reszeg_vezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a925cb71-af33-4a62-b263-34e8d0d369a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad8bfa8-e962-4210-b555-eb8f8c3fa17d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Nem_is_parkolhatott_volna_rosszabb_helyre_a_reszeg_vezeto","timestamp":"2019. január. 27. 16:09","title":"Nem is parkolhatott volna rosszabb helyre a részeg vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0852b8-6c08-4d78-90f1-24b9faf32bb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emelni kellett a tervezési díjon. ","shortLead":"Emelni kellett a tervezési díjon. ","id":"20190128_Neprajzi_Muzeum_Varosliget_tervezesi_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0852b8-6c08-4d78-90f1-24b9faf32bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6871361-7418-4852-9286-eb0ed92ad96e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Neprajzi_Muzeum_Varosliget_tervezesi_dij","timestamp":"2019. január. 28. 15:10","title":"Százmillió forinttal drágult az új Néprajzi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden negyedik munkanélküli tartósan az, holott 72 ezer be nem töltött állás van az országban. Az RTL Klub Híradója azt is megállapítja, Kelet-Magyarországon jóval többen keresnek munkát, mint nyugaton.","shortLead":"Minden negyedik munkanélküli tartósan az, holott 72 ezer be nem töltött állás van az országban. Az RTL Klub Híradója...","id":"20190127_Munkanelkuliseg_szetszakadt_az_orszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4490cbf1-1028-4d3a-9f2f-76b347a7c4d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Munkanelkuliseg_szetszakadt_az_orszag","timestamp":"2019. január. 27. 19:50","title":"Munkanélküliség: szétszakadt az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]