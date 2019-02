Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5de527fe-826e-41bd-bfd9-467c14699ee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikernek és új korszak kezdetének értékelték a vasárnap zárult fővárosi előválasztást az MSZP és a Párbeszéd vezetői hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. A politikusok arról is beszéltek, február 18-án, a tavaszi parlamenti ülésszak kezdetén új korszak indul az ellenzéki együttműködésben.","shortLead":"Sikernek és új korszak kezdetének értékelték a vasárnap zárult fővárosi előválasztást az MSZP és a Párbeszéd vezetői...","id":"20190204_Karacsony_marcius_15ig_megtalalna_minden_keruletben_a_Fidesz_legyozojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5de527fe-826e-41bd-bfd9-467c14699ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06936df-5be2-4789-b940-957f46051127","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Karacsony_marcius_15ig_megtalalna_minden_keruletben_a_Fidesz_legyozojet","timestamp":"2019. február. 04. 13:26","title":"Karácsony március 15-ig megtalálná minden kerületben a Fidesz legyőzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e8c4c0-adec-47b0-9c6b-3e315e017aa0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Budapesti rendőrök mentettek meg egy autópálya mellett bajba jutott állatot.","shortLead":"Budapesti rendőrök mentettek meg egy autópálya mellett bajba jutott állatot.","id":"20190203_m1es_autopalya_oz_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91e8c4c0-adec-47b0-9c6b-3e315e017aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e4ae56-6e7c-4643-9f70-92d745360471","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203_m1es_autopalya_oz_rendorseg","timestamp":"2019. február. 03. 11:06","title":"Megúszta most az őz az autópályás kalandot, mert elkapták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6bb9ee-c7e3-428c-a2df-66f69042a21a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szőke Gábor Miklós hatalmas sólyomszobra, a Groupama Aréna előtti Fradi-sas unokatestvére ott áll az atlantai Mercedes-Benz Stadion előtt. Az 53. Super Bowlra érkezőket tehát a magyar madár fogadja majd.","shortLead":"Szőke Gábor Miklós hatalmas sólyomszobra, a Groupama Aréna előtti Fradi-sas unokatestvére ott áll az atlantai...","id":"20190203_Magyar_solyom_fogadja_Amerika_legnagyobb_sportesemenyen_a_nezoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6bb9ee-c7e3-428c-a2df-66f69042a21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e398c9e1-2c97-450b-a3da-56ee418ee2e7","keywords":null,"link":"/elet/20190203_Magyar_solyom_fogadja_Amerika_legnagyobb_sportesemenyen_a_nezoket","timestamp":"2019. február. 03. 09:30","title":"Magyar sólyom fogadja Amerika legnagyobb sporteseményén a nézőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozók ebből kevéssé profitáltak.","shortLead":"A dolgozók ebből kevéssé profitáltak.","id":"20190204_Durva_milyen_fejlodest_hozott_az_Audi_Gyornek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f9ea15-1f7d-42ca-b566-84efff2ef1a9","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Durva_milyen_fejlodest_hozott_az_Audi_Gyornek","timestamp":"2019. február. 04. 18:22","title":"Látványos fejlődést hozott az Audi Győrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233f884c-11e4-464e-b7b2-f15cd799efae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Újabb szakasszal bővült a megyei jogú városokat érintő útépítő program.","shortLead":"Újabb szakasszal bővült a megyei jogú városokat érintő útépítő program.","id":"20190203_eger_gyorsut_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=233f884c-11e4-464e-b7b2-f15cd799efae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe97706-630c-40ed-b253-e4a6504da85b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203_eger_gyorsut_video","timestamp":"2019. február. 03. 09:39","title":"Ilyen lesz a kész gyorsút Egerig - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új kerítés építésébe kezdett Izrael a Gázai övezet határán - jelentette be vasárnap Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő és ideiglenes védelmi miniszter.","shortLead":"Új kerítés építésébe kezdett Izrael a Gázai övezet határán - jelentette be vasárnap Benjámin Netanjahu izraeli...","id":"20190203_Uj_kerites_epul_Izrael_es_Gaza_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a62d49-80b3-4ce5-828d-0ada643d4267","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_Uj_kerites_epul_Izrael_es_Gaza_kozott","timestamp":"2019. február. 03. 18:13","title":"Új kerítés épül Izrael és Gáza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26a03f0-ebb0-48b3-93e5-3c14bd3b8664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglehet ma egy-két meleg rekord, de utána jönnek a hidegebb napok. ","shortLead":"Meglehet ma egy-két meleg rekord, de utána jönnek a hidegebb napok. ","id":"20190203_idojaras_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f26a03f0-ebb0-48b3-93e5-3c14bd3b8664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b79057-c9da-4197-9f1a-a2bf3743704a","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_idojaras_vasarnap","timestamp":"2019. február. 03. 08:42","title":"16 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a9596f-c4a9-4c8a-a6bb-fed00f1c04fe","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Babzsák, csocsóasztal, színes zsinórokon lógó égők, bringatároló a falon, és már kész is a trendi munkahely? Bár a kreatív folyamatokat, a tervezést valóban segíthetik a színes nagy terek és a jó hangulatú sarkok, de bármilyen jók, inspirálók legyenek is a munkakörülmények, a vállalat tevékenysége, belső filozófiája, képviselt értékei és etikai alapállása legalább ennyit számít.\r

","shortLead":"Babzsák, csocsóasztal, színes zsinórokon lógó égők, bringatároló a falon, és már kész is a trendi munkahely? Bár...","id":"20190201_telekom_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem_munkahely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a9596f-c4a9-4c8a-a6bb-fed00f1c04fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64df0f4b-1580-457e-98d5-aa295884d3bc","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190201_telekom_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem_munkahely","timestamp":"2019. február. 05. 07:30","title":"Mitől menő egy munkahely? - 5 szempont, ami segíthet a választásban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]