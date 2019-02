Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Judith Sargentini előadást tartott az amszterdami egyetemen a magyar jogállamiság helyzetéről. Az Echo Tv azt mondta, kidobták őket onnan, pedig csak nem kértek forgatási engedélyt. Üzengetős adok-kapok lett a dologból.","shortLead":"Judith Sargentini előadást tartott az amszterdami egyetemen a magyar jogállamiság helyzetéről. Az Echo Tv azt mondta...","id":"20190206_Sargentini_valaszolt_az_ot_hazugozo_magyar_nagykovetnek_tapsot_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73b244f-ca39-44ff-b06b-69d7825fc073","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Sargentini_valaszolt_az_ot_hazugozo_magyar_nagykovetnek_tapsot_kapott","timestamp":"2019. február. 06. 09:25","title":"Sargentini válaszolt az őt hazugozó magyar nagykövetnek, tapsot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile World Congress szakkiállításon, ott valami egészen másfajta telefon lát majd napvilágot.","shortLead":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile...","id":"20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc5af2-8c9d-4049-9d2b-c0187c7d7022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","timestamp":"2019. február. 07. 10:03","title":"Ez valami teljesen más telefon lesz: nem a Huawei P30 fog bemutatkozni az MWC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 28 éves Emiliano Sala gépe két hete zuhant le, a roncsot két napja fedezték fel Guersney szigeténél.\r

","shortLead":"A 28 éves Emiliano Sala gépe két hete zuhant le, a roncsot két napja fedezték fel Guersney szigeténél.\r

","id":"20190207_Megtalaltak_es_kiemeltek_a_repuloszerencsetlensegben_elhunyt_labdarugo_holttestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5871eb74-4f10-45ca-9a6c-e3d7db93e129","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Megtalaltak_es_kiemeltek_a_repuloszerencsetlensegben_elhunyt_labdarugo_holttestet","timestamp":"2019. február. 07. 09:17","title":"Kiemeltek egy holttestet a Salával lezuhant repülőgép roncsai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e43a-0ae8-498e-a6df-1a699d6eda7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 85 éves sofőr fordult szembe a forgalommal kedden, frontálisan ütközött egy másik autóval. ","shortLead":"Egy 85 éves sofőr fordult szembe a forgalommal kedden, frontálisan ütközött egy másik autóval. ","id":"20190206_A_forgalommal_szembefordult_auto_okozott_halalos_balesetet_az_M5oson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e43a-0ae8-498e-a6df-1a699d6eda7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40aeaf9-4213-4cf3-8a25-366231531750","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_A_forgalommal_szembefordult_auto_okozott_halalos_balesetet_az_M5oson","timestamp":"2019. február. 06. 10:39","title":"A forgalommal szembefordult autó okozott halálos balesetet az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig születnek magyarázatok a kormányoldali sajtóval kritikus Varga István megszólalásával és távozásával kapcsolatban, most L. Simon László nyilvánított a Fideszben tapasztaltakhoz képest mérsékeltebb véleményt a kormányzati sajtóholdingban rövid életű vezetői karriert befutó Varga szavairól.\r

","shortLead":"Még mindig születnek magyarázatok a kormányoldali sajtóval kritikus Varga István megszólalásával és távozásával...","id":"20190206_L_Simon_szerint_Varga_onkent_mondott_le_es_nem_olvas_eleg_Figyelot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c176c0fd-8a28-4194-bd7e-f252c6923488","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_L_Simon_szerint_Varga_onkent_mondott_le_es_nem_olvas_eleg_Figyelot","timestamp":"2019. február. 06. 10:21","title":"L. Simon szerint Varga önként mondott le, és nem olvas elég Figyelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f72c3c0-30e7-47e6-b0a9-2d3d0dd8ddfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az embereknek kellett beavatkozniuk ahhoz, hogy a körülbelül kétezer fiatal, a szüleik által magára hagyott flamingó megmeneküljön a kiszáradástól Dél-Afrikában. ","shortLead":"Az embereknek kellett beavatkozniuk ahhoz, hogy a körülbelül kétezer fiatal, a szüleik által magára hagyott flamingó...","id":"20190207_Ketezer_flamingofiokat_mentettek_meg_a_szarazsagtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f72c3c0-30e7-47e6-b0a9-2d3d0dd8ddfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cf56a3-ba80-4c68-86f3-729b05575730","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Ketezer_flamingofiokat_mentettek_meg_a_szarazsagtol","timestamp":"2019. február. 07. 10:30","title":"Kétezer flamingófiókát mentettek meg a szárazságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokan baráti szívességként vállalunk kezességet, amit az esetek döntő részében mégsem hívnak le, de nem is teljesen vannak tisztában a következményekkel. Ezeket mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Sokan baráti szívességként vállalunk kezességet, amit az esetek döntő részében mégsem hívnak le, de nem is teljesen...","id":"20190206_Kezesseget_vallal_Erdemes_tudnia_ez_mi_mindennel_jarhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efe189f-b913-487c-8e4e-9771678efdb4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190206_Kezesseget_vallal_Erdemes_tudnia_ez_mi_mindennel_jarhat","timestamp":"2019. február. 06. 09:05","title":"Kezességet vállal? Érdemes tudnia, ez mi mindennel járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan talán nem is gondolnák, hogy a 2,7 milliárd aktív felhasználóval rendelkező Facebook immár 15 esztendeje része sokak mindennapjainak. Mutatjuk, hogyan nézett ki az oldal akkor, amikor még talán kiötlői, köztük Mark Zuckerberg sem gondolta, mivé válik majd az egyszerű kollégiumi projektként indult oldal.","shortLead":"Sokan talán nem is gondolnák, hogy a 2,7 milliárd aktív felhasználóval rendelkező Facebook immár 15 esztendeje része...","id":"20190205_facebook_15_eves_evfordulo_mark_zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5043e7fb-1885-48a6-84cf-2e0dd0a9138a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_facebook_15_eves_evfordulo_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. február. 05. 16:03","title":"Így festett a Facebook 15 évvel ezelőtt, amikor még Zuckerberg sem sejtette, mekkora aranybányán ülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]