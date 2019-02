Egy január végi hétköznapon Roberto Mendozára rámosolygott Fortuna, a szerencse istenasszonya. Látogatóban levő édesanyja beszélte rá, hogy vegyen egy kaparós sorsjegyet. A mama kedvéért megtette, de nem nagyon hitt a dologban, lévén, hogy még soha semmit nem nyert. Miután megvette a sorsjegyet hazavitte,amikor a számok előtűntek a tiketten, egyre nagyobb izgalomba jött A teljesen lekapart felületen élénken kirajzolódó hat számjegy mutatta, hogy kihúzta az egyik főnyereményt: 250 ezer dollárt (69,5 millió forintot) nyert.

A salvadori származású séf a Fehérházban az Obama házaspár egyik kedvence volt, de Bill Clintonnak, George Bushnak és még a jelenlegi elnöknek, Donald Trumpnak is főzött-sütött, valamint a Los Angeles-i Beverly Hills Hotel szakácsaként az Oscar-díj átadások gálavacsoráiról is gondoskodott. Észak-Karolinába költözése után saját éttermét vezette Charlottében, jelenleg pedig a világ legnagyobb élelmiszer-forgalmazójánál, a Sysco Foods Service-nél dolgozik. 2014 óta saját jótékonysági programja, a The chef heaven’s kitchen (a mennyei konyha séfje) is foglalkoztatja. A Dominikai Köztársaság egyik városkájában, Bayaguanában hajléktalanok és szegénysorsban élő gyermekek részére pénzt és adományokat gyűjt, egy megvásárolt ingatlanon közösségi étterem, pontosabban kávézóféleség kialakításába, majd üzemeltetésébe fogott. Így számára nem volt kérdéses, hogy mire költi az örömmel fogadott nyereményt, amiből még a szokásos - az USA-ban elég magas - nyereményadó levonása után is szép summa, 177 ezer dollár (mintegy 50 millió forint) maradt.

Egy nyilatkozatában Roberto Mendoza elmondta, hogy maga is sokat éhezett hazájában gyermekkorában. Jól emlékszik, amikor egyszer egész nap nem evett semmit, s éhesen feküdt le, megnyitotta a vízcsapot, hogy legalább igyon egy jót, de a csapból akkor még a víz sem folyt. „Amikor megnyitottam a csaptelepet, csak levegő jött ki. Elzárták a vizet az én hazámban. Korgó gyomorral mentem el lefeküdni és megfogadtam magamban, amikor felnövök, mindent megteszek, hogy senki se éhezzen” – nyilatkozta egy interjúban. Így a fogadalma betartásában most a szerencse is segítette.

Nemcsak Mendoza az egyetlen USA-ban új hazára talált séf, aki szakmai tudása mellett a rászorulók segítésével is kitűnik. José Andrés, a közel három évtizede az Államokba áttelepedett asztúriai szakács ma már szinte számtalan étterem tulajdonosa, 2010-ben megalapította a World Cenrtral Kitchen-t. A kiváló séf – akinek odaítélték a James Beard Alapítvány „szakács Oscarjaként” emlegetett Outstanding Chef díjat is – „világkonyhája” természeti katasztrófák által sújtotta területeken élőknek szállít és oszt ételt/élelmiszert, s maga is főz rájuk a helyszíneken: Haitiben a földrengés, Puerto Ricóban és Houstonban a hurrikán pusztítása, Hawaii-on pedig a vulkánkitörés után. Míg több latin-amerikai, afrikai és délkelet-ázsiai országban ingyenes étkeztetéseket szervezett a rászoruló embereknek.