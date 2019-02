Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Melbourne-i Királyi Technológiai Intézet kutatói egy olyan eljárást fejlesztettek ki, amivel olcsón és technológiai szempontból is megvalósítható módon sikerült a légkörből kivonni a szén-dioxidot.","shortLead":"Az ausztrál Melbourne-i Királyi Technológiai Intézet kutatói egy olyan eljárást fejlesztettek ki, amivel olcsón és...","id":"20190228_szen_dioxid_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasu_gaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0f0daf-cb5b-45ef-91e4-85afedf9ac4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_szen_dioxid_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasu_gaz","timestamp":"2019. február. 28. 13:33","title":"Reménysugár: megcsinálták a technológiát, amivel szénné alakítható a légköri szén-dioxid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi kapcsolatok tárgyból is ezt a helyezést érték el; négy tudományterületen szerepelnek az első 100 között a QS rangsorában.","shortLead":"Nemzetközi kapcsolatok tárgyból is ezt a helyezést érték el; négy tudományterületen szerepelnek az első 100 között a QS...","id":"20190227_A_CEUn_van_a_vilag_legjobb_41_legjobb_politikatudomanyi_kepzese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c78e98-329a-4d4d-8315-d114d4a54a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_CEUn_van_a_vilag_legjobb_41_legjobb_politikatudomanyi_kepzese","timestamp":"2019. február. 27. 05:00","title":"A CEU-n van a világ 41. legjobb politikatudományi képzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Templomra nem, de imaház, plébánia felújítására pályázhatnak a faluprogramban. A forrásokra egyházak és önkormányzatok is jelentkezhetnek, de ha mindkettő pályázik egy faluból, akkor ott az egyházak élveznek előnyt.","shortLead":"Templomra nem, de imaház, plébánia felújítására pályázhatnak a faluprogramban. A forrásokra egyházak és önkormányzatok...","id":"20190227_Startol_a_Faluprogram_Az_elso_korben_az_egyhaznak_jut_a_legtobb_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86531c4b-acbd-46a6-813e-b1f8155ca91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Startol_a_Faluprogram_Az_elso_korben_az_egyhaznak_jut_a_legtobb_penz","timestamp":"2019. február. 27. 09:16","title":"Startol a Faluprogram: Az első körben az egyháznak jut a legtöbb pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d82b2fd-37a3-4b20-9cef-1d44cfbd63f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Németországban született, de Magyarországhoz több szálon kötődő Laura Kampis is szerepel a Forbes Harminc sikeres fiatal 30 alatt európai listáján. A 27 esztendős Kampis dizájnerként dolgozik az egyik legnépszerűbb stratégiai játéksorozaton, a Total Waron. ","shortLead":"A Németországban született, de Magyarországhoz több szálon kötődő Laura Kampis is szerepel a Forbes Harminc sikeres...","id":"20190227_forbes_30_sikeres_fiatal_30_alatt_laura_kampis_jatekdizajner_creative_assembly_total_war_jatekok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d82b2fd-37a3-4b20-9cef-1d44cfbd63f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccae37c-cc11-48d2-bde4-07ef7b627e31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_forbes_30_sikeres_fiatal_30_alatt_laura_kampis_jatekdizajner_creative_assembly_total_war_jatekok","timestamp":"2019. február. 27. 09:03","title":"Sikeres fiatal 30 alatt: a magyar származású játéktervező, aki felkerült a Forbes európai listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ddf107-4314-4ca6-b8fb-f8e5946e34a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök már annyi, valós eredményt alig hozó csúcstalálkozót minősített áttörésnek, hogy most, amikor nem lelkendezett a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel folytatott vietnami tárgyalás után, igencsak meglepte a világot. Már csak azért is, mert a csúcs előtti Twitter-bejegyzéseiben arról írt, hogy Észak-Korea fénysebességű gazdasági fejlődés előtt áll.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök már annyi, valós eredményt alig hozó csúcstalálkozót minősített áttörésnek, hogy most...","id":"20190228_Trump_kim_talalkozo_hanoi_kudarc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3ddf107-4314-4ca6-b8fb-f8e5946e34a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4613e8fe-4f37-4b90-8c73-770cdf548af3","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Trump_kim_talalkozo_hanoi_kudarc","timestamp":"2019. február. 28. 14:10","title":"Kudarc vagy arcmentő akció, hogy Trump faképnél hagyta Kimet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korrupciós kiskaput építettek a közbeszerzési törvénybe – írja az e heti HVG.","shortLead":"Korrupciós kiskaput építettek a közbeszerzési törvénybe – írja az e heti HVG.","id":"20190228_Akkora_a_munkaerohiany_hogy_muszaj_bevallalni_a_mutyikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c853d5-e1e9-4dc6-b3a9-7f4e0ce6a00e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Akkora_a_munkaerohiany_hogy_muszaj_bevallalni_a_mutyikat","timestamp":"2019. február. 28. 14:01","title":"Akkora a munkaerőhiány, hogy muszáj bevállalni a mutyikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az \"átmozgató torna/edzés\" orvosszakmai szempontból kifejezetten javasolt – írták M. Richárd ügyvédei az ATV-nek. ","shortLead":"Az \"átmozgató torna/edzés\" orvosszakmai szempontból kifejezetten javasolt – írták M. Richárd ügyvédei az ATV-nek. ","id":"20190227_Reagaltak_M_Richard_ugyvedei_a_konditermes_rehabilitaciora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390ecd40-bc35-42e1-96ad-82c966bab360","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Reagaltak_M_Richard_ugyvedei_a_konditermes_rehabilitaciora","timestamp":"2019. február. 27. 18:45","title":"Reagáltak M. Richárd ügyvédei a konditermes \"rehabilitációra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dcfc08-ca9f-4d81-a610-39b3254d25c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A megrázó videót a hatóságok közölték arról, ahogy egy rendőr a tragédia helyszínére érkezik.","shortLead":"A megrázó videót a hatóságok közölték arról, ahogy egy rendőr a tragédia helyszínére érkezik.","id":"20190228_Video_erkezett_a_131_autot_erinto_amerikai_tomegkarambolrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8dcfc08-ca9f-4d81-a610-39b3254d25c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7be15c-d0e2-4278-a316-8690f46fa418","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190228_Video_erkezett_a_131_autot_erinto_amerikai_tomegkarambolrol","timestamp":"2019. február. 28. 11:37","title":"Videó érkezett a 131 autót érintő amerikai tömegkarambolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]