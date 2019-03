Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5147f671-231e-48c1-8d38-35b4589f5b90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kórházba szállították azt az autóst, aki tegnap délután szenvedett balesetet a 8602-es számú mellékúton.","shortLead":"Kórházba szállították azt az autóst, aki tegnap délután szenvedett balesetet a 8602-es számú mellékúton.","id":"20190228_fotok_baleset_csatorna_sopronnmeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5147f671-231e-48c1-8d38-35b4589f5b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d1a5ab-381a-4574-95d7-3127f4129c64","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190228_fotok_baleset_csatorna_sopronnmeti","timestamp":"2019. február. 28. 08:07","title":"Fotók: Csatornába zuhant egy családi autó Sopronnémetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0c7134-9702-4d05-b99b-6280e67338ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régivágású benzinpusztító erőforrás napjai meg vannak számlálva, már nem sokáig érhető el a csillagos márka kínálatában.","shortLead":"A régivágású benzinpusztító erőforrás napjai meg vannak számlálva, már nem sokáig érhető el a csillagos márka...","id":"20190228_ezzel_az_uj_sosztallyal_bucsuzik_a_mercedes_a_v12_biturbotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae0c7134-9702-4d05-b99b-6280e67338ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8580fb-7b30-4008-ad2e-0caee294cdfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_ezzel_az_uj_sosztallyal_bucsuzik_a_mercedes_a_v12_biturbotol","timestamp":"2019. február. 28. 12:21","title":"Ezzel az új S-osztállyal búcsúzik a Mercedes a V12 biturbótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d662a6c3-ffa5-4dfb-ae6d-804340b0b906","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing a napokban rántotta le a leplet az Airpower Teaming System nevű vadászgépéről, amit már a robot irányít, és ami képes kötelékben is repülni a vadászpilóták gépeivel.","shortLead":"A Boeing a napokban rántotta le a leplet az Airpower Teaming System nevű vadászgépéről, amit már a robot irányít, és...","id":"20190301_boeing_robotrepulogep_vadaszrepulo_airpower_teaming_system","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d662a6c3-ffa5-4dfb-ae6d-804340b0b906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4b6294-0e9d-4bed-8853-72df194ebd07","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_boeing_robotrepulogep_vadaszrepulo_airpower_teaming_system","timestamp":"2019. március. 01. 11:33","title":"Önjáró vadászgépet fejlesztett a Boeing, 2020-ban repülhet először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a 64 éves férfi letartóztatását.","shortLead":"A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a 64 éves férfi letartóztatását.","id":"20190227_Vele_csalta_meg_elettarsa_meg_agyon_is_verte_egy_kalapaccsal_a_ferjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8794c650-002a-46de-a4c3-47ec36315805","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Vele_csalta_meg_elettarsa_meg_agyon_is_verte_egy_kalapaccsal_a_ferjet","timestamp":"2019. február. 27. 20:55","title":"Vele csalta meg élettársa, még agyon is verte egy kalapáccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b81ba4d-eb10-41de-b20b-9d0556f9728d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal a Xiaomi Mi 9 bejelentése után már szét is szedték a telefont, feltárva, mit is rejt a csúcskészülék belseje.","shortLead":"Nem sokkal a Xiaomi Mi 9 bejelentése után már szét is szedték a telefont, feltárva, mit is rejt a csúcskészülék belseje.","id":"20190228_xiaomi_mi_9_szetszedve_alkatreszei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b81ba4d-eb10-41de-b20b-9d0556f9728d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cf4cdf-3550-43ca-987a-5d73d7192b4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_xiaomi_mi_9_szetszedve_alkatreszei","timestamp":"2019. február. 28. 11:03","title":"Ezt rejti a belseje: szétszedték a legújabb Xiaomi-csúcstelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő azt állítja, sem ő, sem a volt férje nem érzi azt, hogy még jobban kellett volna küzdeni a közös jövőjükért, hiszen most minden jobb.","shortLead":"A színésznő azt állítja, sem ő, sem a volt férje nem érzi azt, hogy még jobban kellett volna küzdeni a közös...","id":"20190228_Kovacs_Patricia_elmagyarazza_hogy_neha_a_valas_a_legjobb_dontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0eb0bad-91fa-41fb-aebb-3b918974d2ef","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Kovacs_Patricia_elmagyarazza_hogy_neha_a_valas_a_legjobb_dontes","timestamp":"2019. február. 28. 07:31","title":"Kovács Patrícia elmagyarázza, hogy néha a válás a legjobb döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66664222-dfde-4706-8a20-fe307051820c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha átmennek az MNB javaslatai, drágulni fog a sütemény, a hamburger, a bacon és a virsli is.","shortLead":"Ha átmennek az MNB javaslatai, drágulni fog a sütemény, a hamburger, a bacon és a virsli is.","id":"20190228_Kemenyebben_adoztatna_Matolcsy_a_palinkat_es_a_cigarettat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66664222-dfde-4706-8a20-fe307051820c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b425c656-9433-4de2-b65c-27a0c9939a04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Kemenyebben_adoztatna_Matolcsy_a_palinkat_es_a_cigarettat","timestamp":"2019. február. 28. 14:06","title":"Keményebben adóztatná Matolcsy a pálinkát és a cigarettát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d403dc6-b63e-40d3-909b-9ff6bef51e54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Várhatóan még idén ősszel megkezdik a Suicide Squad – Öngyilkos osztag második részének forgatását, de már Will Smith nélkül. ","shortLead":"Várhatóan még idén ősszel megkezdik a Suicide Squad – Öngyilkos osztag második részének forgatását, de már Will Smith...","id":"20190228_Az_elso_resz_legnagyobb_sztarja_nelkul_folytatodik_az_Ongyilkos_osztag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d403dc6-b63e-40d3-909b-9ff6bef51e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ff96c1-8086-4585-8c05-d287891ff6b5","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Az_elso_resz_legnagyobb_sztarja_nelkul_folytatodik_az_Ongyilkos_osztag","timestamp":"2019. február. 28. 10:38","title":"Az első rész legnagyobb sztárja nélkül folytatódik az Öngyilkos osztag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]