[{"available":true,"c_guid":"48e3a904-0ef0-460e-8b2f-4803437889d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új verziót adott ki a Kaspersky Lab az ingyenes formában is elérhető Kaspersky Password Managerből, mellyel már nem csak szöveges adatot, hanem fotók és PDF fájlok biztonságos tárolására is lehetőség van.","shortLead":"Új verziót adott ki a Kaspersky Lab az ingyenes formában is elérhető Kaspersky Password Managerből, mellyel már nem...","id":"20190308_kaspersky_password_manager_ingyenes_letoltes_uj_verzio_pdf_tarolas_kereses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e3a904-0ef0-460e-8b2f-4803437889d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9083f5da-f317-46bd-95ca-3393415c7d60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_kaspersky_password_manager_ingyenes_letoltes_uj_verzio_pdf_tarolas_kereses","timestamp":"2019. március. 08. 09:03","title":"Ezzel az ingyenes programmal 15 képet vagy PDF-et tárolhat teljes titokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e5563-8e86-4250-9edc-3f970fc6b999","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" A pályázati visszásságokkal vádolt vállalkozók több mint 40 milliós kárt okoztak az Európai Uniónak és a magyar költségvetésnek.","shortLead":" A pályázati visszásságokkal vádolt vállalkozók több mint 40 milliós kárt okoztak az Európai Uniónak és a magyar...","id":"20190308_Az_egervari_varnak_szamlazott_ki_a_vallalkozo_40_millio_forintot_csak_a_butorokat_nem_szallitotta_ki_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780e5563-8e86-4250-9edc-3f970fc6b999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051bedcb-b414-4e98-8dc9-c709b0f013b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Az_egervari_varnak_szamlazott_ki_a_vallalkozo_40_millio_forintot_csak_a_butorokat_nem_szallitotta_ki_erte","timestamp":"2019. március. 08. 10:25","title":"Az egervári várnak számlázott ki a vállalkozó 40 millió forintot, csak a bútorokat nem szállította ki érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f9b20a-4d93-4ed6-a9ff-8b1656ac9130","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Brembo cég szerint igen, legalábbis nekik mindenképpen bejönne.","shortLead":"A Brembo cég szerint igen, legalábbis nekik mindenképpen bejönne.","id":"20190308_brembo_feknyereg_tuning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f9b20a-4d93-4ed6-a9ff-8b1656ac9130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7825c6f6-e413-44c5-a0b4-1b83a64dc1a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_brembo_feknyereg_tuning","timestamp":"2019. március. 08. 15:40","title":"A skótkockás vagy tigriscsíkos féknyereg lesz az új tuningőrület?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa874f9-e857-425c-a4e7-df0871ad8419","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így akarják kinevelni a jövő motoros generációit, az ügyfeleiket.","shortLead":"Így akarják kinevelni a jövő motoros generációit, az ügyfeleiket.","id":"20190309_harley_davidson_gyerek_motor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa874f9-e857-425c-a4e7-df0871ad8419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43edb746-e1d7-4b50-9779-7328a2f35bf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190309_harley_davidson_gyerek_motor","timestamp":"2019. március. 09. 11:23","title":"Jönnek az elektromos gyerek Harley-Davidsonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google két olyan biztonsági rést is felfedezett a Chrome böngészővel kapcsolatban, amit a nagy nyilvánosság még nem, a hackerek viszont már ismernek.","shortLead":"A Google két olyan biztonsági rést is felfedezett a Chrome böngészővel kapcsolatban, amit a nagy nyilvánosság még nem...","id":"20190308_google_chrome_bongeszo_hiba_bug_sebezhetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf226fa-ed0e-4445-b951-72e22bab7ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_google_chrome_bongeszo_hiba_bug_sebezhetoseg","timestamp":"2019. március. 08. 16:33","title":"Chrome böngészőt használ? Azonnal frissítsen a legújabb verzióra, súlyos hibát találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A The Guardian információi szerint a csecsemő egy szíriai menekülttáborban halt meg. ","shortLead":"A The Guardian információi szerint a csecsemő egy szíriai menekülttáborban halt meg. ","id":"20190308_Meghalt_az_Iszlam_Allamhoz_csatlakozott_brit_no_ujszulott_fia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a053861-acc0-4981-8569-911ff9829596","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Meghalt_az_Iszlam_Allamhoz_csatlakozott_brit_no_ujszulott_fia","timestamp":"2019. március. 08. 16:20","title":"Meghalt az Iszlám Államhoz csatlakozott brit nő újszülött fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kormányhatározatból az is kiderült, hogy a hamarosan megnyíló jeruzsálemi irodára 600 milliót szánnak. ","shortLead":"Egy kormányhatározatból az is kiderült, hogy a hamarosan megnyíló jeruzsálemi irodára 600 milliót szánnak. ","id":"20190308_Tobb_mint_otmilliard_forintot_ad_a_kormany_egy_rejtelyes_ugandai_fejlesztesi_programra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da08a865-6b4f-4e12-8593-b39bcdc61eca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Tobb_mint_otmilliard_forintot_ad_a_kormany_egy_rejtelyes_ugandai_fejlesztesi_programra","timestamp":"2019. március. 08. 19:54","title":"Több mint ötmilliárdot ad a kormány egy rejtélyes ugandai fejlesztési programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány is vizsgálja az MNB javaslatát, hogy az első lakás vásárlását tegyék illetékmentessé.","shortLead":"A kormány is vizsgálja az MNB javaslatát, hogy az első lakás vásárlását tegyék illetékmentessé.","id":"20190307_Milliokat_sporolhatnanak_az_elso_lakasukat_vasarlok_Matolcsyek_tervevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9987e9a-272f-424c-b702-58c311684f9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Milliokat_sporolhatnanak_az_elso_lakasukat_vasarlok_Matolcsyek_tervevel","timestamp":"2019. március. 07. 20:24","title":"Milliókat spórolhatnának az első lakásukat vásárlók Matolcsyék tervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]