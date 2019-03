Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Havi 300 ezer forintos fizetéssel, béren kívüli juttatásokkal, lakhatási és képzési támogatásokkal csábítaná vissza a külföldön dolgozó építőipari szakmunkásokat és mérnököket az építési vállalkozók szakszövetsége. Vannak, akik meg sem várták a programot, önszántukból hazajöttek, ők vannak kevesebben. A többség vagy a pénzért, vagy azért marad, mert nincs más választása. Közben nincs olyan ágazata az építőiparnak, ahol ne lenne munkaerőhiány.","shortLead":"Havi 300 ezer forintos fizetéssel, béren kívüli juttatásokkal, lakhatási és képzési támogatásokkal csábítaná vissza...","id":"20190312_epitoipari_munkasok_kulfoldon_dolgozo_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"facffe1e-e7b5-4bb1-a823-c9422e4c933e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_epitoipari_munkasok_kulfoldon_dolgozo_magyarok","timestamp":"2019. március. 12. 06:30","title":"Szörnyű szállások, de havi 1000 euró megtakarítás: sok magyar munkás már sosem jön haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A OneCoin nevű kriptopénzes csalás vezetőjét, Konstantin Ignatovot a Los Angeles-i nemzetközi reptéren kapták el, testvérét még keresik. Magyarországon több ezer ember dőlt be a klasszikus piramisjátéknak, melyből összesen több mint 2 milliárd eurót vettek ki a csalók.","shortLead":"A OneCoin nevű kriptopénzes csalás vezetőjét, Konstantin Ignatovot a Los Angeles-i nemzetközi reptéren kapták el...","id":"20190311_Letartoztattak_a_Magyarorszagon_is_nepszeru_piramisjatek_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cec3f8-efd4-4f7b-be05-bf3cd94e6745","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Letartoztattak_a_Magyarorszagon_is_nepszeru_piramisjatek_vezetojet","timestamp":"2019. március. 11. 09:56","title":"Letartóztatták a Magyarországon is népszerű piramisjáték vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","shortLead":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","id":"20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd5335-d9a3-4f58-8b4f-668abb580f53","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 11:46","title":"Egy éve tart a nyomozás Semjén svéd vadászatának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig egyenlőségjel volt a Xiaomi és az olcsó telefonok között. Ennek az időnek azonban vége, és ezt a cég első embere jelentette be.","shortLead":"Sokáig egyenlőségjel volt a Xiaomi és az olcsó telefonok között. Ennek az időnek azonban vége, és ezt a cég első embere...","id":"20190311_xiaomi_telefonok_ara_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85287b32-e13e-4e8c-9009-7058a7ad240d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_xiaomi_telefonok_ara_dragulas","timestamp":"2019. március. 11. 08:03","title":"Rossz hírt kaptunk: drágábbak lesznek az olcsóságáról ismert Xiaomi telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Simonovits András nyugdíjszakértő az Élet és Irodalomban megjelent cikkében bírálta az MNB versenyképességi programjának nyugdíjakra vonatkozó pontjait. ","shortLead":"Simonovits András nyugdíjszakértő az Élet és Irodalomban megjelent cikkében bírálta az MNB versenyképességi...","id":"20190311_40_szazalekot_vonnanak_le_a_gyermektelenek_indulo_nyugdijabol_Matolcsyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5ca9d7-7321-42e0-88b8-9e23f18864b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_40_szazalekot_vonnanak_le_a_gyermektelenek_indulo_nyugdijabol_Matolcsyek","timestamp":"2019. március. 11. 09:32","title":"Az MNB elismerné a gyermekvállalást a nyugdíjban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65411d0-764d-4f45-9b83-ec8a98bf0dd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tipikus jelenet, amikor abból lesz a baleset, hogy az autósok azt nézik, mi történik a másik sávban. ","shortLead":"Tipikus jelenet, amikor abból lesz a baleset, hogy az autósok azt nézik, mi történik a másik sávban. ","id":"20190311_trump_konvoj_elnoki_auto_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65411d0-764d-4f45-9b83-ec8a98bf0dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b62e224-bbe6-4918-9a15-7240dd5b31a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_trump_konvoj_elnoki_auto_video","timestamp":"2019. március. 11. 09:56","title":"Videó: annyira nézte egy autós Trump elnök konvoját, hogy majdnem nekihajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A napi rendszerességgel szunyókálók vérnyomása észrevehetően csökken azokéhoz képest, akik nem élvezhetik a délutáni szieszta előnyeit – állapították meg görög kutatók.","shortLead":"A napi rendszerességgel szunyókálók vérnyomása észrevehetően csökken azokéhoz képest, akik nem élvezhetik a délutáni...","id":"20190310_rendszeres_delutani_alvas_szieszta_vernyomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dac20c6-16e0-47f0-9dfb-fa3a01be9847","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_rendszeres_delutani_alvas_szieszta_vernyomas","timestamp":"2019. március. 10. 13:03","title":"Meglepheti az eredmény: megmérték, mennyivel csökkenti a vérnyomást a rendszeres délutáni alvás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c41ad5-d60d-41ae-a72a-00fd05231bec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Komoly merészség kell egy Bugatti hiperautó tuningolásához, de a Mansorynak e tekintetben sosem kellett a szomszédba mennie némi kurázsiért.","shortLead":"Komoly merészség kell egy Bugatti hiperautó tuningolásához, de a Mansorynak e tekintetben sosem kellett a szomszédba...","id":"20190312_beultunk_a_vilag_elso_tuningolt_bugatti_chironjaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7c41ad5-d60d-41ae-a72a-00fd05231bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1112a1-2681-460f-b30f-fa46efcd76bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_beultunk_a_vilag_elso_tuningolt_bugatti_chironjaba","timestamp":"2019. március. 12. 11:21","title":"Beültünk a világ első tuningolt Bugatti Chironjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]