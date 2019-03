Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikertelenek voltak a tárgyalások - közölte a szakszervezet. ","shortLead":"Sikertelenek voltak a tárgyalások - közölte a szakszervezet. ","id":"20190305_Sztrajk_lesz_szerda_reggel_a_Hankooknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7139e11f-56d0-4374-bfb3-84d3c84fb9ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Sztrajk_lesz_szerda_reggel_a_Hankooknal","timestamp":"2019. március. 05. 18:06","title":"Sztrájk lesz szerda reggel a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál férfi szerint ezzel biztonsága is veszélybe kerül, fellebbezett az elsőfokú döntés ellen. ","shortLead":"A portugál férfi szerint ezzel biztonsága is veszélybe kerül, fellebbezett az elsőfokú döntés ellen. ","id":"20190305_Elrendelte_a_birosag_a_Football_Leakskiszivarogtato_kiadatasat_Portugalianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dfa22a-957e-404f-b44d-8f037f07a8eb","keywords":null,"link":"/sport/20190305_Elrendelte_a_birosag_a_Football_Leakskiszivarogtato_kiadatasat_Portugalianak","timestamp":"2019. március. 05. 14:51","title":"Elrendelte a bíróság a Football Leaks-kiszivárogtató kiadatását Portugáliának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1f1b-f79f-4cb9-afe4-4aa59dcdc536","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mr. Pokee valószínűleg a világ leghíresebb sünije volt, de egy bakteriális fertőzés véget vetett világjáró kalandjainak.","shortLead":"Mr. Pokee valószínűleg a világ leghíresebb sünije volt, de egy bakteriális fertőzés véget vetett világjáró kalandjainak.","id":"20190305_Bejarta_a_nagyvilagot_ez_a_cuki_sunike_most_bucsut_kell_venni_tole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1f1b-f79f-4cb9-afe4-4aa59dcdc536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9930b8-823a-4fd1-b9d0-9dc7ba58e8bf","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Bejarta_a_nagyvilagot_ez_a_cuki_sunike_most_bucsut_kell_venni_tole","timestamp":"2019. március. 05. 12:07","title":"Bejárta a nagyvilágot ez a cuki sünike, most búcsút kell venni tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45502358-64a7-42fd-8fc7-000598ff876d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United a 94. percben jutott tizenegyeshez, és végül 3-1-re nyert a Paris Saint-Germain otthonában, így a hazai 2-0-s vereséget követően jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéből.\r

","shortLead":"A Manchester United a 94. percben jutott tizenegyeshez, és végül 3-1-re nyert a Paris Saint-Germain otthonában...","id":"20190307_paris_saint_germain_manchester_united_labdarugo_bajnokok_ligaja_videobiro_bunteto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45502358-64a7-42fd-8fc7-000598ff876d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1620ba6-44d7-4912-981b-39168514ffaf","keywords":null,"link":"/sport/20190307_paris_saint_germain_manchester_united_labdarugo_bajnokok_ligaja_videobiro_bunteto","timestamp":"2019. március. 07. 05:41","title":"Drámai végkifejlet Párizsban: a videóbíró kellett a ManU továbbjutásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309e46be-ed4f-4374-987d-bc3fd43cc445","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbiktól a Momentumig minden párt benne van az összefogásban, hogy csak egyetlen ellenzéki kihívója legyen a fideszes jelöltnek. A körzeteket is felosztják egymás között és március 15-én is együtt ünnepelnek. ","shortLead":"A Jobbiktól a Momentumig minden párt benne van az összefogásban, hogy csak egyetlen ellenzéki kihívója legyen...","id":"20190306_Miskolcon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allit_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=309e46be-ed4f-4374-987d-bc3fd43cc445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c9fce6-a89e-44b9-97f1-ad4f4166c81b","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Miskolcon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allit_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 06. 16:42","title":"Miskolcon is közös polgármester-jelöltet állít az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da92cf2-0a19-43e9-b9dd-eb894ae70905","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új generációs Suprát először Svájcban tárja az európai közönség elé a japán gyártó, és rögtön egy még keményebb sportváltozat is érkezett belőle.","shortLead":"Az új generációs Suprát először Svájcban tárja az európai közönség elé a japán gyártó, és rögtön egy még keményebb...","id":"20190305_genfben_kaptuk_lencsevegre_a_megvaditott_uj_toyota_suprat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3da92cf2-0a19-43e9-b9dd-eb894ae70905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987bdd4a-2fd4-46b5-8a30-c68b35c478da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_genfben_kaptuk_lencsevegre_a_megvaditott_uj_toyota_suprat","timestamp":"2019. március. 05. 13:21","title":"Genfben kaptuk lencsevégre a megvadított új Toyota Suprát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iroda megnyitójára lapértesülések szerint Szijjártó Péter is Izraelbe látogat. ","shortLead":"Az iroda megnyitójára lapértesülések szerint Szijjártó Péter is Izraelbe látogat. ","id":"20190305_Kereskedelmi_irodat_nyit_Jeruzsalemben_a_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfdd266-7a67-49f8-8501-85648f5cbee5","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Kereskedelmi_irodat_nyit_Jeruzsalemben_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. március. 05. 15:09","title":"Kereskedelmi irodát nyit Jeruzsálemben a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington alkotmányellenesen korlátozza üzleti tevékenységét.","shortLead":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington...","id":"20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecb52d-3ed9-40e9-8745-0acf375c6fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","timestamp":"2019. március. 07. 05:11","title":"Beperelte az Egyesült Államokat a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]