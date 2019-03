Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fura halálesetek miatt nyomoznak Németországban. ","shortLead":"Fura halálesetek miatt nyomoznak Németországban. ","id":"20190306_Gyilkos_csapdakat_allithatott_haragosainak_egy_nemet_tajepitesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4d5c6d-42e4-4b84-8176-864db44005fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Gyilkos_csapdakat_allithatott_haragosainak_egy_nemet_tajepitesz","timestamp":"2019. március. 06. 19:24","title":"Gyilkos csapdákat állíthatott haragosainak egy német tájépítész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fae453-0218-40cd-8065-9393c6960541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislánynak állkapocsműtétje volt, egyelőre nem tudni, érte-e maradandó károsodás. ","shortLead":"A kislánynak állkapocsműtétje volt, egyelőre nem tudni, érte-e maradandó károsodás. ","id":"20190306_Tul_van_eletveszelyen_az_ablakon_kizuhant_mezoturi_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39fae453-0218-40cd-8065-9393c6960541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec53bde-ce2b-450f-9bcd-4de1c7e83506","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Tul_van_eletveszelyen_az_ablakon_kizuhant_mezoturi_kislany","timestamp":"2019. március. 06. 19:14","title":"Túl van az életveszélyen az ablakon kizuhant mezőtúri kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa2695d0-a3a0-4ae3-a055-e3d9dfd262c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamelyik marketinges a hasát is szereti. ","shortLead":"Valamelyik marketinges a hasát is szereti. ","id":"20190307_palacsinta_nap_toyota_gt_86","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa2695d0-a3a0-4ae3-a055-e3d9dfd262c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3069457-ee6e-448e-916b-db46fa333d25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_palacsinta_nap_toyota_gt_86","timestamp":"2019. március. 07. 10:55","title":"Az angoloknak „palacsinta nap” a húshagyókedd, a Toyota rá is repült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várható volt, hogy a Samsung nem hagyja annyiban: az egyik alelnök máris válaszolt a Huawei-vezér Galaxy Foldot bíráló szavaira.","shortLead":"Várható volt, hogy a Samsung nem hagyja annyiban: az egyik alelnök máris válaszolt a Huawei-vezér Galaxy Foldot bíráló...","id":"20190307_samsung_valasz_huweinek_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c738f3-80b1-4dd3-9155-8264441fc27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_samsung_valasz_huweinek_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 07. 11:33","title":"Visszaszólt a Samsung a Huaweinek: ne is erőlködjenek, jobb a Galaxy Fold, mint a Mate X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző elismerte, ő hallható a felvételen, de nem emlékszik arra, hogy használta volna ezt a kifejezést.","shortLead":"Az elemző elismerte, ő hallható a felvételen, de nem emlékszik arra, hogy használta volna ezt a kifejezést.","id":"20190306_G_Fodor_Gabor_Jo_lenne_csinalni_egy_Viktorjugendet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2e4f00-8c3a-4dce-b322-858d67c16778","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_G_Fodor_Gabor_Jo_lenne_csinalni_egy_Viktorjugendet","timestamp":"2019. március. 06. 16:59","title":"G. Fodor Gábor: Jó lenne csinálni egy Viktorjugendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a88fc1-3f75-401a-b05f-429ca10318c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190307_Zsenialis_memeket_generalt_a_gyuros_M_Richard_festegetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a88fc1-3f75-401a-b05f-429ca10318c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebfbe04-7d8b-4f42-9f62-222a13a4809a","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Zsenialis_memeket_generalt_a_gyuros_M_Richard_festegetese","timestamp":"2019. március. 07. 09:51","title":"Mémgyár: a gyúrós M. Richárd pingálását figurázza ki a net népe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább saját büdzséből kifizették a kieső bevételt a helyi újságnak.","shortLead":"Inkább saját büdzséből kifizették a kieső bevételt a helyi újságnak.","id":"20190306_Az_utolso_pillanatban_kiszedte_a_junckeres_hirdeteseket_a_helyi_lapbol_a_XV_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d725f0c-6a66-4e20-9035-bf69ad9c8c57","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Az_utolso_pillanatban_kiszedte_a_junckeres_hirdeteseket_a_helyi_lapbol_a_XV_kerulet","timestamp":"2019. március. 06. 11:23","title":"Az utolsó pillanatban kiszedte a junckeres hirdetéseket a helyi lapból a XV. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd0e24a-fdf6-44f4-9039-129f1a4a4e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év vitathatatlanul az 5G, azaz az ötödik generációs mobilhálózatok éve (is). Elkészült az ezzel kapcsolatos fejlesztésekben élen járó országok listája.\r

","shortLead":"Az idei év vitathatatlanul az 5G, azaz az ötödik generációs mobilhálózatok éve (is). Elkészült az ezzel kapcsolatos...","id":"20190307_magyarorszag_5g_leadership_index_5g_halozatok_orszagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd0e24a-fdf6-44f4-9039-129f1a4a4e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6664aa6b-8f44-4736-9946-d5c58089266e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_magyarorszag_5g_leadership_index_5g_halozatok_orszagok","timestamp":"2019. március. 07. 17:03","title":"Magyarország a \"futottak még\" kategóriában van: melyik országok lakói járnak először jól az 5G-vel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]