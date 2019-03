Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f4c63e0-e7df-44cc-b0e2-82dd35ca6dbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy Patai Mihály váltja Gerhardt Ferencet a jegybankalelnöki pozíción. ","shortLead":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy Patai Mihály váltja Gerhardt Ferencet a jegybankalelnöki pozíción. ","id":"20190313_Tenyleg_Patai_Mihaly_lehet_az_MNB_uj_alelnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c63e0-e7df-44cc-b0e2-82dd35ca6dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607655d8-3d7b-4ab5-b575-0d39b6ce5706","keywords":null,"link":"/kkv/20190313_Tenyleg_Patai_Mihaly_lehet_az_MNB_uj_alelnoke","timestamp":"2019. március. 13. 11:30","title":"Tényleg Patai Mihály lehet az MNB új alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cea7cc-becd-49fb-97dd-ae40e7204f53","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Este újabb szavazás következik a londoni parlamentben, az EU egyre dühösebb.","shortLead":"Este újabb szavazás következik a londoni parlamentben, az EU egyre dühösebb.","id":"20190313_No_deal_Brexitre_keszulve_vammentesseget_biztosit_a_brit_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55cea7cc-becd-49fb-97dd-ae40e7204f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377eb3bd-12ef-4fbe-9c88-5685a24ceea1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_No_deal_Brexitre_keszulve_vammentesseget_biztosit_a_brit_kormany","timestamp":"2019. március. 13. 13:42","title":"No deal Brexitre készülve vámmentességet biztosít a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koós János nagy Fradi-szurkoló volt.","shortLead":"Koós János nagy Fradi-szurkoló volt.","id":"20190313_A_Fradi_melton_vesz_bucsut_Koos_Janostol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a93b410-3e95-4a28-b017-01a51ede6062","keywords":null,"link":"/elet/20190313_A_Fradi_melton_vesz_bucsut_Koos_Janostol","timestamp":"2019. március. 13. 10:56","title":"A Fradi méltón vesz búcsút Koós Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább öt pilóta fogalmazta meg aggályait a 737 Max robotpilótájával kapcsolatban, ám az amerikai légügyi hatóság (FAA) saját nyomozása semmilyen problémát nem tárt fel. Ez az a modell, amely Indonéziában és nemrég Etiópiában is lezuhant. ","shortLead":"Legalább öt pilóta fogalmazta meg aggályait a 737 Max robotpilótájával kapcsolatban, ám az amerikai légügyi hatóság...","id":"20190313_robotpilota_boeing_737_max_8_9_legikatasztrofa_lezuhant_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8a8445-dfb0-49ad-b0d5-3b65d3725e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_robotpilota_boeing_737_max_8_9_legikatasztrofa_lezuhant_repulogep","timestamp":"2019. március. 13. 09:33","title":"Már a tragédia előtt arra panaszkodtak a pilóták, hogy gond van a Boeing Max gépével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyugati és az északi országrész magasabb hegycsúcsain hull a hó. Hétvégére aztán felmelegszik az idő.","shortLead":"A nyugati és az északi országrész magasabb hegycsúcsain hull a hó. Hétvégére aztán felmelegszik az idő.","id":"20190313_havazas_hegyteto_idojaras_hosszu_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d383809-bb16-472b-abf8-1c4ef1d7811f","keywords":null,"link":"/elet/20190313_havazas_hegyteto_idojaras_hosszu_hetvege","timestamp":"2019. március. 13. 15:48","title":"Több helyen havazik az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f57c2a-3d7a-429a-9bf6-0ccb9206c858","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Korábban előbújnak idén, a védekezéssel sem szabad sokáig várni.","shortLead":"Korábban előbújnak idén, a védekezéssel sem szabad sokáig várni.","id":"20190313_Enyhe_volt_a_tel_szervezkednek_a_kullancsok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16f57c2a-3d7a-429a-9bf6-0ccb9206c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17ad2fb-40dc-4eba-a0ba-17e56565a013","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Enyhe_volt_a_tel_szervezkednek_a_kullancsok","timestamp":"2019. március. 13. 14:06","title":"Enyhe volt a tél, szervezkednek a kullancsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c52ae2b-e3aa-4bb7-b6d6-4294fec9ee31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 26-án mutatja be a Huawei új csúcstelefonjait, a P30 széria tagjait. Természetes, hogy gőzerővel promotálja újdonságát, azonban újra elkövette azt a kínosnak nevezhető húzást, hogy félrevezető képekkel hirdeti a mobilokat.","shortLead":"Március 26-án mutatja be a Huawei új csúcstelefonjait, a P30 széria tagjait. Természetes, hogy gőzerővel promotálja...","id":"20190313_huawei_p30_poszterek_dslr_gepes_getty_images_fotokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c52ae2b-e3aa-4bb7-b6d6-4294fec9ee31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213cd527-d025-4647-80e5-6627d3351a7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_huawei_p30_poszterek_dslr_gepes_getty_images_fotokkal","timestamp":"2019. március. 13. 08:03","title":"Ez már megint kínos: a Huawei DSLR géppel készült fotókkal hirdeti a P30-akat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","shortLead":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","id":"20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81850d1-1e61-4860-a013-d6ed4f831433","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","timestamp":"2019. március. 12. 17:55","title":"Mint a forró krumplit, úgy dobálgatja a plakátügyet az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]