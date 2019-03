Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A továbbképzés fejenként 200 ezer forintba kerül majd.","shortLead":"A továbbképzés fejenként 200 ezer forintba kerül majd.","id":"20190319_Schmidt_Maria_wellness_szallokban_kepezne_tovabb_a_tortenelemtanarokat_1956rol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699aa043-d88c-4b56-b6f7-6f0bb3961b67","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Schmidt_Maria_wellness_szallokban_kepezne_tovabb_a_tortenelemtanarokat_1956rol","timestamp":"2019. március. 19. 11:02","title":"Schmidt Mária wellness-szállókban képezné tovább a történelemtanárokat 1956-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268838cf-dc6f-43f3-b2db-433195599083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még így is csak kullognak Dél-Korea mögött.","shortLead":"Még így is csak kullognak Dél-Korea mögött.","id":"20190320_Kinai_tudosok_klonoztak_a_rendorkutyak_Sherlock_Holmesat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=268838cf-dc6f-43f3-b2db-433195599083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af51fab-e5c6-45ca-927e-11044542540a","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Kinai_tudosok_klonoztak_a_rendorkutyak_Sherlock_Holmesat","timestamp":"2019. március. 20. 13:42","title":"Kínai tudósok klónozták a rendőrkutyák Sherlock Holmesát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán és a Fidesz esélyeit latolgatja a Politico hírlevele, a párt néppárti maradását illetően inkább negatív az összkép.\r

\r

","shortLead":"Orbán és a Fidesz esélyeit latolgatja a Politico hírlevele, a párt néppárti maradását illetően inkább negatív...","id":"20190320_Politico_nem_all_jo_Orban_szenaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208c8f0b-e675-48f2-9737-ee1bcdc9d2f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Politico_nem_all_jo_Orban_szenaja","timestamp":"2019. március. 20. 07:23","title":"Politico: Nem áll jól Orbán szénája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat pedig be sem vitték.","shortLead":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat...","id":"20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69365790-94f8-4f0c-8fff-9b86097802d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","timestamp":"2019. március. 20. 06:43","title":"Nincs elég műtőssegéd, elmaradtak a műtétek a Fiumei úti baleseti sebészeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Cége 40 millió forintot kapott a Szerencsejáték Zrt.-től. ","shortLead":"Cége 40 millió forintot kapott a Szerencsejáték Zrt.-től. ","id":"20190320_Sarka_Kata_ferjenek_lottoznia_sem_kell_hogy_nyerjen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d48863-ce6d-43a6-8ceb-e1be2bc1c650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Sarka_Kata_ferjenek_lottoznia_sem_kell_hogy_nyerjen","timestamp":"2019. március. 20. 09:58","title":"Sarka Kata férjének lottóznia sem kell, hogy nyerjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4757a72-9022-4a00-b070-99f8dd69777b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Massimiliano Fedriga négy napot töltött kórházban, már otthon lábadozik. ","shortLead":"Massimiliano Fedriga négy napot töltött kórházban, már otthon lábadozik. ","id":"20190319_Baranyhimlovel_korhazba_kerult_a_baranyhimlooltast_ellenzo_olasz_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4757a72-9022-4a00-b070-99f8dd69777b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6462717d-3b64-4f8d-bffe-a5de3cd9bd05","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Baranyhimlovel_korhazba_kerult_a_baranyhimlooltast_ellenzo_olasz_politikus","timestamp":"2019. március. 19. 18:27","title":"Bárányhimlővel kórházba került a bárányhimlőoltás legnagyobb olasz kritikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nyilatkozott a Brexit néhány hónapos halasztásának és a kilépési megállapodás néhány módosításának lehetőségéről az Európai Tanács elnöke. ","shortLead":"Nyilatkozott a Brexit néhány hónapos halasztásának és a kilépési megállapodás néhány módosításának lehetőségéről...","id":"20190320_donald_tusk_brexit_halasztas_theresa_may","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8748098-1d3b-4940-8be2-7a655439b679","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_donald_tusk_brexit_halasztas_theresa_may","timestamp":"2019. március. 20. 17:29","title":"Tusk: El lehet halasztani a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Velencei Bizottság reméli, hogy Magyarország megfogadja a közigazgatási bírósági törvényekre vonatkozó bizottsági állásfoglalásban megfogalmazott ajánlásokat – írta a Twitteren Gianni Buquicchio, a testület elnöke hétfőn.","shortLead":"A Velencei Bizottság reméli, hogy Magyarország megfogadja a közigazgatási bírósági törvényekre vonatkozó bizottsági...","id":"20190318_igazsagugyi_miniszterium_velencei_bizottsag_trocsanyi_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd722d68-891d-48eb-9c57-bf77dcec903e","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_igazsagugyi_miniszterium_velencei_bizottsag_trocsanyi_laszlo","timestamp":"2019. március. 18. 19:35","title":"Magyarázza a minisztérium, miért nincs igaza a Velencei Bizottságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]