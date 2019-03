Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22c160ae-7cdb-4661-80ea-a3af623cf547","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő pedig igazi hősként viselkedett.","shortLead":"Ő pedig igazi hősként viselkedett.","id":"20190328_Keanu_Reeves_gepe_kenyszerleszallast_hajtott_vegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22c160ae-7cdb-4661-80ea-a3af623cf547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31599d87-1f52-4fef-95f7-d8aaff0c8fe8","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Keanu_Reeves_gepe_kenyszerleszallast_hajtott_vegre","timestamp":"2019. március. 28. 09:42","title":"Keanu Reeves gépe kényszerleszállást hajtott végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbf2572-cdea-48a9-990c-bac7d96526ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tender, amelyet elnyertek, 32 ezer kilométernyi út fagymentesítéséről szól.","shortLead":"A tender, amelyet elnyertek, 32 ezer kilométernyi út fagymentesítéséről szól.","id":"20190328_12_milliardert_sozza_fel_az_utakat_Meszaros_Lorinc_kore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fbf2572-cdea-48a9-990c-bac7d96526ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3007e157-3740-45e9-9c1e-7aa7d05bdddb","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_12_milliardert_sozza_fel_az_utakat_Meszaros_Lorinc_kore","timestamp":"2019. március. 28. 09:38","title":"12 milliárdért sózza fel az utakat Mészáros Lőrinc köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5429f5f5-4103-4d5d-a0c6-a8f5619991c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem szennyezés áll a háttérben, ez egy teljesen természetes folyamat. ","shortLead":"Nem szennyezés áll a háttérben, ez egy teljesen természetes folyamat. ","id":"20190326_Fotok_Rozsaszinu_lett_egy_to_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5429f5f5-4103-4d5d-a0c6-a8f5619991c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dbeab1-5c8d-4143-9484-cdf7a803bb6a","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Fotok_Rozsaszinu_lett_egy_to_Ausztraliaban","timestamp":"2019. március. 26. 14:31","title":"Fotók: Rózsaszínű lett egy tó Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tim Bergling Alapítvány az öngyilkosság megelőzésének területén tevékenykedik majd, de a természetvédelem is fontos küldetése lesz.","shortLead":"A Tim Bergling Alapítvány az öngyilkosság megelőzésének területén tevékenykedik majd, de a természetvédelem is fontos...","id":"20190326_Alapitvanyt_hoznak_letre_Avicii_emlekere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2382cfc-0e82-48d5-8376-dfdf659988bd","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Alapitvanyt_hoznak_letre_Avicii_emlekere","timestamp":"2019. március. 26. 17:45","title":"Alapítványt hoznak létre Avicii emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság nem egyezett bele a házi őrizetbe. ","shortLead":"A bíróság nem egyezett bele a házi őrizetbe. ","id":"20190326_Elozetesben_marad_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51303a88-8405-460f-88c1-2a586d735457","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Elozetesben_marad_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2019. március. 26. 18:06","title":"Előzetesben marad a VV Fanni meggyilkolásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309f9213-0a5e-4ef8-b0ed-aafe33ca1976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalma Botond volt KDNP-s politikus családi okokra hivatkozott.\r

\r

","shortLead":"Szalma Botond volt KDNP-s politikus családi okokra hivatkozott.\r

\r

","id":"20190327_Visszalepett_az_ujpesti_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=309f9213-0a5e-4ef8-b0ed-aafe33ca1976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93244dbe-23bf-4dc9-8b41-034717d7228b","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Visszalepett_az_ujpesti_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. március. 27. 10:16","title":"Visszalépett az újpesti közös ellenzéki polgármesterjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A NAV adatai szerint duplaannyit termeltek 2018-ban a kisüzemi sörfőzdék, mint 2017-ben, de ez egy szabálymódosításnak is köszönhető. ","shortLead":"A NAV adatai szerint duplaannyit termeltek 2018-ban a kisüzemi sörfőzdék, mint 2017-ben, de ez egy szabálymódosításnak...","id":"20190327_Megduplaztak_teljesitmenyuket_a_kisuzemi_sorfozdek_de_ez_csaloka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b1a07-d325-425b-8679-756b09bc834e","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Megduplaztak_teljesitmenyuket_a_kisuzemi_sorfozdek_de_ez_csaloka","timestamp":"2019. március. 27. 06:01","title":"Megduplázták teljesítményüket a kisüzemi sörfőzdék, de ez csalóka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ráadásul úgy esett ki Bautista Agut ellen, hogy az első szettet 6-1-re megnyerte. Válságban a világelső?\r

\r

","shortLead":"Ráadásul úgy esett ki Bautista Agut ellen, hogy az első szettet 6-1-re megnyerte. Válságban a világelső?\r

\r

","id":"20190327_Megint_hamar_kiesett_Novak_Djokovic_ezuttal_Miamiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e61e70-0a56-4aa5-842d-3c4e02395904","keywords":null,"link":"/sport/20190327_Megint_hamar_kiesett_Novak_Djokovic_ezuttal_Miamiban","timestamp":"2019. március. 27. 09:33","title":"Megint hamar kiesett Novak Djokovic, ezúttal Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]