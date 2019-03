„Az UNESCO világörökségének a gyűjteményeként” harangozták be a Király utcai Inkák aranya című kiállítást. A perui gyűjtemény hátterének az Index próbált meg utánajárni, miután korábban a limai múzeum aranytárgyainak a 98 százaléka hamisnak bizonyult. A budapesti kiállításon bemutatott aranytárgyak egy perui magángyűjteményből származnak, a limai Mujica Gallo Aranymúzeumból. Csakhogy már a hatvanas években felvetődött, hogy Mujica Gallo számos darabja nem lehet olyan régi, mint ahogy a milliomos gyűjtő hiszi. Hiteles eredetiségvizsgálat nem történt, a tudományos közösségnek sokáig lehetősége sem volt érdemben megvizsgálni a műkincseket.

1989-ben a montreali vendégkiállításon aztán több észak-amerikai antropológus a nyilvánossághoz fordult azzal, hogy számos darab egyszerű hamisítvány. Tíz évvel később egy németországi kiállításon derült ki ismét, hogy az odavitt aranytárgyak jelentős része szintén gyenge kivitelezésű modern hamisítvány.

2002-ben aztán a perui hatóságok is közbeléptek. A limai régészek arra jutottak, hogy az aranymúzeum kiállított tárgyainak 85 százaléka nem eredeti. A perui kulturális minisztérium vizsgálatának ennél is lesújtóbb lett az eredménye: a tárgyak 98 százaléka bizonyult hamisnak, és még a maradékot illetően is erős kételyek fogalmazódtak meg.

A 17 évvel ezelőtti vizsgálat óta nincs érdemi információ a limai aranymúzeum tárgyainak hitelességéről. Az Indexnek Karen Olsen Bruhns, a San Franciscó-i Egyetem régésze azt mondta: „Egy nagy valószínűséggel igaz pletyka szerint az egész utazó gyűjtemény hamisítvány”.

A budapesti kiállítást a korábban a Bodies és a Titanic kiállítást is szervező JVS Group jegyzi. Varga András, a kiállítás magyarországi kurátora az Indexnek azt mondta, tud a gyűjteménnyel kapcsolatos korábbi problémákról, de ezeket fenntartásokkal fogadja el. „Ez egy szokásos dél-amerikai túlzás, hogy több ezer tárgy nem volt eredeti” – mondta a lapnak.

Varga András hangsúlyozta, hogy a Budapestre hozott műtárgyak mindegyike szerepel a perui minisztériumi kulturális értékek nemzeti regiszterében, a regisztrációs számukat a kiállításon is feltüntették. A kiszállítási engedélyt is a perui kulturális minisztérium adta ki, ezért kizárható, hogy hamis tárgyakat hozzanak be.

A tárgyak Varga információi szerint kivétel nélkül eredetiek, jó állapotukat pedig azzal magyarázta, hogy döntő többségük sírokból került elő, ezért kevesebb rajtuk a sérülés és az oxidáció.