Megkezdődött a 3-as metró Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti szakaszának a felújítása, hétfőtől pedig már hétköznap is pótlóbuszok járnak ezen a szakaszon. A Népligeten átjáró pótlóbuszok 45 másodpercenként indulnak, sőt expressz metrópótló járatokat is indít a reggeli csúcsforgalomban a BKK a Határ út és a Nagyvárad tér között M3E néven, a megszokott utazási idők azonban még így is várhatóan 10-15 perccel növekedni fognak.

A Kerékpárosklub ezért elkészített egy térképet, amelyen bejelölték azokat a biciklisutakat és kisebb forgalmú utcákat, ahol a metró és a pótlóbuszok alternatívájaként, aki akar, biztonságosan közlekedhet kerékpárral is.

A térképen jelöltek egy, a Rákóczi hídtól a Boráros térig tartó dunaparti kerékpárutat, egy járdán vezetett utat a Szerémi úttól a Városligetig, egy kőbányai szakaszt, amely Újhegytől az Orczy térig szinte végig vagy kerékpársáv, vagy kerékpárút, és többek között azt is mutatja a térkép, hogy miként lehet tekerve eljutni a KöKitől a Népligetig. A térképen az útvonalakra kattintva kapjuk meg a pontos leírást.

Ebben a cikkünkben pedig beszámoltunk róla, hogy vizsgázott a hétfő reggeli csúcsban a dél-pesti metrópótlás.

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: