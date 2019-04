Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b32b428d-b184-41d4-b0e0-63c58403b025","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A többség nem reagált az őt megillető kártalanításra.","shortLead":"A többség nem reagált az őt megillető kártalanításra.","id":"20190410_Elaludtak_a_betetesek_akik_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaba_tettek_a_penzuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b32b428d-b184-41d4-b0e0-63c58403b025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aca4ec7-b2f2-484d-ac49-7cd714557888","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Elaludtak_a_betetesek_akik_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaba_tettek_a_penzuket","timestamp":"2019. április. 10. 14:44","title":"\"Elaludtak\" a betétesek, akik Matolcsy unokatestvérének bankjába tették a pénzüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f19e7c5-1ce5-40f3-aaeb-c28e0d9cfe49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén Weöres Sándor versét írták fel a miniszterelnök budai házának utcájába.","shortLead":"Idén Weöres Sándor versét írták fel a miniszterelnök budai házának utcájába.","id":"20190411_vers_orban_viktor_cinege_utca_kolteszet_napja_weores_sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f19e7c5-1ce5-40f3-aaeb-c28e0d9cfe49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838a3179-5c16-49db-99e4-bc5d72db4fc2","keywords":null,"link":"/elet/20190411_vers_orban_viktor_cinege_utca_kolteszet_napja_weores_sandor","timestamp":"2019. április. 11. 10:20","title":"Megint verssel üzentek Orbánnak a költészet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c10692-f384-4e61-8a43-27e12d75116f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megpróbálják megmagyarázni miképp vallották magukról az Operaház művészei, hogy \"kinyilvánítom, hogy identitásom elválaszthatatlan részét képezi az afroamerikai eredet\".\r

\r

","shortLead":"Megpróbálják megmagyarázni miképp vallották magukról az Operaház művészei, hogy \"kinyilvánítom, hogy identitásom...","id":"20190410_Porgy_es_Bess_magyarazzak_az_Operahaz_muveszei_hogy_is_feketek_ok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30c10692-f384-4e61-8a43-27e12d75116f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad1a6ef-b9c5-46cf-9006-ba889bf795a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Porgy_es_Bess_magyarazzak_az_Operahaz_muveszei_hogy_is_feketek_ok","timestamp":"2019. április. 10. 18:46","title":"Porgy és Bess: magyarázzák az Operaház művészei, hogy is feketék ők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos valótlanságokat terjesztettek oltásellenesek New Yorkban, aminek meg is lett a következménye: több száz gyerek lett kanyarós. Újabb iskolapélda született arról, miért is napjaink egyik legfőbb problémája a közösségi oldalakon terjedő dezinformáció.","shortLead":"Súlyos valótlanságokat terjesztettek oltásellenesek New Yorkban, aminek meg is lett a következménye: több száz gyerek...","id":"20190410_new_york_egeszsegugyi_szuksegallapot_oltasellenesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad75aa37-1db9-4b90-9f6d-0d1fc4e6eb24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_new_york_egeszsegugyi_szuksegallapot_oltasellenesseg","timestamp":"2019. április. 10. 11:03","title":"Itt az újabb példa, miért is akkora gond az oltásellenesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdce019-1d22-489b-8147-cadf532937eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Summer Loving című film arról fog majd szólni, hogy esett szerelembe a két tini, Danny Zuko és Sandy Olsson. ","shortLead":"A Summer Loving című film arról fog majd szólni, hogy esett szerelembe a két tini, Danny Zuko és Sandy Olsson. ","id":"20190410_Ezt_is_megertuk_elozmenyfilm_keszul_a_Greasehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdce019-1d22-489b-8147-cadf532937eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6459c05-fff7-4913-aa7b-80a9665fec0b","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Ezt_is_megertuk_elozmenyfilm_keszul_a_Greasehez","timestamp":"2019. április. 10. 12:16","title":"Ezt is megértük: előzményfilm készül a Grease-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c24535a-f33c-49ac-90e4-e9065c92eaff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három sávban emelik a fizetéseket, miután a dolgozók hétfőn kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak. ","shortLead":"Három sávban emelik a fizetéseket, miután a dolgozók hétfőn kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak. ","id":"20190411_Megszuletett_a_bermegallapodas_a_Chinoinban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c24535a-f33c-49ac-90e4-e9065c92eaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e838b9b5-fd74-4858-a9a6-60d60c0d58de","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Megszuletett_a_bermegallapodas_a_Chinoinban","timestamp":"2019. április. 11. 20:19","title":"Megszületett a bérmegállapodás a Chinoinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kilenc szövetségi tartományban tartott összehangolt házkutatásokat a rendőrség Németországban iszlamista kapcsolatokkal gyanúsított emberek, többek között a Hertha BSC volt, a Budapest Honvéd télen leigazolt futballistájának, Änis Ben-Hatirának az otthonában is.","shortLead":"Kilenc szövetségi tartományban tartott összehangolt házkutatásokat a rendőrség Németországban iszlamista kapcsolatokkal...","id":"20190411_anis_ben_hatira_berlin_budapest_honvd_focista_hazkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12068412-8654-4d18-bff1-c5c8280bbdfb","keywords":null,"link":"/sport/20190411_anis_ben_hatira_berlin_budapest_honvd_focista_hazkutatas","timestamp":"2019. április. 11. 13:59","title":"Házkutatást tartottak a Honvéd német focistájának berlini lakásán – azt feltételezik, a Hamászt támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hímesházai versenyző a pályákon oktatja a riválisait, őt pedig az osztálytermekben oktatják a nebulóknak. ","shortLead":"A hímesházai versenyző a pályákon oktatja a riválisait, őt pedig az osztálytermekben oktatják a nebulóknak. ","id":"20190412_a_nap_fotoi_altalanos_iskolai_tananyag_lett_michelisz_norbi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af79406-a202-49c7-8409-2d506f593ffc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_a_nap_fotoi_altalanos_iskolai_tananyag_lett_michelisz_norbi","timestamp":"2019. április. 12. 06:41","title":"A nap fotói: általános iskolai tananyag lett Michelisz Norbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]