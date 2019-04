Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15736cc5-4ae3-4ccd-a90b-6666b83fd2a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mentőpatkó, mentőgyűrű jöhet.","shortLead":"Mentőpatkó, mentőgyűrű jöhet.","id":"20190413_Mentofelszerelest_tennenek_a_vizibiciklikre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15736cc5-4ae3-4ccd-a90b-6666b83fd2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0debab-ecaa-435b-a776-1ff872ca9096","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Mentofelszerelest_tennenek_a_vizibiciklikre","timestamp":"2019. április. 13. 15:03","title":"Mentőfelszerelést tennének a vízibiciklikre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52d8e3f-f732-4c18-a760-d8bd66d39008","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A 3-as metró déli szakaszának felújításához van köze. De hogyan? A Metróért Egyesületet kérdeztük.","shortLead":"A 3-as metró déli szakaszának felújításához van köze. De hogyan? A Metróért Egyesületet kérdeztük.","id":"20190412_Tobb_orosz_metro_is_feltunt_a_2es_vonalon__de_miert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e52d8e3f-f732-4c18-a760-d8bd66d39008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9f87f8-2c93-4bdf-81fc-24201a0b858c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Tobb_orosz_metro_is_feltunt_a_2es_vonalon__de_miert","timestamp":"2019. április. 13. 07:30","title":"Több orosz metró is feltűnt a 2-es vonalon - de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney nagyon szeretné megtörni a Netflix dominanciáját, és most már azt is tudni, hogyan és mivel. Az egyik az ár. ","shortLead":"A Disney nagyon szeretné megtörni a Netflix dominanciáját, és most már azt is tudni, hogyan és mivel. Az egyik az ár. ","id":"20190413_streaming_szolgaltato_sorozatok_filmek_online_disney_plus_netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deee95be-e518-4bd5-bda9-2bec5f98e72f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_streaming_szolgaltato_sorozatok_filmek_online_disney_plus_netflix","timestamp":"2019. április. 13. 19:03","title":"Netflix-gyilkos tervet villantott a Disney, havi 1900 forintért adnának filmeket, sorozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1151ae1-990b-490e-b3dc-c374f4371196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A thai pilóta a célegyenesnél bukott hatalmasat a Toro Rossójával. ","shortLead":"A thai pilóta a célegyenesnél bukott hatalmasat a Toro Rossójával. ","id":"20190413_F1_Albon_darabjaira_torte_az_autojat_a_harmadik_kinai_edzesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1151ae1-990b-490e-b3dc-c374f4371196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04542049-bc58-441e-ae7e-c9297846f5d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_F1_Albon_darabjaira_torte_az_autojat_a_harmadik_kinai_edzesen","timestamp":"2019. április. 13. 07:14","title":"F1: Albon darabjaira törte az autóját a harmadik kínai edzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megyeri Balázs Blaise jókor volt jó helyen, és mert is cselekedni. Azt mondja, azért osztotta meg a történteket, hogy mások is segítsenek, ha kell.","shortLead":"Megyeri Balázs Blaise jókor volt jó helyen, és mert is cselekedni. Azt mondja, azért osztotta meg a történteket...","id":"20190412_Megmentette_egy_szivbeteg_eletet_a_zenesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7eedbc-764b-40df-8b9b-bd407d74be3f","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Megmentette_egy_szivbeteg_eletet_a_zenesz","timestamp":"2019. április. 12. 21:55","title":"Megmentette egy szívbeteg életét az ismert zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Német egyetemisták programja szerint Daenerys Targaryen valószínűleg életben marad a Trónok harca most vasárnap induló, befejező évadában. A többiek sorsát is megjósolták. ","shortLead":"Német egyetemisták programja szerint Daenerys Targaryen valószínűleg életben marad a Trónok harca most vasárnap induló...","id":"20190413_szamitogepes_program_tronok_harca_nyolcadik_evad_daenerys_targaryen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b243197d-96c8-4e4f-935c-7337c1972a6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_szamitogepes_program_tronok_harca_nyolcadik_evad_daenerys_targaryen","timestamp":"2019. április. 13. 11:33","title":"Számítógépes programmal jósolták meg, ki éli túl a Trónok harca nyolcadik évadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671fd9eb-65f1-4a01-be87-c617eca8dcc8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három hónaposra tervezett élettartamánál hosszabban dolgozik a Hold sötét oldalán a Jáde Nyúl 2 kínai holdjáró, amely április 9-én ismét munkába állt több napig tartó alvó állapotot követően - közölte kedden a kínai űrkutatási hivatal.","shortLead":"Három hónaposra tervezett élettartamánál hosszabban dolgozik a Hold sötét oldalán a Jáde Nyúl 2 kínai holdjáró, amely...","id":"20190412_kinai_holdjaro_jade_nyul_2_hold_sotet_oldala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=671fd9eb-65f1-4a01-be87-c617eca8dcc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18582b99-3475-4ed4-b3bd-163240a5edfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_kinai_holdjaro_jade_nyul_2_hold_sotet_oldala","timestamp":"2019. április. 12. 18:03","title":"Kínának úgy megtetszett a Hold sötét oldala, hogy maradnak még egy kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét, azonban ennek ellenére az alkalmazottak keményebben dolgoznak, mint valaha. Mégis hogy lehet ez? Erre keresi a választ Josh Bersin, a világ egyik legelismertebb ipari elemzője.\r

\r

","shortLead":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét...","id":"20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30cd81d-7818-461d-bc1e-5b8bb3ceb4d2","keywords":null,"link":"/kkv/20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","timestamp":"2019. április. 14. 11:45","title":"Egyre túlterheltebbek az alkalmazottak, egyre több profitra hajtanak a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]