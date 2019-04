Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jó néhány szám – úszásban mindegyik, néhány atlétikai verseny, illetve a kosárlabda és a strandröplabda – döntői helyi idő szerint délelőtt lesznek, vagy délelőtt kezdődnek a jövő nyári tokiói olimpián.","shortLead":"Jó néhány szám – úszásban mindegyik, néhány atlétikai verseny, illetve a kosárlabda és a strandröplabda – döntői helyi...","id":"20190416_tokio_nyari_olimpia_sportolo_dontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d0db6d-05f4-4fe6-86dd-516edf666e55","keywords":null,"link":"/sport/20190416_tokio_nyari_olimpia_sportolo_dontok","timestamp":"2019. április. 16. 16:17","title":"Jól megbonyolítják az olimpikonok napirendjét Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49af4989-ad87-4444-9f14-4f53775e88e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche Panamera kategóriájú autó 100 százalékban villanymotoros meghajtású, így hazánkban minden további nélkül megkaphatja a zöld rendszámot. ","shortLead":"A Porsche Panamera kategóriájú autó 100 százalékban villanymotoros meghajtású, így hazánkban minden további nélkül...","id":"20190418_itt_az_elso_elektromos_aston_martin_ami_610_loeros_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49af4989-ad87-4444-9f14-4f53775e88e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d9cae6-9a02-4c44-8d95-be676f930c9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_itt_az_elso_elektromos_aston_martin_ami_610_loeros_lett","timestamp":"2019. április. 18. 08:21","title":"Itt az első elektromos Aston Martin, ami 610 lóerős lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738a9447-2fb2-40a4-8151-0e9a8f2d0a1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész 82 éves volt. ","shortLead":"A színművész 82 éves volt. ","id":"20190416_Meghalt_Bacs_Ferenc_szinesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=738a9447-2fb2-40a4-8151-0e9a8f2d0a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1468de4-b21e-498f-b98e-f5a02387e08d","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Meghalt_Bacs_Ferenc_szinesz","timestamp":"2019. április. 16. 15:05","title":"Meghalt Bács Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook Twitteren jelentette be, hogy az Apple is beszáll a Notre-Dame újjáépítésének költségeibe.","shortLead":"Tim Cook Twitteren jelentette be, hogy az Apple is beszáll a Notre-Dame újjáépítésének költségeibe.","id":"20190417_notre_dame_tuz_ujjaepites_adomany_apple_tim_cook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0323179d-23d3-41bd-b2c2-875ce3a255d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_notre_dame_tuz_ujjaepites_adomany_apple_tim_cook","timestamp":"2019. április. 17. 08:33","title":"Az Apple is beszáll a Notre-Dame újjáépítésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","shortLead":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","id":"20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adc9669-ed0a-4a82-99e2-157d74c3e8db","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","timestamp":"2019. április. 16. 20:55","title":"Kormányhivatalok: van, ahol már mindenki felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11844363-8aec-4382-96d7-93fbf0afd196","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szokásos lakóhelyétől több mint hétszáz kilométerre, a Kamcsatka-félszigetre vándorolt el egy oroszországi jegesmedve. A Csukcsföldön élő, alaposan lesoványodott állatot Tilicsiki település közelében, a helyi lakók találták.","shortLead":"Szokásos lakóhelyétől több mint hétszáz kilométerre, a Kamcsatka-félszigetre vándorolt el egy oroszországi jegesmedve...","id":"20190418_Alaposan_eltevedt_egy_oroszorszagi_jegesmedve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11844363-8aec-4382-96d7-93fbf0afd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc8412a-5359-4e04-b6fb-d0053bbd4cde","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Alaposan_eltevedt_egy_oroszorszagi_jegesmedve","timestamp":"2019. április. 18. 10:33","title":"Alaposan eltévedt egy oroszországi jegesmedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Euróra váltják át a svájci frank alapú hiteleket Szerbiában, majd az összeg 38 százalékát leírják az állam és a bankok terhére, ha a parlamenten is átmegy a kormány javaslata.","shortLead":"Euróra váltják át a svájci frank alapú hiteleket Szerbiában, majd az összeg 38 százalékát leírják az állam és a bankok...","id":"20190416_A_szerb_kormany_elengedi_a_frankhitelek_utani_tartozas_tobb_mint_harmadat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a2d45c-a007-417f-8862-9156e89ffa72","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_szerb_kormany_elengedi_a_frankhitelek_utani_tartozas_tobb_mint_harmadat","timestamp":"2019. április. 16. 12:38","title":"A szerb kormány elengedi a frankhitelek utáni tartozás több mint harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d804b38-a573-4928-b17f-2e1ce4396978","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Bagóért vették át az almát tavaly a külföldi kézben levő almafeldolgozók, a multi lett a végén a mumus. Így most azt tervezik a termelők, hogy saját feldolgozót építenek. A politikai lózungok messze járnak a valódi megoldásoktól.","shortLead":"Bagóért vették át az almát tavaly a külföldi kézben levő almafeldolgozók, a multi lett a végén a mumus. Így most azt...","id":"20190417_szabolcsi_almatermelok_multik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d804b38-a573-4928-b17f-2e1ce4396978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfca8e4a-0226-4412-82ac-fa8fb149c02d","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_szabolcsi_almatermelok_multik","timestamp":"2019. április. 17. 11:00","title":"A multikat szidják a szabolcsi almások, de most kitaláltak valamit a túlélésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]