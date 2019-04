A legutóbbi, 2018-ban meghirdetett pályázatra 41 szolgáltató jelentkezett, amelyből most 28 szálloda és 11 étterem ki is érdemelte a Magyar Turizmus Minőségi Díjat a jelenleg érvényben lévő kritériumrendszer alapján. A díjra, amely minőségi védjegyként funkcionál, nincs jelölés, önkéntes jelentkezésen alapuló, a Szállodák és Vendéglátóhelyek Európai Szövetsége (HOTREC) által akkreditált tanúsító rendszer. A díjat három évig birtokolhatják a helyek, és ez idő alatt jogosultak Q-logó és a védjegy használatára. A minősítés azonban nem jelent garantált "védettséget", az adományozó bármikor végezhet utóellenőrzést, és indokolt esetben a díj vissza is vonható.

Íme a legújabb hazai helyek, ahol kereshetjük a logót.

Szállodák:

Avalon Resort & Spa, Miskolctapolca;

Barack Thermal Hotel & Spa, Tiszakécske;

Budapest Airport Hotel Stáció Wellness és Konferencia, Vecsés;

Corinthia Hotel Budapest, Budapest;

Danubius Health Spa Resort Aqua, Hévíz;

Danubius Health Spa Resort Hévíz, Hévíz;

Danubius Hotel Helia, Budapest;

Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont, Kecskemét;

Greenfield Hotel Golf & Spa, Bükfürdő;

Hilton Budapest, Budapest;

Hotel Kumánia, Kisújszállás;

Hotel Nemzeti Budapest MGallery by Sofitel, Budapest;

Kristály Imperial Hotel & Esterházy Étterem, Tata;

Lotus Therme Hotel & Spa, Hévíz;

Mamaison Hotel Andrássy, Budapest;

Mercure Budapest City Center, Budapest;

Mesés Shiraz Hotel, Egerszalók;

NaturMed Hotel Carbona, Hévíz;

Novotel Szeged, Szeged;

Opera Garden Hotel & Apartments, Budapest;

Park Inn by Radisson Zalakaros Resort and Spa, Zalakaros;

Radisson Blu Béke Hotel, Budapest;

Spirit Hotel Thermal Spa, Sárvár;

Szalajka Liget Hotel és Apartmanházak, Szilvásvárad;

Thermal Hotel Balance, Lenti;

Thermal Hotel Visegrád, Visegrád;

Varázslatos Bambara, Felsőtárkány;

Wellness Hotel Katalin, Gyenesdiás

Éttermek:

Ízlelő, a családbarát étterem, Szekszárd;

Kukorica Csárda Balatonföldvár, Balatonföldvár;

Lázár Lovaspark, Domony;

Park Étterem, Berekfürdő;

Tanyacsárda, Lajosmizse;

Tenkes Csárda, Csarnóta;

Tercia Étterem Fertőendréd, Fertőendréd;

Tercia Hubertus Étterem és Panzió, Sopron;

Tercia Kópháza Étterem és Panzió, Kópháza;

Vadvirág Étterem, Kozárd;

Zsolnay Kávéház, Budapest