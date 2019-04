Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29c5055c-545c-44e4-9705-fed8eacd4b3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pekingben jár a magyar kormányfő, tett pár érdekes kijelentést. ","shortLead":"Pekingben jár a magyar kormányfő, tett pár érdekes kijelentést. ","id":"20190425_orban_viktor_kina_peking_li_ko_csiang_egy_ut_kezdemenyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29c5055c-545c-44e4-9705-fed8eacd4b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7c8bdd-ac9a-4c1e-a69a-592019378466","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_orban_viktor_kina_peking_li_ko_csiang_egy_ut_kezdemenyezes","timestamp":"2019. április. 25. 07:51","title":"Orbán szerint a kínai vállalatok jobbá teszik a magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b383b7-a05d-483f-946d-50f3c2cc1fdf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Stadler legújabb dizájnú Flirt motorvonatai szerdán álltak forgalomba a GYSEV vonalain.","shortLead":"A Stadler legújabb dizájnú Flirt motorvonatai szerdán álltak forgalomba a GYSEV vonalain.","id":"20190424_Matol_tiz_uj_vadiuj_motorvonat_jar_NyugatMagyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06b383b7-a05d-483f-946d-50f3c2cc1fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca556583-024c-4d93-9939-0243f04e1642","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Matol_tiz_uj_vadiuj_motorvonat_jar_NyugatMagyarorszagon","timestamp":"2019. április. 24. 16:39","title":"Mától tíz vadiúj motorvonat jár Nyugat-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a033f1a1-b737-48b8-a3cf-3d6c88b533c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Idlibben és Damaszkuszban robbant autóba rejtett pokolgép, eddig 18 halottról számolnak be források.\r

\r

","shortLead":"Idlibben és Damaszkuszban robbant autóba rejtett pokolgép, eddig 18 halottról számolnak be források.\r

\r

","id":"20190424_Terrorakcio_tortent_Sziriaban_halalos_aldozatok_is_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a033f1a1-b737-48b8-a3cf-3d6c88b533c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf94d81b-f297-4d4d-b6c9-7f7f30219da2","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Terrorakcio_tortent_Sziriaban_halalos_aldozatok_is_vannak","timestamp":"2019. április. 24. 12:32","title":"Terrorakció történt Szíriában, halálos áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11962802-21b6-4047-b0fe-9efa1ca873fe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre aztán végképp nem gondolna.","shortLead":"Erre aztán végképp nem gondolna.","id":"20190424_Tronok_harca_a_Brant_jatszo_szinesz_bevallotta_mit_vitt_magaval_a_forgatasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11962802-21b6-4047-b0fe-9efa1ca873fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b27235-0731-4581-abcc-4f46a7b6a980","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Tronok_harca_a_Brant_jatszo_szinesz_bevallotta_mit_vitt_magaval_a_forgatasrol","timestamp":"2019. április. 24. 15:21","title":"Trónok harca: a Brant játszó színész bevallotta, mit vitt magával a forgatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újságírók a Donyec-medencei oroszokat érintő gyorsított útlevélkiadásról kérdezték Putyint, amire azt mondta, más ukrán nemzetiségeknek, például a magyaroknak és románoknak erre most is joguk van.","shortLead":"Újságírók a Donyec-medencei oroszokat érintő gyorsított útlevélkiadásról kérdezték Putyint, amire azt mondta, más ukrán...","id":"20190425_Magyarorszaggal_is_peldalozott_Putyin_a_Kim_DzsingUn_talalkozo_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf2985a-9261-4523-8adf-6f809b617a29","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Magyarorszaggal_is_peldalozott_Putyin_a_Kim_DzsingUn_talalkozo_utan","timestamp":"2019. április. 25. 16:07","title":"Magyarokkal is példálózott Putyin a Kim Dzsong Un-találkozó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190424_Greczy_Zsolt_Neveletlenseg_Dobrev_Klarat_Gyurcsany_Ferencnenek_hivni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd759438-08b3-4da6-ac1c-9c55653fe305","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Greczy_Zsolt_Neveletlenseg_Dobrev_Klarat_Gyurcsany_Ferencnenek_hivni","timestamp":"2019. április. 24. 08:36","title":"Gréczy Zsolt: Neveletlenség Dobrev Klárát Gyurcsány Ferencnének hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredetileg tervezett összegnél 493 millió forinttal drágábban valósul majd meg a beruházás.","shortLead":"Az eredetileg tervezett összegnél 493 millió forinttal drágábban valósul majd meg a beruházás.","id":"20190425_szegedi_dom_felujitas_lift_kozbeszerzes_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64322d64-ae59-4df7-85c9-3593981f9c2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_szegedi_dom_felujitas_lift_kozbeszerzes_palyazat","timestamp":"2019. április. 25. 13:58","title":"Lift is lesz az 1,7 milliárdból megújuló szegedi dómban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkciót tesztelnek az androidos Netflix appban, amely akkor segíthet, ha a felhasználó épp nem tudja eldönteni, hogy mit is nézzen.","shortLead":"Új funkciót tesztelnek az androidos Netflix appban, amely akkor segíthet, ha a felhasználó épp nem tudja eldönteni...","id":"20190424_netflix_random_episode_funkcio_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890c10f6-1b5c-4bf1-ad61-7a8f0573d0a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_netflix_random_episode_funkcio_teszteles","timestamp":"2019. április. 24. 10:03","title":"Nehéz a választás? Meglepő funkciót tesztel titokban a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]