[{"available":true,"c_guid":"cac257e3-a141-4624-bdf0-50b2630813eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Irving több a második világháború főbb, a nácikhoz és a zsidók üldöztetéséhez köthető helyszínt akart meglátogatni Lengyelországban és a balti államokban.","shortLead":"David Irving több a második világháború főbb, a nácikhoz és a zsidók üldöztetéséhez köthető helyszínt akart...","id":"20190424_Litvania_inkabb_kitiltotta_az_utazgatni_keszulo_holokauszttagado_brit_torteneszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac257e3-a141-4624-bdf0-50b2630813eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f245b8b-f96e-4ee7-9e75-c0d0428daa5a","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Litvania_inkabb_kitiltotta_az_utazgatni_keszulo_holokauszttagado_brit_torteneszt","timestamp":"2019. április. 24. 21:29","title":"Litvánia inkább kitiltotta az utazgatni készülő holokauszttagadó brit történészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d875d0c-e0d6-4743-93f4-b99ccd4612f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicola Sturgeon még az idén be akar nyújtani egy törvényt, amely lehetővé tenné az új népszavazást 2021-ig. ","shortLead":"Nicola Sturgeon még az idén be akar nyújtani egy törvényt, amely lehetővé tenné az új népszavazást 2021-ig. ","id":"20190424_Uj_skot_fuggetlensegi_nepszavazast_akar_a_miniszterlenok_2021ig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d875d0c-e0d6-4743-93f4-b99ccd4612f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99964c2d-ea9e-41f3-89c1-e9a5801ad175","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Uj_skot_fuggetlensegi_nepszavazast_akar_a_miniszterlenok_2021ig","timestamp":"2019. április. 24. 16:34","title":"Új skót függetlenségi népszavazást akar a miniszterelnök 2021-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy jobban megvizsgálja a felszínét, egy kisebb krátert robbantott a Ryugun a Hajabusza-2. Az eredményről most tett közzé felvételeket a japán űrügynökség.","shortLead":"Hogy jobban megvizsgálja a felszínét, egy kisebb krátert robbantott a Ryugun a Hajabusza-2. Az eredményről most tett...","id":"20190426_hajabusza_2_ryugu_aszteroida_krater_robbantas_detonacio_szerkezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5367ff4e-2959-4683-a79a-1927045d39e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_hajabusza_2_ryugu_aszteroida_krater_robbantas_detonacio_szerkezet","timestamp":"2019. április. 26. 11:33","title":"Képek jöttek az aszteroidáról, amelyikre \"bombát\" dobtak a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MFK Skalica futballklub fiatal játékosa a kórházban hunyt el. \r

","shortLead":"Az MFK Skalica futballklub fiatal játékosa a kórházban hunyt el. \r

","id":"20190426_Meccs_kozben_osszeesett_majd_meghalt_egy_14_eves_focista_fiu_Szovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeef3ab2-6177-4169-8cb3-c8aadde1e89f","keywords":null,"link":"/sport/20190426_Meccs_kozben_osszeesett_majd_meghalt_egy_14_eves_focista_fiu_Szovakiaban","timestamp":"2019. április. 26. 10:13","title":"Meccs közben összeesett, majd meghalt egy 14 éves focista fiú Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az élénkülés a befektetők figyelmét a lakáspiac felé fordította, ugyanakkor egyre többet kell fizetni egy ingatlan megvásárlásáért. Ebben a helyzetben érdemes még vásárolni, akár lakáshitellel kiegészítve? A várható hozamok és kockázatok elemzése segítséget nyújthat a kérdés megválaszolásában.","shortLead":"Az élénkülés a befektetők figyelmét a lakáspiac felé fordította, ugyanakkor egyre többet kell fizetni egy ingatlan...","id":"20190425_Ilyen_eszement_arak_mellett_meg_mindig_jo_befektetes_az_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c5a1b3-0589-48ab-9a4d-3e5a4696f0a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190425_Ilyen_eszement_arak_mellett_meg_mindig_jo_befektetes_az_ingatlan","timestamp":"2019. április. 25. 14:15","title":"Ilyen eszement árak mellett még mindig jó befektetés az ingatlan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134dbe6f-841b-4f37-99c4-bec1ceb5cd6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkatársakat szerda délután küldték ki, csak csütörtökön dél körül mehettek vissza. A lakók szerint ammóniaszivárgás lehetett. Senki nem sérült meg.","shortLead":"A munkatársakat szerda délután küldték ki, csak csütörtökön dél körül mehettek vissza. A lakók szerint ammóniaszivárgás...","id":"20190425_Minden_dolgozot_evakualtak_egy_kecskemeti_baromfifeldolgozo_uzembol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=134dbe6f-841b-4f37-99c4-bec1ceb5cd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29758e0-098a-4cff-96c0-4c1822af4077","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Minden_dolgozot_evakualtak_egy_kecskemeti_baromfifeldolgozo_uzembol","timestamp":"2019. április. 25. 15:19","title":"Minden dolgozót evakuáltak egy kecskeméti baromfifeldolgozó üzemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A brit Nemzetbiztonsági Tanács legutóbbi ülésén átment, hogy a kínai cégóriás részt vehessen az 5G-hálózatépítésben, igaz, csak beszállítóként.","shortLead":"A brit Nemzetbiztonsági Tanács legutóbbi ülésén átment, hogy a kínai cégóriás részt vehessen az 5G-hálózatépítésben...","id":"20190424_huawei_nagy_britannia_egyesult_kiralysag_5g_halozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c11bbdc-4096-4574-b8bb-c8e397000014","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_huawei_nagy_britannia_egyesult_kiralysag_5g_halozat","timestamp":"2019. április. 24. 18:03","title":"Mégis beengedik a brit 5G-kiépítésbe a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9af234-fbd3-4635-8b95-92692482cd56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Londoni Értéktőzsde (LSE) bejáratát torlaszolták el csütörtökön a Londonban hosszú ideje folyamatosan tiltakozó környezetvédelmi aktivisták. A csoport bejelentette, hogy a demonstrációsorozat utolsó napján a londoni City pénzügyi központjában igyekszik minél nagyobb felfordulást okozni.","shortLead":"A Londoni Értéktőzsde (LSE) bejáratát torlaszolták el csütörtökön a Londonban hosszú ideje folyamatosan tiltakozó...","id":"20190425_kornyezetvedo_aktivistak_extinction_rebellion_londoni_ertektozsde","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f9af234-fbd3-4635-8b95-92692482cd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984fb30f-0a3e-4829-8b83-f4c9e740c523","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_kornyezetvedo_aktivistak_extinction_rebellion_londoni_ertektozsde","timestamp":"2019. április. 25. 11:25","title":"A londoni értéktőzsdéhez ragasztották magukat környezetvédő aktivisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]