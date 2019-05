Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nehezebb lehet úgy nyereményjátékot hirdetni, hogy annak ne legyen köze semmilyen Mészáros-tulajdonhoz.","shortLead":"Egyre nehezebb lehet úgy nyereményjátékot hirdetni, hogy annak ne legyen köze semmilyen Mészáros-tulajdonhoz.","id":"20190506_Meszaros_Lorinc_luxushoteljeben_sorsolnak_ki_nyaralast_a_Magyar_Nemzet_elofizetoi_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e4f898-5be2-4afc-86e7-302bc87b6c28","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Meszaros_Lorinc_luxushoteljeben_sorsolnak_ki_nyaralast_a_Magyar_Nemzet_elofizetoi_kozott","timestamp":"2019. május. 06. 08:21","title":"Mészáros Lőrinc luxushoteljében sorsolnak ki nyaralást a Magyar Nemzet előfizetői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac58eee8-c0ba-45bf-a884-702614d9485a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"München környékén rengeteg érdekes BMW-vel lehet találkozni, nem csoda, hiszen itt található a bajor gyártó központja.","shortLead":"München környékén rengeteg érdekes BMW-vel lehet találkozni, nem csoda, hiszen itt található a bajor gyártó központja.","id":"20190507_ilyen_nincs_es_megis_van_elektromos_3as_bmwt_fotoztunk_mutatjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac58eee8-c0ba-45bf-a884-702614d9485a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202c8fbd-1cf9-4e4a-943e-1ef9f0c2330c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_ilyen_nincs_es_megis_van_elektromos_3as_bmwt_fotoztunk_mutatjuk","timestamp":"2019. május. 07. 08:21","title":"Ilyen nincs és mégis van: elektromos 3-as BMW-t fotóztunk, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139488d-eb95-488a-ae6b-6076fe0f48c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország több pontját is hótakaró borítja. ","shortLead":"Magyarország több pontját is hótakaró borítja. ","id":"20190506_Itt_a_tavasz_szakad_a_ho_a_Kekesteton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8139488d-eb95-488a-ae6b-6076fe0f48c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaeabe9-0b4b-43d3-afab-570b8b844797","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Itt_a_tavasz_szakad_a_ho_a_Kekesteton","timestamp":"2019. május. 06. 13:04","title":"Itt a tavasz, szakad a hó a Kékestetőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A jövőben nyugodtan politizáljon, \"álljon bele az európai és magyar értékek védelmébe\" a Petőfi Irodalmi Múzeum, amelyet nemzeti jelentőségű irodalmi erőközponttá kell fejleszteni – ezt irányozza elő a hvg.hu birtokába került kormányzati előterjesztés. Az Emmi titkos javaslata ösztöndíjat és képzést biztosítana a \"magyar érdekeket szem előtt tartó\" újságíróknak, a pezsgőbb kulturális élet érdekében előírná a támogatott szerzők kötelező fellépését, és szakítana az \"író ír írónak” elitista gyakorlatával. Milliárdokat szánnak arra, hogy az irodalmi múzeum \"a magyar mátrix kiemelt és vonzó erőterévé\" váljon, az ingatlana pedig az írószövetségek és a kultúra centrális székhelyévé.","shortLead":"A jövőben nyugodtan politizáljon, \"álljon bele az európai és magyar értékek védelmébe\" a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20190507_Kaslerek_milliardokkal_kistafirozott_erokozpontba_centralizalnak_a_kulturat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bbc9e3-11ee-4fe1-9c4e-1ffa67b5f8fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Kaslerek_milliardokkal_kistafirozott_erokozpontba_centralizalnak_a_kulturat","timestamp":"2019. május. 07. 06:30","title":"Káslerék milliárdokkal kitömött erőközpontba centralizálnák a kultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306a50e5-15ad-4c62-83a6-04b77e47b171","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy holland kutatás egy bizonyos szempont alapján vizsgált.","shortLead":"Egy holland kutatás egy bizonyos szempont alapján vizsgált.","id":"20190507_On_is_aldozat_a_parkapcsolatban_Ez_lehet_a_nyitja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=306a50e5-15ad-4c62-83a6-04b77e47b171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43efb83f-57d0-454d-a012-13fc0bdabc7a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190507_On_is_aldozat_a_parkapcsolatban_Ez_lehet_a_nyitja","timestamp":"2019. május. 07. 12:15","title":"Ön is áldozat a párkapcsolatában? Ez lehet a nyitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-jelölt színész az Instagramon mutatta be a listát.","shortLead":"Az Oscar-jelölt színész az Instagramon mutatta be a listát.","id":"20190505_Egy_magyar_alapitvanyt_is_tamogat_Thimothee_Chalamet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b222ecb6-64f2-46f1-9f15-08134e5167e0","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Egy_magyar_alapitvanyt_is_tamogat_Thimothee_Chalamet","timestamp":"2019. május. 05. 16:46","title":"Egy magyar alapítványt is támogat Timothée Chalamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee4bbdb-2684-45b5-872c-551aaa2fab9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barabás a hazai zenei élet egyik legkülönlegesebb alkotó-előadója. Zenéjében a jazz a „kályha”, ám nem ragad le a műfaj tradicionális megközelítésénél, szerzeményeiben az elektronikus tánczene, a funk, a soul és az artpop elemei keverednek izgalmasan.","shortLead":"Barabás a hazai zenei élet egyik legkülönlegesebb alkotó-előadója. Zenéjében a jazz a „kályha”, ám nem ragad le a műfaj...","id":"20190506_Barabas_Lorinc_algorythms_album_nagylemez_premier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ee4bbdb-2684-45b5-872c-551aaa2fab9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b4e84e-6fb3-4873-92c0-eb7601968a4a","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Barabas_Lorinc_algorythms_album_nagylemez_premier","timestamp":"2019. május. 06. 14:31","title":"Személyes algoritmusok – itt meghallgathatja Barabás Lőrinc új nagylemezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aedabc7-4168-4349-82b8-fc4f9b26f177","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az örök városban rejtett magyar kincsek is megbújnak, ezek feltérképezését segíti a Hungarian Memories (HuM) telefonos applikáció.","shortLead":"Az örök városban rejtett magyar kincsek is megbújnak, ezek feltérképezését segíti a Hungarian Memories (HuM) telefonos...","id":"20190507_Ez_az_ingyenes_applikacio_a_jo_valasztas_ha_Roma_magyar_emlekeire_kivancsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aedabc7-4168-4349-82b8-fc4f9b26f177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f116e58-841c-4b40-b921-143ab7e61e66","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Ez_az_ingyenes_applikacio_a_jo_valasztas_ha_Roma_magyar_emlekeire_kivancsi","timestamp":"2019. május. 07. 11:51","title":"Ez az ingyenes applikáció jó választás, ha Róma magyar emlékeire kíváncsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]