Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae64e5cc-3aba-4dee-aa3b-e3bdae7fe5bc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kuala Lumpur mellett New Yorkban is ez a kérdés. Az Egyesült Államokban most hallgatnak ki egy Malajzia által kiadott bankárt, aki a maláj állami fejlesztési alap pénzeit mosta tisztára – számolt be a Bloomberg üzleti portál. ","shortLead":"Kuala Lumpur mellett New Yorkban is ez a kérdés. Az Egyesült Államokban most hallgatnak ki egy Malajzia által kiadott...","id":"20190507_Mennyit_lopott_miniszterelnok_ur_Penzmosoda_malaj_modra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae64e5cc-3aba-4dee-aa3b-e3bdae7fe5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df25d2e-3971-43cc-b365-86cc787e58e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Mennyit_lopott_miniszterelnok_ur_Penzmosoda_malaj_modra","timestamp":"2019. május. 07. 14:11","title":"Mennyit lopott, miniszterelnök úr? Pénzmosoda maláj módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f214e7ee-8307-46f9-a6a0-c73355c86a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Cella Septichora látogatóközpontját bővítik, 15 fát ki kell vágni, a pótlásukról nincs szó az uniós közbeszerzési dokumentumban.\r

\r

","shortLead":"A Cella Septichora látogatóközpontját bővítik, 15 fát ki kell vágni, a pótlásukról nincs szó az uniós közbeszerzési...","id":"20190507_15_fat_vagnak_ki_a_pecsi_vilagoroksegi_fejlesztesnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f214e7ee-8307-46f9-a6a0-c73355c86a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32daa3b-a21c-4a85-bad9-dbbf28b1ed5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_15_fat_vagnak_ki_a_pecsi_vilagoroksegi_fejlesztesnel","timestamp":"2019. május. 07. 18:52","title":"15 fát vágnak ki a pécsi világörökségi fejlesztésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ellentmond egymásnak a közúti közlekedésről szóló törvény és a közterület-felügyeletről szóló törvény, ha valaki a megengedett időn túl várakozik, vagy egyáltalán nem vett parkolójegyet, illetve ha jegy nélkül még időn túl is parkol. ","shortLead":"Ellentmond egymásnak a közúti közlekedésről szóló törvény és a közterület-felügyeletről szóló törvény, ha valaki...","id":"20190507_kerekbilincs_ombudsman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d68db9b-2eb1-41fe-9415-7eed86a6cc28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_kerekbilincs_ombudsman","timestamp":"2019. május. 07. 17:20","title":"Az egyik törvény szerint lehet, egy másik szerint nem lehet felrakni kerékbilincset ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9109345a-6b48-4eec-b1aa-1ab051d83ff3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cars & Coffee rendezvény keretein belül immár harmadik alkalommal randevúznak egymással hazánk legexkluzívabb sport- és luxusautói.","shortLead":"A Cars & Coffee rendezvény keretein belül immár harmadik alkalommal randevúznak egymással hazánk legexkluzívabb sport...","id":"20190506_ritka_ferrarikat_nezne_eloben_vasarnap_keszthelyen_megteheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9109345a-6b48-4eec-b1aa-1ab051d83ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ba6c28-09d4-4d0c-b2ae-7a5190cd0031","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_ritka_ferrarikat_nezne_eloben_vasarnap_keszthelyen_megteheti","timestamp":"2019. május. 06. 13:21","title":"Megnézné a legkülönlegesebb hazai szuperautókat? Keszthelyen megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg a kormánypárt rendre utalványokat osztogatott a nyugdíjasoknak az országban, most mégis szúrja a szemét a szegedi Fidesznek, hogy Botka László is beígért tízezer forintot a nyugdíjasoknak és az iskolakezdőknek.","shortLead":"Míg a kormánypárt rendre utalványokat osztogatott a nyugdíjasoknak az országban, most mégis szúrja a szemét a szegedi...","id":"20190506_A_Fidesz_nem_osztogatna_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffa46f7-a812-4417-87d2-1e7a0c3d8106","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_A_Fidesz_nem_osztogatna_Szegeden","timestamp":"2019. május. 06. 13:20","title":"Botka \"júdáspénze\": A Fidesz nem osztogatna Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már megerősítette a hírt és a dátumot.","shortLead":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már megerősítette a hírt és a dátumot.","id":"20190507_donald_trump_orban_viktor_talalkozo_feher_haz_washington","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b01a2e4-eb13-45db-a759-0dad248b6a29","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_donald_trump_orban_viktor_talalkozo_feher_haz_washington","timestamp":"2019. május. 07. 16:50","title":"Bejelentette a Fehér Ház is a Trump–Orbán-találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","shortLead":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","id":"20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36ff322-c1ab-4960-80f7-5ea537e80994","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. május. 07. 15:02","title":"Belehúzott az Erste: vitték a személyi kölcsönt, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139488d-eb95-488a-ae6b-6076fe0f48c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország több pontját is hótakaró borítja. ","shortLead":"Magyarország több pontját is hótakaró borítja. ","id":"20190506_Itt_a_tavasz_szakad_a_ho_a_Kekesteton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8139488d-eb95-488a-ae6b-6076fe0f48c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaeabe9-0b4b-43d3-afab-570b8b844797","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Itt_a_tavasz_szakad_a_ho_a_Kekesteton","timestamp":"2019. május. 06. 13:04","title":"Itt a tavasz, szakad a hó a Kékestetőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]