[{"available":true,"c_guid":"ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Pörög az EP-választási kampány, tele a hirdetőoszlopok a Brüsszelnek címzett, a bevándorlás megállítására felhívó üzenettel. A Fidesz kampányának egyik vezérmotívuma ez, vagyis az alig burkolt rasszizmus, a másik pedig a \"nemzetek Európája\", vagyis annak a föderatív Európai Uniónak az elutasítása, amelyben az állami funkciók növekvő részét adják át a tagállamok az Unió közös intézményeinek.","shortLead":"Pörög az EP-választási kampány, tele a hirdetőoszlopok a Brüsszelnek címzett, a bevándorlás megállítására felhívó...","id":"20190508_Bauer_Zsakok_es_foltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03924ba3-8461-429a-a42d-db7af65473ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Bauer_Zsakok_es_foltok","timestamp":"2019. május. 08. 11:55","title":"Bauer: Zsákok és foltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem akadhat meg a nyerő széria.","shortLead":"Nem akadhat meg a nyerő széria.","id":"20190508_Meszaros_Lorinc_tarol_az_informatikai_piacon_is_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cca8d33-4c7c-4d63-b56d-b69e4b442b1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Meszaros_Lorinc_tarol_az_informatikai_piacon_is_","timestamp":"2019. május. 08. 11:02","title":"Mészáros Lőrinc tarol az informatikai piacon is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén is megjelent A 100 leggazdagabb című kiadvány, amely szerint Csányi Sándor 360 milliárd forintjával továbbra is a legvagyonosabb magyarnak számít. Tiborcz Istvánnak is van már 35 milliárdja.","shortLead":"Idén is megjelent A 100 leggazdagabb című kiadvány, amely szerint Csányi Sándor 360 milliárd forintjával továbbra is...","id":"20190509_a_100_leggazdagabb_tiborcz_csanyi_meszaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5f6556-10fb-41aa-8fa7-b586ed1eda39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_a_100_leggazdagabb_tiborcz_csanyi_meszaros","timestamp":"2019. május. 09. 06:01","title":"Kijött egy friss lista a leggazdagabb magyarokról – már Tiborcz István is felfért rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca4d068-4623-4017-baf0-ba0c651acfc1","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A stressz az életünk része. Ha akarjuk, ha nem. Még el sem kezdődött a napunk, de már előtte éjjel azon stresszelünk, hogy fog-e ébreszteni reggel az óra. Aztán azon, hogy beérünk-e dolgozni, hogy biztos jól nézünk-e ki… kávészünetben a facebook barátaink miatt, mert már megint sokkal izgalmasabb életük van, mint nekünk. Ha ez a stressz szint elég magas, szorongásos zavarokhoz vezethet, a magyar népesség 6%-a szenved benne. Egy 17 fős teamből legalább 1 ember. ","shortLead":"A stressz az életünk része. Ha akarjuk, ha nem. Még el sem kezdődött a napunk, de már előtte éjjel azon stresszelünk...","id":"HVG_Konferencia_20190507_Stressz_szorongas_hello","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aca4d068-4623-4017-baf0-ba0c651acfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a46c7b-dac2-4af3-910d-27789c97e843","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190507_Stressz_szorongas_hello","timestamp":"2019. május. 09. 10:24","title":"Stressz, szorongás: helló!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"ce872034-f414-4db6-9182-98506c61a4c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190509_Orban_es_a_nagyszebeni_szalamitaktika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce872034-f414-4db6-9182-98506c61a4c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3918ba40-364e-4b1e-8f9f-d5c7de07985d","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Orban_es_a_nagyszebeni_szalamitaktika","timestamp":"2019. május. 09. 15:06","title":"Orbán és a nagyszebeni szalámitaktika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815322d-f826-4f5b-a18f-92045ed87ee0","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201919_tamadjak_tovabbepitjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5815322d-f826-4f5b-a18f-92045ed87ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f862b57-fa13-455d-94e8-6a3ee8ecc7e7","keywords":null,"link":"/itthon/201919_tamadjak_tovabbepitjuk","timestamp":"2019. május. 09. 09:00","title":"Dobszay János: Támadják, továbbépítjük!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69c4a7d-dfee-4159-af9d-c7c0ed822a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 7000 BitCoint sikerült rövid idő alatt ellopniuk azoknak a hackereknek, akik a Binance rendszerét szemelték ki maguknak.","shortLead":"Nagyjából 7000 BitCoint sikerült rövid idő alatt ellopniuk azoknak a hackereknek, akik a Binance rendszerét szemelték...","id":"20190508_binance_bitcoin_lopas_kriptopenz_kriptovaluta_hackertamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e69c4a7d-dfee-4159-af9d-c7c0ed822a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce817a9-a260-42ee-b804-19cf400ee82b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_binance_bitcoin_lopas_kriptopenz_kriptovaluta_hackertamadas","timestamp":"2019. május. 08. 12:33","title":"Feltörték a világ egyik legnagyobb kriptopénz-kereskedőjét, 11,5 milliárd forintnyi BitCoin veszett oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaece31-1a30-4a08-a525-8219e7d8b820","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kanadába repült Ászija Bibi, az a pakisztáni keresztény asszony, akit istenkáromlás vádjával ítéltek halálra Pakisztánban. A már Kanadába élő lányaihoz költöző asszonyt 2010-ben ítélték halálra, ám a legfelső bíróság végül megváltoztatta az ítéletet. Ászija Bibi ügye komoly hullámokat vetett az országban, százezres tüntetéseken is tiltakoztak a fanatikusok a felmentés miatt.","shortLead":"Kanadába repült Ászija Bibi, az a pakisztáni keresztény asszony, akit istenkáromlás vádjával ítéltek halálra...","id":"20190508_Veget_erhetnek_a_Pakisztanban_istenkaromlasert_halalra_itelt_Aszija_Bibi_megprobaltatasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbaece31-1a30-4a08-a525-8219e7d8b820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4ebbdc-abe7-4da5-af3f-a72d53bf03c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Veget_erhetnek_a_Pakisztanban_istenkaromlasert_halalra_itelt_Aszija_Bibi_megprobaltatasai","timestamp":"2019. május. 08. 16:16","title":"Véget érhetnek a Pakisztánban istenkáromlásért halálra ítélt Ászija Bibi megpróbáltatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]