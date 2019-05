Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a4ed9ba-8bd5-43ea-9991-7ca62381069b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy eladósorba került hazai kisautót, amely az elmúlt egy évben igen komoly igénybevételnek volt kitéve.","shortLead":"Mutatunk egy eladósorba került hazai kisautót, amely az elmúlt egy évben igen komoly igénybevételnek volt kitéve.","id":"20190509_a_nap_hirdetese_ez_a_magyar_suzuki_swift_abszolut_nem_zsakbamacska","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a4ed9ba-8bd5-43ea-9991-7ca62381069b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a09443-e4f6-44df-8d66-0d785eb275d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_a_nap_hirdetese_ez_a_magyar_suzuki_swift_abszolut_nem_zsakbamacska","timestamp":"2019. május. 09. 06:41","title":"A nap hirdetése: Ez a magyar Suzuki Swift abszolút nem zsákbamacska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekkel korábban maga Chris Hughes is sokat tett, hogy a Facebook ne csak egyetemi projekt legyen. Mostanra azonban gyökeresen megváltozott a véleménye. ","shortLead":"Évekkel korábban maga Chris Hughes is sokat tett, hogy a Facebook ne csak egyetemi projekt legyen. Mostanra azonban...","id":"20190509_chris_hughes_facebook_feladarabolasa_kozossegi_media_mark_zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503d0e99-296a-4693-a668-3f92fa982f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_chris_hughes_facebook_feladarabolasa_kozossegi_media_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. május. 09. 17:33","title":"Túl nagy erő összpontosul Zuckerberg kezében, lépnünk kell – üzente a Facebook társalapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Létszámhiány van a francia kórházakban, ezért a sztrájkolók egyik fő követelése az, hogy vegyenek fel új munkatársakat, illetve hogy a szerződéses alkalmazottakat véglegesítsék. Ezzel pontosan szembemennek Macron elnök reformjaival. Maga a sztrájk ezért az új közszolgálati törvény ellen is irányul.","shortLead":"Létszámhiány van a francia kórházakban, ezért a sztrájkolók egyik fő követelése az, hogy vegyenek fel új munkatársakat...","id":"20190509_Igazi_Veszhelyzet_a_traumatologian__sztrajk_a_francia_korhazakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b55192-0f09-4c45-8747-9d7964ec6e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Igazi_Veszhelyzet_a_traumatologian__sztrajk_a_francia_korhazakban","timestamp":"2019. május. 09. 16:27","title":"Igazi \"Vészhelyzet\" a traumatológián – sztrájk a francia kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9321484-5843-46d3-852f-b6938f2ba0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bevándorlás, migráció, stb.","shortLead":"Bevándorlás, migráció, stb.","id":"20190509_Elmondta_Orban_Viktor_hogyan_kepzeli_Europa_jovojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9321484-5843-46d3-852f-b6938f2ba0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8c4350-ba44-4b28-8618-c08174d6db02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Elmondta_Orban_Viktor_hogyan_kepzeli_Europa_jovojet","timestamp":"2019. május. 09. 16:24","title":"Elmondta Orbán Viktor, hogyan képzeli Európa jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A spanyol szezon kicsit eltolódott, ezért összecsúszhat a magyarral. ","shortLead":"A spanyol szezon kicsit eltolódott, ezért összecsúszhat a magyarral. ","id":"20190509_A_kesoi_spanyol_dinnye_miatt_lehetnek_gondban_a_magyar_termelok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfc6978-39ad-4b3f-baa1-ecb55fb2fed8","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_A_kesoi_spanyol_dinnye_miatt_lehetnek_gondban_a_magyar_termelok","timestamp":"2019. május. 09. 08:58","title":"A késői spanyol dinnye miatt lehetnek gondban a magyar termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fagyasztóból két nő maradványai kerültek elő, a londoni rendőrség most bejelentette, az egyikük magyar állampolgár. ","shortLead":"A fagyasztóból két nő maradványai kerültek elő, a londoni rendőrség most bejelentette, az egyikük magyar állampolgár. ","id":"20190507_magyar_no_holtteste_fagyaszto_london","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1be182-9def-4953-bddf-0cf2e067873d","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_magyar_no_holtteste_fagyaszto_london","timestamp":"2019. május. 07. 20:50","title":"Magyar nő holttestét találták meg egy londoni ház fagyasztójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7216852b-3f84-453e-a104-661a3d4c51ea","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az újkori árverések történetében még sohasem fordult elő, hogy egy toplistás aukciósház januárban kezdje meg a tavaszi idényt, idén azonban ez is bekövetkezett. A Studio január 31-én startolt, de a Szőnyi sem várt sokáig, ők március 2-án mérették meg magukat. Rajtuk kívül szervezett még licitálást a kistokaji Abaúj Antikvárium – fővárosi aukcióval – és a Pest-Budai Árverezőház. ","shortLead":"Az újkori árverések történetében még sohasem fordult elő, hogy egy toplistás aukciósház januárban kezdje meg a tavaszi...","id":"20190509_Korai_tavasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7216852b-3f84-453e-a104-661a3d4c51ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0ad0db-c7b2-4e5f-8182-bb47104f5a3e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190509_Korai_tavasz","timestamp":"2019. május. 09. 13:24","title":"Korai tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tervezett rendszerkarbantartás miatt bő két napig nem lesznek elérhetők az Magyar Tudományos Akadémia gondozásában lévő tudományos-ismeretterjesztő weboldalak.","shortLead":"Tervezett rendszerkarbantartás miatt bő két napig nem lesznek elérhetők az Magyar Tudományos Akadémia gondozásában lévő...","id":"20190509_mta_weboldal_karbantartas_mta_hu_tudomany_hu_nem_elerheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7a6cfd-91fb-4ffa-8468-e764758a3c0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_mta_weboldal_karbantartas_mta_hu_tudomany_hu_nem_elerheto","timestamp":"2019. május. 09. 13:33","title":"Ne aggódjon, nem Palkovicsék akcióznak, csak ideiglenesen kapcsolják le az MTA oldalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]