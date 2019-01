Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd78403c-56b4-4330-a178-9361d199b027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően, mintha a totális józanság felé fordult volna az importautós piac: Focus, Golf, Astra az első három. Hol vannak már a tízezrével behozott BMW-k? ","shortLead":"Alapvetően, mintha a totális józanság felé fordult volna az importautós piac: Focus, Golf, Astra az első három. Hol...","id":"20190107_hasznalt_auto_imort_top_lista_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd78403c-56b4-4330-a178-9361d199b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a560e1-9c25-44b8-857d-0b27fe210560","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_hasznalt_auto_imort_top_lista_2018","timestamp":"2019. január. 07. 09:21","title":"Importautós toplista 2018: a régi BMW-k után a Focusok országa lettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95bf6a3-4112-4954-9f51-b7246f0950aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintha kissé visszavettek volna a sztárok a strasszokból és a kövekből, az idei díjátadón leginkább az egyszínű ruhák hódítottak. ","shortLead":"Mintha kissé visszavettek volna a sztárok a strasszokból és a kövekből, az idei díjátadón leginkább az egyszínű ruhák...","id":"20190107_Golden_Globe_2019_ruha_divat_estelyi_voros_szonyeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a95bf6a3-4112-4954-9f51-b7246f0950aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5988614b-12dc-4f03-97b8-73af3a1fe11d","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Golden_Globe_2019_ruha_divat_estelyi_voros_szonyeg","timestamp":"2019. január. 07. 12:55","title":"Ezek voltak a Golden Globe legdögösebb és a legcikibb ruhái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit válltöréssel és zúzódásokkal vitték a székelyudvarhelyi kórházba, amelyet műtétje után már el is hagyhatott.","shortLead":"A férfit válltöréssel és zúzódásokkal vitték a székelyudvarhelyi kórházba, amelyet műtétje után már el is hagyhatott.","id":"20190107_magyar_allampolgar_vadaszat_vaddiszno_medve_szekelyfold_medvetamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d81829f-b654-4df0-9f79-ba2ddcef4dce","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_magyar_allampolgar_vadaszat_vaddiszno_medve_szekelyfold_medvetamadas","timestamp":"2019. január. 07. 12:37","title":"Vadászó magyarra támadt egy medve Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0758b8b3-8582-4546-a3e7-e33d161182fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Glenn Close és Rami Malek kapták a legjobb drámai színészeknek járó díjakat.","shortLead":"Glenn Close és Rami Malek kapták a legjobb drámai színészeknek járó díjakat.","id":"20190107_A_Bohem_rapszodiat_valasztottak_a_legjobb_filmnek_a_Golden_Globe_dijatadon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0758b8b3-8582-4546-a3e7-e33d161182fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284d9090-19c8-4338-943d-c86460cd4477","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_A_Bohem_rapszodiat_valasztottak_a_legjobb_filmnek_a_Golden_Globe_dijatadon","timestamp":"2019. január. 07. 07:19","title":"A Bohém rapszódiát választották a legjobb filmnek a Golden Globe-díj-átadón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90a5698-dbfc-45d8-a1db-1470661d5d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen lassan változó háttérkép válik egy mozifilmből az alábbi, nem mindennapi eszköz jóvoltából. Egy Raspberry Pi számítógépre és egy e-papír kijelzőre, no meg megfelelő szoftverre van szükség hozzá.","shortLead":"Igen lassan változó háttérkép válik egy mozifilmből az alábbi, nem mindennapi eszköz jóvoltából. Egy Raspberry Pi...","id":"20190105_very_slow_movie_player_epapir_alapu_diszito_eszkoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b90a5698-dbfc-45d8-a1db-1470661d5d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f0ecbe-a2b2-4229-a64f-d1734b4a3c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190105_very_slow_movie_player_epapir_alapu_diszito_eszkoz","timestamp":"2019. január. 05. 19:03","title":"Ez a videólejátszó egy év alatt játszik le egy filmet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok jót belepakolnának a Nokia 9 PureView utódjába, és persze az 5G-re is felkészítenék. A legújabb értesülések nem hivatalosak, azonban egybecsengenek néhány korábbi pletykával.","shortLead":"Sok jót belepakolnának a Nokia 9 PureView utódjába, és persze az 5G-re is felkészítenék. A legújabb értesülések nem...","id":"20190107_nokia_9_pureview_otkameras_5g_telefon_utodja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f035431-4c63-43f7-98f5-2aab8c4af926","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_nokia_9_pureview_otkameras_5g_telefon_utodja","timestamp":"2019. január. 07. 13:03","title":"5G és 5 kamera: izgalmasnak ígérkezik a Nokia idei csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d736fd24-f014-46e2-8158-f3af62b2698a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A XXI. század táptalaja a függőségek kialakulásának, és ehhez még csak tudatmódosító anyagokhoz sem kell nyúlni – mondja Adam Alter, a New York-i Egyetem pszichológia- és marketingprofesszora. Interjú.","shortLead":"A XXI. század táptalaja a függőségek kialakulásának, és ehhez még csak tudatmódosító anyagokhoz sem kell nyúlni –...","id":"20190106_Adam_alter_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d736fd24-f014-46e2-8158-f3af62b2698a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2091269-abe9-4358-a796-e057606479e1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190106_Adam_alter_interju","timestamp":"2019. január. 06. 19:15","title":"„Egy szenvedély addig jó, amíg gazdagítja az életünket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Húszezernél is több lakás átadása várható 2019-ben, ez pedig az albérletpiacon is új korszakot nyithat.","shortLead":"Húszezernél is több lakás átadása várható 2019-ben, ez pedig az albérletpiacon is új korszakot nyithat.","id":"20190107_Befektetok_vasaroljak_fel_az_uj_lakasokat_hogy_kiadjak_alberletnek__mi_lesz_az_arakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a13f1a-0e9d-4de7-aace-c971aee3c86f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Befektetok_vasaroljak_fel_az_uj_lakasokat_hogy_kiadjak_alberletnek__mi_lesz_az_arakkal","timestamp":"2019. január. 07. 08:03","title":"Befektetők vásárolják fel az új lakásokat, hogy kiadják albérletnek – mi lesz az árakkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]