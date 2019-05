Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03705b72-b780-4ab4-a4d1-569593285add","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"„Hosszas kálvária után ma már pontosan tudom, hogy a prosztatagyulladás nagyon makacs és kellemetlen dolog, ami nem múlik el magától. Ahogy azt is, hogy mi, férfiak nem szemérmesek, hanem inkább felelőtlenek vagyunk, amikor nem figyelünk magunkra, és nem kérünk időben segítséget”. Egy prosztatagyulladás és egy gyógyulás története. \r

","shortLead":"„Hosszas kálvária után ma már pontosan tudom, hogy a prosztatagyulladás nagyon makacs és kellemetlen dolog, ami nem...","id":"proxelan_20190515_prosztatagyulladas_gyogyulas_tapasztalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03705b72-b780-4ab4-a4d1-569593285add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b7303d-ff86-4142-a2f9-eb449e0018fd","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190515_prosztatagyulladas_gyogyulas_tapasztalat","timestamp":"2019. május. 15. 10:30","title":"Te irányíts, ne a prosztatagyulladásod!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"Diseri Dóra","category":"itthon","description":"Sok külföldön élő magyarnak káosz van a fejében amiatt, hogyan szavazhat majd a május 26-i EP-választásokon. Ennek egyik oka, hogy még a Németországban élő magyar jogászoknak is napokig tartott kibogozni például azt, hogy kit lehet regisztrálni. Berlini tudósítónk megnézte, mi a helyzet.","shortLead":"Sok külföldön élő magyarnak káosz van a fejében amiatt, hogyan szavazhat majd a május 26-i EP-választásokon. Ennek...","id":"20190515_Magyarok_akik_nemet_partokra_szavaznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae4531a-4879-4fb9-9b57-f943685e3e38","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Magyarok_akik_nemet_partokra_szavaznak","timestamp":"2019. május. 15. 06:45","title":"Magyarok, akik német pártokra szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára vonatkozik. ","shortLead":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára...","id":"20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dbe73-6f4f-4ecf-bee6-59c6c4a7410a","keywords":null,"link":"/elet/20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","timestamp":"2019. május. 15. 07:16","title":"Nagyon szigorú abortusztilalmat szavaztak meg Alabamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba48f266-f964-440b-bf59-c8ab86031afa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál egyetem könyvtárát kellett kiüríteni a bűz miatt. ","shortLead":"Egy ausztrál egyetem könyvtárát kellett kiüríteni a bűz miatt. ","id":"20190514_Gazszivargasra_gyanakodtak_annyira_budos_volt_a_kukaba_dobott_gyumolcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba48f266-f964-440b-bf59-c8ab86031afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b51097a-862c-4f5a-8c04-1d60ecc9194b","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Gazszivargasra_gyanakodtak_annyira_budos_volt_a_kukaba_dobott_gyumolcs","timestamp":"2019. május. 14. 18:17","title":"Gázszivárgásra gyanakodtak, annyira büdös volt a kukába dobott gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad a takarékláng, érdemi javulás nem várható az ágazatban.","shortLead":"Marad a takarékláng, érdemi javulás nem várható az ágazatban.","id":"20190516_Alig_szanna_tobbet_a_kormany_jovore_az_egeszsegugyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81eae35-7c03-4bef-9e46-20b243bb7d03","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Alig_szanna_tobbet_a_kormany_jovore_az_egeszsegugyre","timestamp":"2019. május. 16. 05:28","title":"Alig szánna többet a kormány jövőre az egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, mégsem függesztettek fel minden rendezvényt.","shortLead":"Úgy tűnik, mégsem függesztettek fel minden rendezvényt.","id":"20190515_csapi_vasarcsarnok_piac_politizalas_rendezvenyek_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734b751d-9c28-4a16-9a24-0d6f843a857e","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_csapi_vasarcsarnok_piac_politizalas_rendezvenyek_kampany","timestamp":"2019. május. 15. 20:01","title":"A portugál napokon nem tart politizálástól a piacigazgatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Balog egy olyan konferencián vett részt, amelyen az erős, autoriter vezetőkről volt szó, és elhangzott, Trump, Orbán vagy Putyin nem erős, és nem is vezető.\r

\r

","shortLead":"Balog egy olyan konferencián vett részt, amelyen az erős, autoriter vezetőkről volt szó, és elhangzott, Trump, Orbán...","id":"20190514_Balog_Zoltan_A_nyugateuropai_elitnek_kell_egy_ellensegkep_amelytol_meg_lehet_menteni_Europat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5681e5-271c-4cc8-9c87-f43d0f8a2f76","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Balog_Zoltan_A_nyugateuropai_elitnek_kell_egy_ellensegkep_amelytol_meg_lehet_menteni_Europat","timestamp":"2019. május. 14. 16:25","title":"Balog Zoltán: \"A nyugat-európai elitnek kell egy ellenségkép, amelytől meg lehet menteni Európát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szerint a jó irodalom természetétől idegen az ideologikusság.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szerint a jó irodalom természetétől idegen az ideologikusság.","id":"20190515_Demeter_Szilard_Nem_elunk_diktaturaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2defa5cb-afc3-4be4-8557-1760a45c4923","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Demeter_Szilard_Nem_elunk_diktaturaban","timestamp":"2019. május. 15. 15:55","title":"Demeter Szilárd: „Nem élünk diktatúrában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]