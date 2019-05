Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05cdbab2-ea0c-438d-8b40-61fb071da609","c_author":"Tossenberger Tamás","category":"enesacegem","description":"Huszonéves startupperek nem csak a Szilícium-völgyben élnek, Budapesten is adottak a körülmények ahhoz, hogy valaki merjen nagyot álmodni. De milyen az ébredés? A pályájuk elején járó fiatal startup vállalkozókkal beszélgettünk.","shortLead":"Huszonéves startupperek nem csak a Szilícium-völgyben élnek, Budapesten is adottak a körülmények ahhoz, hogy valaki...","id":"20190508_startup_fiatalok_siker_kudarc_indulas_penz_befektetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05cdbab2-ea0c-438d-8b40-61fb071da609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6314bcb0-9d07-427b-8a36-4493b570148b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190508_startup_fiatalok_siker_kudarc_indulas_penz_befektetes","timestamp":"2019. május. 08. 14:20","title":"„Ezt sokáig nem lehet bírni, de a húszas éveimbe belefér”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyílt levelük több országban és nyelven megjelenik: szerintük a hatékony környezetvédelmi lépések például a gazdasági rendszerek átalakítását jelentik.","shortLead":"Nyílt levelük több országban és nyelven megjelenik: szerintük a hatékony környezetvédelmi lépések például a gazdasági...","id":"20190509_A_gazdasagi_rendszerek_atalakitasat_koveteli_200_klimavedo_tudos_Europaszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7389b5-c22f-4b76-bc23-95083b4b9258","keywords":null,"link":"/elet/20190509_A_gazdasagi_rendszerek_atalakitasat_koveteli_200_klimavedo_tudos_Europaszerte","timestamp":"2019. május. 09. 11:08","title":"A gazdasági rendszerek átalakítását követeli 200 klímavédő tudós Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy bűnszervezet 2012 és 2016 között autóversenyzéshez kapcsolódó színlelt reklámtevékenységgel csalt el több mint 11 milliárd forintot.","shortLead":"Egy bűnszervezet 2012 és 2016 között autóversenyzéshez kapcsolódó színlelt reklámtevékenységgel csalt el több mint 11...","id":"20190508_11_milliardosra_duzzadt_a_csalasi_ugy_a_magyar_autosportban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbd12af-239c-4c2f-93ce-0ba4bfe4a160","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_11_milliardosra_duzzadt_a_csalasi_ugy_a_magyar_autosportban","timestamp":"2019. május. 08. 12:25","title":"11 milliárdosra duzzadt a csalási ügy a magyar autósportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb53483-5269-425b-9d27-39f2bd983c5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google olyan funkciót épít a böngészőjébe, ami lehetővé teszi, hogy töröljük azokat a cookie-nak (sütinek) nevezett kis kódrészleteket, amelyek oldalakon átívelve követnek nyomon minket netezés közben.","shortLead":"A Google olyan funkciót épít a böngészőjébe, ami lehetővé teszi, hogy töröljük azokat a cookie-nak (sütinek) nevezett...","id":"20190509_google_chrome_bongeszo_felhasznaloi_adatok_nyomon_kovetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bb53483-5269-425b-9d27-39f2bd983c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74942202-b94e-4ef6-913f-9ddfc945db69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_google_chrome_bongeszo_felhasznaloi_adatok_nyomon_kovetes","timestamp":"2019. május. 09. 11:33","title":"A Chrome böngésző új funkciója betesz majd a leskelődő weboldalaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekkel korábban maga Chris Hughes is sokat tett, hogy a Facebook ne csak egyetemi projekt legyen. Mostanra azonban gyökeresen megváltozott a véleménye. ","shortLead":"Évekkel korábban maga Chris Hughes is sokat tett, hogy a Facebook ne csak egyetemi projekt legyen. Mostanra azonban...","id":"20190509_chris_hughes_facebook_feladarabolasa_kozossegi_media_mark_zuckerberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503d0e99-296a-4693-a668-3f92fa982f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_chris_hughes_facebook_feladarabolasa_kozossegi_media_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. május. 09. 17:33","title":"Túl nagy hatalom összpontosul Zuckerberg kezében, lépnünk kell – üzente a Facebook társalapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajnos kevés az észérv az EU kihívásairól, mondta el a külügyminiszter az NKE konferenciáján – egy olyan kormány minisztereként, amely minden vele nem egyetértő pártot bevándorláspártiként bélyegez meg, és minden kérdést a bevándorlásra vezet vissza.","shortLead":"Sajnos kevés az észérv az EU kihívásairól, mondta el a külügyminiszter az NKE konferenciáján – egy olyan kormány...","id":"20190509_Szijjarto_a_versenyt_felti_Europaban_es_racionalis_vitat_szeretne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784035b8-0063-4275-ba51-e4db8b4be9b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Szijjarto_a_versenyt_felti_Europaban_es_racionalis_vitat_szeretne","timestamp":"2019. május. 09. 11:41","title":"Szijjártó a versenyt félti Európában, és racionális vitát szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f100a7c4-efd1-4966-ad73-387e7d41ae23","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Tottenham a 96. percben szerzett góllal jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája madridi döntőjébe.","shortLead":"A Tottenham a 96. percben szerzett góllal jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája madridi döntőjébe.","id":"20190509_mauricio_pochettino_erik_ten_hag_bajnokok_ligaja_elodonto_ajax_tottenham","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f100a7c4-efd1-4966-ad73-387e7d41ae23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c546cb-b9bf-4b22-8761-3624df17b12a","keywords":null,"link":"/sport/20190509_mauricio_pochettino_erik_ten_hag_bajnokok_ligaja_elodonto_ajax_tottenham","timestamp":"2019. május. 09. 12:11","title":"Pochettinónak a szava is elállt attól, amit a csapata véghez vitt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A CEU-n tartott előadást korunk sztártörténésze, Yuval Noah Harari. Előadásában egyszer sem ejtette ki Orbán Viktor nevét, bár a hallgatósága sokszor gondolhatta, róla beszél. Lehet pokol, lehet mennyország, és a kettő között bármi - jósolta 2050-re.","shortLead":"A CEU-n tartott előadást korunk sztártörténésze, Yuval Noah Harari. Előadásában egyszer sem ejtette ki Orbán Viktor...","id":"20190508_Harari_Aki_szereti_a_foci_VBt_az_globalista_nem_nacionalista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fa837c-50cb-45ad-8f5e-ed7956cc4c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Harari_Aki_szereti_a_foci_VBt_az_globalista_nem_nacionalista","timestamp":"2019. május. 08. 20:09","title":"Harari: Erős nemzeti érzelmek idején diktatúra és polgárháború jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]