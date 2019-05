Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5aeb27d-9bd5-435e-a33b-c31aab735e8d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több tízmillió forint értékű marihuánát foglalt le a rendőrség Pomázon és Budapesten, négy férfit őrizetbe vettek.\r

\r

","shortLead":"Több tízmillió forint értékű marihuánát foglalt le a rendőrség Pomázon és Budapesten, négy férfit őrizetbe vettek.\r

\r

","id":"20190526_Mikozben_szavazgatunk_tobb_tizmillio_erteku_marihuanat_foglaltak_le_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5aeb27d-9bd5-435e-a33b-c31aab735e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0d8728-ce2c-48a1-809a-cacb397a0972","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Mikozben_szavazgatunk_tobb_tizmillio_erteku_marihuanat_foglaltak_le_a_rendorok","timestamp":"2019. május. 26. 09:47","title":"Miközben szavazgatunk, több tízmillió értékű marihuánát foglaltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cde762b-7b5f-45a5-ba8d-20725f2f925b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hátsókerék-hajtás és 6 hengeres motor nélkül érkezett meg a bajor gyártó legkisebb modellje. ","shortLead":"Hátsókerék-hajtás és 6 hengeres motor nélkül érkezett meg a bajor gyártó legkisebb modellje. ","id":"20190527_hivatalos_uj_korszakot_nyit_a_most_leleplezett_1es_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cde762b-7b5f-45a5-ba8d-20725f2f925b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287cb3a6-94b4-42f8-857e-77893bf40319","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_hivatalos_uj_korszakot_nyit_a_most_leleplezett_1es_bmw","timestamp":"2019. május. 27. 08:21","title":"Hivatalos: új korszakot nyit a most leleplezett 1-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebookon fakadt ki a politikus a csatorna ellen.","shortLead":"Facebookon fakadt ki a politikus a csatorna ellen.","id":"20190525_Duro_Dora_szerint_az_RTL_cenzurazza_a_partjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae1eee1-902a-4285-b174-7560175aaca0","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Duro_Dora_szerint_az_RTL_cenzurazza_a_partjat","timestamp":"2019. május. 25. 14:05","title":"Dúró Dóra szerint az RTL cenzúrázza a pártját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakszervezet neki „fel nem róható okok” miatt visszakozott.\r

\r

","shortLead":"A szakszervezet neki „fel nem róható okok” miatt visszakozott.\r

\r

","id":"20190527_Nem_lesz_tanarsztrajk_a_PDSZ_visszavonta_a_sztrajkfelhivast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476eed42-edd9-4e67-aa3d-9591ed1490e2","keywords":null,"link":"/elet/20190527_Nem_lesz_tanarsztrajk_a_PDSZ_visszavonta_a_sztrajkfelhivast","timestamp":"2019. május. 27. 10:21","title":"Nem lesz tanársztrájk, a PDSZ visszavonta a sztrájkfelhívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2e76c1-d314-43dc-bb64-7e8d132aeed5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ramadán alatt alábbhagytak a harcok, de most újra felélénkültek. Április eleje óta már több mint 500-an haltak meg Líbiában.","shortLead":"A ramadán alatt alábbhagytak a harcok, de most újra felélénkültek. Április eleje óta már több mint 500-an haltak meg...","id":"20190526_Ujra_ropognak_a_fegyverek_Tripoliban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf2e76c1-d314-43dc-bb64-7e8d132aeed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234dec41-d722-4a7e-aa60-351eb48813f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_Ujra_ropognak_a_fegyverek_Tripoliban","timestamp":"2019. május. 26. 11:28","title":"Újra ropognak a fegyverek Tripoliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az antiszemitizmus erősödése miatt nem javasolja a Németországban élő zsidóknak kipa nyilvános viselését a német szövetségi kormány antiszemitizmus elleni kormánybiztosa - derül ki a Funke médiacsoport lapjaiban szombaton megjelent interjúból.","shortLead":"Az antiszemitizmus erősödése miatt nem javasolja a Németországban élő zsidóknak kipa nyilvános viselését a német...","id":"20190525_Nem_javasoljak_Nemetorszagban_a_kipa_nyilvanos_viseleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344abd10-7551-4489-b500-d68e4c9f5ddb","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Nem_javasoljak_Nemetorszagban_a_kipa_nyilvanos_viseleset","timestamp":"2019. május. 25. 15:36","title":"Nem javasolják Németországban a kipa nyilvános viselését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábbiaknál jóval kevesebben, csak mintegy háromezren vonultak utcákra a kormány intézkedései ellen tiltakozva sárga láthatósági mellényben szombaton Franciaországban.","shortLead":"A korábbiaknál jóval kevesebben, csak mintegy háromezren vonultak utcákra a kormány intézkedései ellen tiltakozva sárga...","id":"20190525_Kifulladoban_a_parizsi_sargamellenyes_mozgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cecaa9-8ef5-4f26-9021-6b6f43cae5af","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Kifulladoban_a_parizsi_sargamellenyes_mozgalom","timestamp":"2019. május. 25. 20:32","title":"Kifulladóban a párizsi sárgamellényes mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a088f-c32c-40cb-8395-e40062e03a83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik budapesti oktatási intézmény vécéjében. ","shortLead":"Az egyik budapesti oktatási intézmény vécéjében. ","id":"20190526_Patkany_szavazokor_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179a088f-c32c-40cb-8395-e40062e03a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bef1001-0f95-435c-b28f-cec0c6b4054b","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Patkany_szavazokor_valasztas","timestamp":"2019. május. 26. 18:18","title":"Patkányt fotóztak az egyik szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]