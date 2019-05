Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60cb4774-fd12-42df-9f96-5bda1950c2ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1979-ben, kereken negyven éve jelent meg először a HVG. Az RTL Klub XXI. század című műsora hétfő este lapunk négy évtizedét mutatja be, felidézve az indulást, a sorsfordító pillanatokat, és felvillantva jelenünket. Nézze meg a műsor előzetesét itt, illetve 00.10-kor az adást az RTL Klubon.","shortLead":"1979-ben, kereken negyven éve jelent meg először a HVG. Az RTL Klub XXI. század című műsora hétfő este lapunk négy...","id":"20190527_HVG_40_a_XXI_szazadban_lapunk_negy_evtizede_ma_ejszaka_az_RTL_Klubon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60cb4774-fd12-42df-9f96-5bda1950c2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11eeb3e-46bd-4ac6-84f0-b4a791f61cfb","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_HVG_40_a_XXI_szazadban_lapunk_negy_evtizede_ma_ejszaka_az_RTL_Klubon","timestamp":"2019. május. 27. 10:15","title":"HVG 40 a XXI. században: lapunk négy évtizede ma éjszaka az RTL Klubon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dffd5e-605b-4ab7-aea4-cfcbf2d51d61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti La Voiture Noire elvileg 5 milliárd forintos értéket képvisel, de továbbra is a kerekével együtt forog a féknyerge.","shortLead":"A Bugatti La Voiture Noire elvileg 5 milliárd forintos értéket képvisel, de továbbra is a kerekével együtt forog...","id":"20190527_meg_mindig_nagyon_kiabrandito_a_vilag_legdragabb_uj_autoja_bugatti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39dffd5e-605b-4ab7-aea4-cfcbf2d51d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407806bc-ee31-47ed-a1b6-a192aa81d98c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_meg_mindig_nagyon_kiabrandito_a_vilag_legdragabb_uj_autoja_bugatti","timestamp":"2019. május. 27. 11:21","title":"Még mindig nagyon kiábrándító a világ legdrágább új autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e678716-1791-47ea-9a8e-ab9a2ee3c27e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri.","shortLead":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri.","id":"20190527_eltunt_fiu_rakosmente_szocs_benjamin_gabor_rendorseg_korozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e678716-1791-47ea-9a8e-ab9a2ee3c27e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bdd493-09eb-4321-8d95-de367508b15f","keywords":null,"link":"/elet/20190527_eltunt_fiu_rakosmente_szocs_benjamin_gabor_rendorseg_korozes","timestamp":"2019. május. 27. 17:21","title":"Eltűnt tízévest keresnek a budapesti rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5434330-e30f-4648-83f1-497593a0a359","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal a YouTube-on lehet majd nézni Hajós András népszerű zenei műsorának folytatását. ","shortLead":"Ezúttal a YouTube-on lehet majd nézni Hajós András népszerű zenei műsorának folytatását. ","id":"20190527_Folytatodik_Hajos_Andras_vilagslagergyarto_musora_a_Dalfutar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5434330-e30f-4648-83f1-497593a0a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c47cf6-f9ee-4366-a487-186ee3cd8366","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Folytatodik_Hajos_Andras_vilagslagergyarto_musora_a_Dalfutar","timestamp":"2019. május. 27. 15:31","title":"Folytatódik Hajós András világslágergyártó műsora, a Dalfutár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több országban 60 százalék fölötti részvételi arányt is mértek. ","shortLead":"Több országban 60 százalék fölötti részvételi arányt is mértek. ","id":"20190527_Husz_eve_nem_volt_ilyen_magas_az_atlagos_reszveteli_arany_a_szavazason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8ede41-3d6b-4941-8595-a21a1963fe96","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Husz_eve_nem_volt_ilyen_magas_az_atlagos_reszveteli_arany_a_szavazason","timestamp":"2019. május. 27. 05:05","title":"Húsz éve nem volt ilyen magas az átlagos részvételi arány a szavazáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őt támogató egyik párt épp most hullik ki az Európai Parlamentből.","shortLead":"Az őt támogató egyik párt épp most hullik ki az Európai Parlamentből.","id":"20190526_Puzser_az_LMProl_Mi_kozom_nekem_ahhoz_hogy_ok_epp_osszeomlanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74002cc-5c5e-4ae1-905e-25fcbae9dba8","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Puzser_az_LMProl_Mi_kozom_nekem_ahhoz_hogy_ok_epp_osszeomlanak","timestamp":"2019. május. 26. 21:34","title":"Puzsér az LMP-ről: \"Mi közöm nekem ahhoz, hogy ők épp összeomlanak?!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9e130d-5ddd-47c1-9cea-7ce15ebeb0c7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Budapest Honvédtól távozó Gróf Dávid érkezik hozzájuk. ","shortLead":"A Budapest Honvédtól távozó Gróf Dávid érkezik hozzájuk. ","id":"20190527_Bejelentette_uj_igazolasat_a_Fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc9e130d-5ddd-47c1-9cea-7ce15ebeb0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b354792b-c28c-4694-8fba-63ebcd949fd3","keywords":null,"link":"/sport/20190527_Bejelentette_uj_igazolasat_a_Fradi","timestamp":"2019. május. 27. 12:35","title":"Bejelentette új igazolását a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agyi aktivitás változása okozza a menstruációt megelőző egy hétben esetlegesen jelentkező hangulatváltozást és idegességet – állapították meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem (JUHI) kutatói. ","shortLead":"Az agyi aktivitás változása okozza a menstruációt megelőző egy hétben esetlegesen jelentkező hangulatváltozást és...","id":"20190528_menstruacio_hangulatvaltozas_pms_premestruacios_szindroma_agyi_aktivitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665b5ab0-ca4c-4bb9-bfac-748d07adfbb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_menstruacio_hangulatvaltozas_pms_premestruacios_szindroma_agyi_aktivitas","timestamp":"2019. május. 28. 17:03","title":"Rájöttek, mi okozza a nőknél a menstruáció előtti idegességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]