Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Edda énekesének ismert a fura viszonya a földönkívüliekkel, de eddig azt nem árulta el, hogy ért a sámánok nyelvén is.","shortLead":"Az Edda énekesének ismert a fura viszonya a földönkívüliekkel, de eddig azt nem árulta el, hogy ért a sámánok nyelvén...","id":"20190527_Pataky_Attila_samandobbal_uzte_el_az_esot_az_Eddakoncert_idejere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb22c0d-3e03-4d17-9855-fb5af556c956","keywords":null,"link":"/elet/20190527_Pataky_Attila_samandobbal_uzte_el_az_esot_az_Eddakoncert_idejere","timestamp":"2019. május. 27. 10:13","title":"Pataky Attila azt állítja, hogy sámándobbal űzte el az esőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78248513-7ab0-4b7d-8e1d-ac7f878fa94c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4-5 percig csak nagy kékség volt látható a LED-falon meg egy szöveg, hogy az utasok a hangosbemondót figyeljék. A táblát azóta újraindították, zavartalanul üzemel. ","shortLead":"4-5 percig csak nagy kékség volt látható a LED-falon meg egy szöveg, hogy az utasok a hangosbemondót figyeljék...","id":"20190527_keleti_palyaudvar_felujitas_utastajekoztato_tabla_led_fal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78248513-7ab0-4b7d-8e1d-ac7f878fa94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447f53a1-ae24-47b4-8b58-55ea7fdee530","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_keleti_palyaudvar_felujitas_utastajekoztato_tabla_led_fal","timestamp":"2019. május. 27. 09:27","title":"Új utastájékoztató tábla érkezett a rendbe rakott Keletibe, igaz, volt vele egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c1d9b2-a28e-472c-a54e-e1841e079345","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség azt tapasztalja, hogy a sofőrök még mindig nem tudják, mennyit kockáztatnak.","shortLead":"A rendőrség azt tapasztalja, hogy a sofőrök még mindig nem tudják, mennyit kockáztatnak.","id":"20190527_gyorshajtas_nyiregyhaza_rendorseg_birsag_buntetopont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c1d9b2-a28e-472c-a54e-e1841e079345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0046b69-43bf-4f4f-b32f-4ebdc0fefca2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_gyorshajtas_nyiregyhaza_rendorseg_birsag_buntetopont","timestamp":"2019. május. 27. 17:01","title":"139-cel az 50-es táblánál – elképesztő gyorshajtás Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e06c2e9-0cb7-4e93-aa05-4cd1345fe343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz óriási lendülettel kampányol az EP-választás napján is, a helyi szervezetek is óránként posztolnak a Facebookon. A Tolna megyei 3-as körzet szervezete például azokra is gondolt, akiknek a szomszédjuk a telken vagy a szőlőben töltötte a hétvégét.","shortLead":"A Fidesz óriási lendülettel kampányol az EP-választás napján is, a helyi szervezetek is óránként posztolnak...","id":"20190526_A_Fidesz_mozgosito_reklamja_tenyleg_olyan_mintha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e06c2e9-0cb7-4e93-aa05-4cd1345fe343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f7ae5e-02fc-4955-a0f0-64bbeb560908","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_A_Fidesz_mozgosito_reklamja_tenyleg_olyan_mintha","timestamp":"2019. május. 26. 17:35","title":"Lehet, hogy a Fidesz mozgósító reklámját sok szomszéd utálni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A stratégiai előrelátás célja felderíteni azokat a kínálkozó lehetőségeket, amelyekről a versenytársainknak fogalmuk sincs. Ezeket az információkat aztán felhasználhatjuk arra, hogy befolyásoljuk a jövőnket, és ezáltal versenyelőnyre tegyünk szert. ","shortLead":"A stratégiai előrelátás célja felderíteni azokat a kínálkozó lehetőségeket, amelyekről a versenytársainknak fogalmuk...","id":"20190526_strategiai_elorelatas_strategia_muveszete_porkolab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7382a949-136d-4b46-8153-6669de64d035","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190526_strategiai_elorelatas_strategia_muveszete_porkolab","timestamp":"2019. május. 26. 19:15","title":"Hogyan tekintsünk a jövőbe? És milyen vezető szükséges ehhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a Nemzeti Választási Iroda az eredményeket. ","shortLead":"Közzétette a Nemzeti Választási Iroda az eredményeket. ","id":"20190526_Hivatalos_eredmenyek_europai_parlamenti_valasztasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa9d287-bb56-466f-8606-d88e434006f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Hivatalos_eredmenyek_europai_parlamenti_valasztasok","timestamp":"2019. május. 26. 23:02","title":"Hivatalos: A Fidesz hozta a papírformát, minden borult az ellenzéknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen is jelezték az RTL Híradónak, hogy nem kapták meg a választási értesítőt, amelyben a Választási Iroda tudatta, hogy pontosan hol kell szavazniuk. ","shortLead":"Többen is jelezték az RTL Híradónak, hogy nem kapták meg a választási értesítőt, amelyben a Választási Iroda tudatta...","id":"20190526_Tobb_valaszto_is_arra_panaszkodott_hogy_nem_kaptak_meg_idoben_az_ertesitot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f3c6ab-e334-48ee-9a86-8939cd3e22e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Tobb_valaszto_is_arra_panaszkodott_hogy_nem_kaptak_meg_idoben_az_ertesitot","timestamp":"2019. május. 26. 19:48","title":"Több választó is arra panaszkodott, hogy nem kapták meg az értesítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7449db3-ce26-4588-b129-49e1d8f4bd04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fizetést, napidíjat és költségtérítést is adnak az EP-képviselőknek.","shortLead":"Fizetést, napidíjat és költségtérítést is adnak az EP-képviselőknek.","id":"20190527_Havi_otmillio_forintot_is_kaphatnak_a_magyar_EPkepviselok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7449db3-ce26-4588-b129-49e1d8f4bd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe74ea4-9fba-40cc-90ad-281ee2c0d491","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Havi_otmillio_forintot_is_kaphatnak_a_magyar_EPkepviselok","timestamp":"2019. május. 27. 19:54","title":"Havi ötmillió forintot is kaphatnak a magyar EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]