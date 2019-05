Ne szívj e-viagrát, szól az amerikai fogyasztóvédelmi hivatal (US Food and Drug Administration (FDA)) jótanácsa. Egy e-cigarettában szívható erekciós diszfunkciókat kezelő szereket forgalmazó japán cég, a HelloCig Electronic Technology Co. Ltd azt állította, hogy termékük e-cigiben szívva segít a férfiassági problémákon, és az FDA is jóváhagyta ezeket. Holott ez nem igaz, sőt a termékben rejlő hatóanyagokat nem ilyen alkalmazásra fejlesztették ki, és Amerikában receptkötelesek. A cég ugyanezt állította más, például fogyasztószereiről is.

Az FDA kijelenti, hogy a cég által közölt információk félrevezetőek. Emellett a szívbajokra és magas vérnyomásra szolgáló hatóanyagok inhalálása ilyen formában veszélyes lehet. Az amerikai hatóság tbb mint 40 e-cigaretta-terméket vizsgál, amelyeket illegálisan árusítanak.

(Iflscience)