Kirúgták azt a két rendőrtábornokot, akiknek az emberei kábítószert tettek Ivan Golunov táskájába.

Két rendőr lett Putyin bűnbakja, amiért hamis bizonyítékokkal tartottak fogva egy újságírót

Önmagunk és a piacok ismerete, fegyelem, képességeink és tudásunk folyamatos bővítése, uralkodás az érzelmeinkon, benyomásainkon... Bár sokan azt gondolják, a sikeres tőzsdei befektetésekhez a szerencse mellett intuícióra és néhány különleges képességre is szükség van, a legnagyobb sikertörténetek hátterében valójában olyan ’know-how’ húzódik meg, ami bárki számára elsajátítható. Bár sokan azt gondolják, a sikeres tőzsdei befektetésekhez a szerencse mellett intuícióra és néhány különleges képességre is szükség van, a legnagyobb sikertörténetek hátterében valójában olyan 'know-how' húzódik meg, ami bárki számára elsajátítható. Csokorba szedtük a legfontosabbakat, amelyek megalapozhatják a jó befektetésekhez és döntésekhez szükséges magabiztosságot.

4 tipp, hogy magabiztosan vágjon bele a tőzsdézésbe

Az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF a családbarát politika szerint rangsorolta a fejlett országokat. Magyarország ebből a szempontból egyelőre nincs ott a rangsor első tíz helyezettje között. ","shortLead":"Az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF a családbarát politika szerint rangsorolta a fejlett országokat. Magyarország ebből a szempontból egyelőre nincs ott a rangsor első tíz helyezettje között.

Még gyúrni kell Orbán családpolitikáján, hogy bekerüljön Magyarország a legcsaládbarátabb országok közé

Jóval a Hableány tragédiája előtt figyelmeztettek szakértők arra, hogy a Budapestnél a Dunán megnövekedett hajóforgalom problémákat okozhat, a kormányzat mégsem avatkozott közbe – írja a The New York Times a május 29-i, huszonnyolc halálos áldozatot követelő hajóbaleset nyomán.

Jelentésben figyelmeztették a városvezetést, túlzsúfolt a Duna Budapestnél

Ha a 301-es parcellába évtizedeken át kijáró, első fokon halálra ítélt Mécs Imrén múlott volna, nem öt, hanem sokkal több '56-os hőst temettek volna 1989. június 16-án, és a vállukon vitték volna a koporsókat a Parlamenttől a Hősök teréig.

Mécs Imre: A halottak megsegítettek minket

A dunai hajóbaleset okozásával gyanúsított férfinak a 15 millió forint befizetése után megszűnt a letartóztatása, bűnügyi felügyelet alá került.

Befizette az óvadékot, kiengedték a Viking Sigyn kapitányát

Mármint a műsor nyitómondatait. Mert hogy nagyon nem értett velük egyet. ","shortLead":"Mármint a műsor nyitómondatait. Mert hogy nagyon nem értett velük egyet. Zacher Gábort meghívták a Mokkába, és az volt az első kérdése, hogy ezt ki a f*sz találta ki

A szabályozás hiányosságait és a hatósági mulasztásokat vizsgáltatná a Jobbik, hogy le tudják vonni a következtetéseket, min kell változtatni.

Parlamenti vizsgálóbizottságot hívna össze a Jobbik, hogy kiderüljön, mi okozta a dunai hajóbalesetet