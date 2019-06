Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy etikus hacker szerint egy látszólag ártalmatlan Airbnb-szálláson is hozzáférhetnek adatainkhoz a tulajdonosok és a vendégek is, ha nem vagyunk elég körültekintőek.","shortLead":"Egy etikus hacker szerint egy látszólag ártalmatlan Airbnb-szálláson is hozzáférhetnek adatainkhoz a tulajdonosok és...","id":"20190612_etikus_hacker_wifi_airbnb_szallashely_kiberbiztonsag_szemelyes_adat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61071c6c-5789-42e9-83c5-96efbf6abc52","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_etikus_hacker_wifi_airbnb_szallashely_kiberbiztonsag_szemelyes_adat","timestamp":"2019. június. 12. 17:03","title":"Az etikus hacker üzeni: óvatosan wifizzünk, ha Airbnb-t foglalunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f1a4a-6b7f-4c23-bcbd-d8b48d325074","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kórházba szállították a négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome-ot, miután egy pályabejáráson bukott. A L'Équipe úgy tudja, hogy eltört a csípője.","shortLead":"Kórházba szállították a négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome-ot, miután egy pályabejáráson bukott. A L'Équipe...","id":"20190612_Chris_Froome_baleset_kerekpar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f1a4a-6b7f-4c23-bcbd-d8b48d325074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b5e9be-c8d6-42ec-b86f-a7d43990052a","keywords":null,"link":"/sport/20190612_Chris_Froome_baleset_kerekpar","timestamp":"2019. június. 12. 14:51","title":"Edzésen szenvedett balesetet Chris Froome, nem tud indulni a Tour de France-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben a belső égésű motoros autók egyre kevésbé számítanak politikailag korrektnek, arról viszonylag kevesen beszélnek, hogy mennyire szennyezőek az óceánjáró hajók. ","shortLead":"Miközben a belső égésű motoros autók egyre kevésbé számítanak politikailag korrektnek, arról viszonylag kevesen...","id":"20190613_nehany_luxushajo_szennyezobb_mint_europa_osszes_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f1555-3b6e-44f7-99c8-3eec3765b9bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_nehany_luxushajo_szennyezobb_mint_europa_osszes_autoja","timestamp":"2019. június. 13. 06:41","title":"Néhány luxushajó szennyezőbb, mint Európa összes autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f86188-db65-4679-897b-eca214eb2027","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdától vasárnapig osztják a vizet. ","shortLead":"Szerdától vasárnapig osztják a vizet. ","id":"20190612_Hoseg_Vizet_oszt_a_MAV_a_palyaudvarokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f86188-db65-4679-897b-eca214eb2027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194b1b08-c2d3-457a-95d3-40d152756d24","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Hoseg_Vizet_oszt_a_MAV_a_palyaudvarokon","timestamp":"2019. június. 12. 11:02","title":"Hőség: Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1886436-dcb3-4869-a036-ff048e7526b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem érte meg, 300 ezer forintra bírságolták miatta.","shortLead":"Nem érte meg, 300 ezer forintra bírságolták miatta.","id":"20190611_227_kilometerora_langos_borsod_megye_motoros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1886436-dcb3-4869-a036-ff048e7526b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d28519e-38ed-4578-8bf1-2644a4a02e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_227_kilometerora_langos_borsod_megye_motoros","timestamp":"2019. június. 11. 16:22","title":"227 kilométer/órával ment lángosért egy motoros Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Veszprém megyébe szervezik a legtöbb tábort, a legnépszerűbbek a sporttáborok. ","shortLead":"Veszprém megyébe szervezik a legtöbb tábort, a legnépszerűbbek a sporttáborok. ","id":"20190612_Ennyit_dragultak_iden_a_nyari_taborok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f7c0d6-3575-46a5-b631-db7931b6e6c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Ennyit_dragultak_iden_a_nyari_taborok","timestamp":"2019. június. 12. 06:20","title":"Ennyit drágultak idén a nyári táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346695e1-f0ba-46c6-878f-aa3ff20d74f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alsószentmárton polgármestere kiadta az alpolgármesterének, bízza meg a feleségét a takarítással, amit a bíróság első fokon hűtlen kezelésnek látott.\r

\r

","shortLead":"Alsószentmárton polgármestere kiadta az alpolgármesterének, bízza meg a feleségét a takarítással, amit a bíróság első...","id":"20190611_A_polgarmester_felesege_takaritotta_az_onkormanyzati_hivatalt_kiemelt_berert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=346695e1-f0ba-46c6-878f-aa3ff20d74f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e9927f-fb69-4134-a1cc-88550be92cb0","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_A_polgarmester_felesege_takaritotta_az_onkormanyzati_hivatalt_kiemelt_berert","timestamp":"2019. június. 11. 21:09","title":"A polgármester felesége takarította az önkormányzati hivatalt kiemelt bérért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A múlt hétvégén Siófokon kellett megszakítania a fellépését a 81 éves énekesnek.","shortLead":"A múlt hétvégén Siófokon kellett megszakítania a fellépését a 81 éves énekesnek.","id":"20190612_Koncert_kozben_lett_rosszul_Korda_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b989220-7d31-4559-bcbb-8f59afbdbf25","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Koncert_kozben_lett_rosszul_Korda_Gyorgy","timestamp":"2019. június. 12. 09:23","title":"Koncert közben lett rosszul Korda György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]