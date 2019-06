Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megnyerte a nyíltvízi úszók 10 kilométeres számát a balatonfüredi világkupaversenyen, megelőzve az olimpiai- világ- és Európa-bajnok holland Ferry Weertmant.","shortLead":"Megnyerte a nyíltvízi úszók 10 kilométeres számát a balatonfüredi világkupaversenyen, megelőzve az olimpiai- világ- és...","id":"20190615_rasovszky_kristof_balatonfured_nyiltvizi_uszas_vilagkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfa983a-0c55-4357-94c8-33b281082d15","keywords":null,"link":"/sport/20190615_rasovszky_kristof_balatonfured_nyiltvizi_uszas_vilagkupa","timestamp":"2019. június. 15. 14:56","title":"Óriásit ment Rasovszky a Balatonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e101a76-e22f-4b62-9f3a-68ebc061583f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A selejtezők utolsó meccsén Olaszországot győzte le Magyarország, így 6 meccsen 5 győzelem, 1 döntetlen lett a mérleg.","shortLead":"A selejtezők utolsó meccsén Olaszországot győzte le Magyarország, így 6 meccsen 5 győzelem, 1 döntetlen lett a mérleg.","id":"20190616_Veretlenul_jutott_ki_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_az_Ebre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e101a76-e22f-4b62-9f3a-68ebc061583f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b2f7d-523b-445f-841a-0f37c0828daa","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Veretlenul_jutott_ki_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_az_Ebre","timestamp":"2019. június. 16. 20:55","title":"Veretlenül jutott ki a magyar férfi kézilabda-válogatott az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mentésben résztvevők kitüntetést kapnak, az áldozatok hozzátartozói és a dél-koreai utazási iroda kártérítési pert indítana. ","shortLead":"A mentésben résztvevők kitüntetést kapnak, az áldozatok hozzátartozói és a dél-koreai utazási iroda kártérítési pert...","id":"20190615_Szazmillio_forintos_karteritesi_perek_johetnek_a_Hableanykatasztrofa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036e6d14-e662-4b82-8c0b-f2357775cb00","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Szazmillio_forintos_karteritesi_perek_johetnek_a_Hableanykatasztrofa_miatt","timestamp":"2019. június. 15. 11:13","title":"Százmillió forintos kártérítési perek jöhetnek a Hableány-katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df07e08-772e-4a48-bdd3-80ba996514d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka, Kapás Boglárka és Milák Kristóf is győzött Barcelonában.","shortLead":"Hosszú Katinka, Kapás Boglárka és Milák Kristóf is győzött Barcelonában.","id":"20190616_Harom_magyar_arannyal_ert_veget_a_Mare_Nostrum_uszoversenysorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1df07e08-772e-4a48-bdd3-80ba996514d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d39f076-21a6-4b34-b5bf-3b7c38b2c983","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Harom_magyar_arannyal_ert_veget_a_Mare_Nostrum_uszoversenysorozat","timestamp":"2019. június. 16. 21:13","title":"Három magyar arannyal ért véget a Mare Nostrum úszóverseny-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9c4107-2311-4b1f-bbc5-4d2c12dc71d5","c_author":"Morvay Péter","category":"gazdasag","description":"Andrej Babis maga a két lábon járó összeférhetetlenség, hiszen uniós pénzekből gazdagodik. Bűnvádi eljárás folyik ellene, ezért rátámadt a független igazságszolgáltatásra, ami viszont már a cseh polgároknak is sok, tüntetéseken követelik a lemondását.","shortLead":"Andrej Babis maga a két lábon járó összeférhetetlenség, hiszen uniós pénzekből gazdagodik. Bűnvádi eljárás folyik...","id":"201924__tuntetok_pragaban__babis_kitart__brusszelt_vadolja__zsebcselek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b9c4107-2311-4b1f-bbc5-4d2c12dc71d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ceced9-8932-403c-af5b-20ace8757528","keywords":null,"link":"/gazdasag/201924__tuntetok_pragaban__babis_kitart__brusszelt_vadolja__zsebcselek","timestamp":"2019. június. 15. 15:00","title":"Orbán-módra brüsszelezik az uniós pénzekből gazdagodó cseh oligarcha-miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt szombaton.\r

","shortLead":"Az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt szombaton.\r

","id":"20190615_melegrekord_idojaras_meteorologia_hoseg_kanikula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b2d85f-cc92-4076-8527-c1e7f1281233","keywords":null,"link":"/elet/20190615_melegrekord_idojaras_meteorologia_hoseg_kanikula","timestamp":"2019. június. 15. 17:47","title":"Elolvadtak a korábbi rekordok, akkora a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63b4d41-7b5a-4a84-86a5-696bda56f9f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Növekvő díjak, növekvő menetidő.","shortLead":"Növekvő díjak, növekvő menetidő.","id":"20190615_Tobb_kellemetlen_meglepetes_eri_ha_ma_indul_Horvatorszag_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e63b4d41-7b5a-4a84-86a5-696bda56f9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78339b96-0ccd-467d-aa4c-cf2c2a2e18ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_Tobb_kellemetlen_meglepetes_eri_ha_ma_indul_Horvatorszag_fele","timestamp":"2019. június. 15. 11:43","title":"Több kellemetlen meglepetés éri, ha ma indul Horvátország felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Munka közben köszöntötte fel Hszi Csin-pinget Putyin, pedig nagyon ritka, hogy kínai vezetők születésnapjának pontos dátumát közzéteszik.","shortLead":"Munka közben köszöntötte fel Hszi Csin-pinget Putyin, pedig nagyon ritka, hogy kínai vezetők születésnapjának pontos...","id":"20190616_Bator_ember_a_kinai_elnok_meg_merte_enni_Putyin_ajandek_fagyijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f666684b-d6fd-4a8f-9184-dd7d4b8134a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Bator_ember_a_kinai_elnok_meg_merte_enni_Putyin_ajandek_fagyijat","timestamp":"2019. június. 16. 21:26","title":"Bátor ember a kínai elnök, meg merte enni Putyin ajándék fagyiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]