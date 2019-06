Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a8aac03-4d0c-48bb-92bf-3a3ef36cebd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges formáció emelkedett a levegőbe, megünnepelvén az Airbus repülőgépgyártó 50. születésnapját.\r

\r

","shortLead":"Különleges formáció emelkedett a levegőbe, megünnepelvén az Airbus repülőgépgyártó 50. születésnapját.\r

\r

","id":"20190617_airbus50_kotelekrepules_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a8aac03-4d0c-48bb-92bf-3a3ef36cebd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47860e6-d32c-45a1-9226-625601512a72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_airbus50_kotelekrepules_video","timestamp":"2019. június. 17. 11:03","title":"Videón, amit még a pilóták is ritkán látnak: 6 Airbus repült kötelékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Sok lap írt arról, hogy nem férnek be az alagútba az új emeletes vonatok. De nem is oda vették őket, hanem a jelenleg túlzsúfolt budapesti elővárosi vonalakra, ahol pedig nagy szükség van rájuk. Két hatrészes szimpla motorvonat tudja csak kiváltani azt a kapacitást, amit egy emeletes vonat nyújt. ","shortLead":"Sok lap írt arról, hogy nem férnek be az alagútba az új emeletes vonatok. De nem is oda vették őket, hanem a jelenleg...","id":"20190618_A_leheto_legjobb_dontes_volt_hogy_emeletes_vonatokat_vett_a_MAVStart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c0c748-bfee-4e70-a02d-1aea92b8137b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_A_leheto_legjobb_dontes_volt_hogy_emeletes_vonatokat_vett_a_MAVStart","timestamp":"2019. június. 18. 16:48","title":"Tényleg akkorát hibázott a MÁV az emeletes vonatok megvásárlásával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022248c9-edbe-41d4-af5b-529325bde797","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszer magjában található fekete lyukat ugyan nem látni, de a környezete nagyon izgalmas dolgot rejt.","shortLead":"A Tejútrendszer magjában található fekete lyukat ugyan nem látni, de a környezete nagyon izgalmas dolgot rejt.","id":"20190618_fekete_lyuk_sagittarius_a_tejutrendszer_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=022248c9-edbe-41d4-af5b-529325bde797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b511119-0a65-4415-80f3-e4487392b2f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_fekete_lyuk_sagittarius_a_tejutrendszer_csillagaszat","timestamp":"2019. június. 18. 12:03","title":"Megnézték a Tejútrendszer fekete lyukát, és furcsa dolgot láttak körülötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alex Fernst személyes szálak is fűzik a sorozathoz. ","shortLead":"Alex Fernst személyes szálak is fűzik a sorozathoz. ","id":"20190617_Csernobil_atomkatasztrofa_Alex_Ferns_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89e689-698f-425b-b71f-f2dae2536a06","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Csernobil_atomkatasztrofa_Alex_Ferns_sorozat","timestamp":"2019. június. 17. 12:03","title":"A Csernobil színésze szerint az atomkatasztrófa miatt halhatott meg a nagybátyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47d9655-5daf-4386-abef-c80ac81cc4ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a legnagyobb közösségi oldal felhasználói, az üzemeltetői is úgy ítélik meg, hogy túl sok értelmesnek nem nevezhető hozzászólással vannak tele a bejegyzések. Átalakítják a kommentfolyamot, hogy értelmesebb legyen.","shortLead":"Nem csak a legnagyobb közösségi oldal felhasználói, az üzemeltetői is úgy ítélik meg, hogy túl sok értelmesnek nem...","id":"20190617_facebook_hozzaszolasok_szurese_kommenteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47d9655-5daf-4386-abef-c80ac81cc4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78ed7f6-8ea6-4cd2-b73c-1b2b4bc5ad91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_facebook_hozzaszolasok_szurese_kommenteles","timestamp":"2019. június. 17. 11:33","title":"Változik a kommentelés a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64e269f-9a40-4973-8ae4-32660519023d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megpróbálta megismételni Houdini egyik híres mutatványát.","shortLead":"Megpróbálta megismételni Houdini egyik híres mutatványát.","id":"20190617_Lelancolva_engedtek_a_folyoba_azota_is_keresik_a_szabadulomuveszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e64e269f-9a40-4973-8ae4-32660519023d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301a4b26-36e9-48c1-b79a-13811610a320","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Lelancolva_engedtek_a_folyoba_azota_is_keresik_a_szabadulomuveszt","timestamp":"2019. június. 17. 11:15","title":"Leláncolva engedték a folyóba, azóta is keresik a szabadulóművészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az 50 legnagyobb rajongótáborral rendelkező hazai vonatkozású Facebook-oldalból 47 követőinek száma csökkent egy nap alatt.","shortLead":"Az 50 legnagyobb rajongótáborral rendelkező hazai vonatkozású Facebook-oldalból 47 követőinek száma csökkent egy nap...","id":"20190618_facebook_tiltas_legnagyobb_facebook_oldalak_rajongoinak_szama_csokkenes_tibi_atya_norbi_update_turo_rudi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a26b28d-0d77-41b7-ae92-5376a7bd6007","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_tiltas_legnagyobb_facebook_oldalak_rajongoinak_szama_csokkenes_tibi_atya_norbi_update_turo_rudi","timestamp":"2019. június. 18. 13:33","title":"Az 50 legnagyobb magyar Facebook-oldal is megszenvedi, ami most történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d26f46a-686e-44db-ae74-a5ec0a58c43f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes ikonikus szögletes terepjárójából egy jubileumi limitált széria érkezett, mutatjuk.","shortLead":"A Mercedes ikonikus szögletes terepjárójából egy jubileumi limitált széria érkezett, mutatjuk.","id":"20190617_erosebb_az_idonel_igy_unneplik_a_gosztaly_40_szuletesnapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d26f46a-686e-44db-ae74-a5ec0a58c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f17fb37-178c-4426-9e18-b0c24d4f4496","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_erosebb_az_idonel_igy_unneplik_a_gosztaly_40_szuletesnapjat","timestamp":"2019. június. 17. 08:21","title":"Erősebb az időnél: így ünneplik a G-osztály 40. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]